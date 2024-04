LTIMindtree clôture l'exercice 2024 avec un important afflux de commandes s'élevant à 5,6 milliards USD, en hausse de 15,7 % en glissement annuel





LTIMindtree [NSE : LTIM, BSE : 540005], une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques, a annoncé aujourd'hui ses résultats consolidés pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice clos le 31 mars 2024, tels qu'ils ont été approuvés par son conseil d'administration.

« Nous avons clôturé l'exercice 2024 dans un environnement macroéconomique difficile, mais avons réalisé une performance pleine de résilience, avec une croissance du chiffre d'affaires en USD de 4,4 % et une marge de BAII de 15,7 %. Notre flux de commandes pour l'ensemble de l'année, qui s'est élevé à 5,6 milliards USD, a connu une croissance de 15,7 % par rapport à l'exercice 2023. Cette croissance s'explique par les résultats positifs de notre positionnement en tant qu'organisation d'envergure, par nos capacités élargies et par le développement de nos partenariats. Face à l'évolution de la dynamique du marché, nous attendons avec impatience de prendre part aux innovations, aux partenariats et aux initiatives que nos clients mettront en oeuvre au cours de l'exercice 2025. »

- Debashis Chatterjee, PDG et administrateur délégué

Principales données financières :

Trimestre clos le 31 mars 2024

En USD :

- Chiffre d'affaires : 1 069,4 millions USD (-1,3 % en glissement trimestriel / +1,1 % en glissement annuel)

- Bénéfice net : 132,4 millions USD (-5,8 % en glissement trimestriel / -2,4 % en glissement annuel)

En roupies indiennes :

- Chiffre d'affaires : 88 929 millions INR (-1,4 % en glissement trimestriel / +2,3 % en glissement annuel)

- Bénéfice net : 11 007 millions INR (-5,9 % en glissement trimestriel / -1,2 % en glissement annuel)

Exercice clos le 31 mars 2024

En USD :

- Chiffre d'affaires : 4 287,3 millions USD (croissance de 4,4 % en glissement annuel)

- Bénéfice net : 553,4 millions USD (croissance de 1,4 % en glissement annuel)

En roupies indiennes :

- Chiffre d'affaires : 355 170 millions INR (croissance de 7,0 % en glissement annuel)

- Bénéfice net : 45 846 millions INR (croissance de 4,0 % en glissement annuel)

Autres points saillants :

Clients :

- 738 clients actifs au 31 mars 2024

- 7 clients actifs d'une valeur supérieure à 5 millions USD acquis depuis l'exercice précédent (portant le total à 153)

- 10 clients d'une valeur supérieure à 10 millions USD acquis depuis l'exercice précédent (portant le total à 91)

- 2 clients d'une valeur supérieure à 20 millions USD acquis depuis l'exercice précédent (portant le total à 40)

Personnel :

- 81 650 employés au 31 mars 2024

- Taux d'attrition sur 12 mois glissants : 14,4 %

Contrats remportés

Dans le cadre d'un engagement pluriannuel, une importante société de services financiers spécialisée dans les prêts et les hypothèques a choisi LTIMindtree comme principal partenaire d'ingénierie pour l'aider à respecter ses échéances réglementaires et permettre un fonctionnement transparent de son paysage applicatif par le biais d'un engagement RaaS (« Remédiation en tant que Service ») et OaaS (« Opérations en tant que Service »).

Une multinationale de services financiers a attribué à LTIMindtree un contrat pluriannuel en tant que partenaire d'assurance exclusif pour son parcours de transformation, l'objectif étant de mettre en place une organisation centralisée axée sur l'ingénierie de la qualité.

Un leader mondial des services de courtage en assurance et des solutions de gestion des risques, qui est en train de créer un nouveau modèle opérationnel dans le cadre de son parcours de transformation numérique, a choisi LTIMindtree comme partenaire principal pour mettre en place une nouvelle plateforme technologique.

Une importante société énergétique du Moyen-Orient a confié à LTIMindtree un contrat de services de gestion des infrastructures de bout en bout pour une durée de cinq ans.

Un producteur de premier plan de produits surgelés en Suède a confié à LTIMindtree un contrat d'infrastructure complet pour sa transformation cloud. Ceci est un nouveau logo pour LTIMindtree.

Partenariats

LTIM a obtenu la désignation de prestation de services Amazon Connect, permettant aux entreprises de fournir un meilleur service à la clientèle et à moindre coût grâce au service infonuagique de centre de contact.

LTIM a rejoint l'IBM Quantum Network afin d'explorer les innovations en matière d'informatique quantique au profit de sa clientèle mondiale dans de multiples secteurs. LTIM consolide ainsi sa position dans l'écosystème quantique mondial, en étant la première GSI indienne à rejoindre l'IBM Quantum Network.

LTIM s'est vu attribuer le prix de Partenaire d'innovation de l'année 2024 Monde et Région EMOA de la part de Fivetran, témoignant de son dévouement envers l'innovation et de son centrage sur le client.

LTIM s'est vu attribuer le prix de « Partenaire de percée mondial de l'année » de la part de Tricentis. Cette récompense apporte la preuve de notre partenariat solide et souligne notre engagement à fournir des solutions novatrices aux clients qui utilisent la technologie de Tricentis.

L'entreprise a reçu le prix de la Communauté d'apprentissage décerné par Temenos, confirmant l'engagement de LTIM en faveur de la l'amélioration constante des compétences dans le domaine de la transformation numérique du secteur bancaire.

Reconnaissances

LTIMindtree a été reconnue en tant que « Major Contender » (concurrent de premier plan) dans le CPG IT Services PEAK Matrix® Assessment 2024 d'Everest Group.

LTIMindtree a été reconnue en tant que « Major Contender » (concurrent de premier plan) dans le Retail IT Services PEAK Matrix® Assessment 2024 d'Everest Group.

LTIMindtree a été citée dans le rapport de Forrester intitulé « The state of Digital Workplace Services, 2024 ».

LTIMindtree a été reconnue en tant que « Major Contender » (concurrent de premier plan) dans l'Application Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2024-North America d'Everest Group.

LTIMindtree a été citée dans le rapport de Forrester intitulé « The Adobe Services Landscape Q1 2024 ».

Annonces

Le Conseil d'administration a recommandé un dividende final de 45 INR par action de valeur nominale de 1 INR chacune pour l'exercice clos le 31 mars 2024.

À propos de LTIMindtree

LTIMindtree est une société mondiale de conseil en technologie et de solutions numériques qui permet aux entreprises de tous secteurs d'activité de réimaginer les modèles commerciaux, d'accélérer l'innovation et de maximiser la croissance en exploitant les technologies numériques. En tant que partenaire de transformation numérique de plus de 700 clients, LTIMindtree apporte une vaste expertise dans les domaines et les technologies pour aider à se démarquer de la concurrence et à obtenir des expériences clients et des résultats commerciaux supérieurs dans un monde convergent. Soutenue par plus de 81 000 employés et professionnels-entrepreneurs talentueux répartis dans plus de 30 pays, LTIMindtree, une société du Larsen & Toubro Group, combine les forces reconnues au sein de l'industrie de l'ancienne Larsen and Toubro Infotech et de Mindtree pour résoudre les défis commerciaux les plus complexes et assurer une transformation à l'échelle. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://www.ltimindtree.com/.

Téléconférence sur les bénéfices

Numéros d'appel universels +91 22 6280 1157 +91 22 7115 8058 Numéros verts internationaux États-Unis : 18667462133 Royaume-Uni : 08081011573 Singapour : 8001012045 Hong Kong : 800964448 Rediffusion de la conférence téléphonique Sera disponible 1 heure après la fin de la conférence, jusqu'au 25 avril 2024 Code de lecture : 80201 Numéro d'appel : Inde +91 22 71945757 Webdiffusion audio L'audio de la conférence téléphonique sera disponible en ligne par le biais d'une webdiffusion qui pourra être écoutée à partir du lien suivant : Cliquez ici pour accéder à la webdiffusion audio Cliquez ici pour obtenir votre DiamondPasstm DiamondPasstm est un service Premium qui vous permet de vous connecter à votre conférence téléphonique sans avoir à passer par un opérateur. Si vous disposez d'un DiamondPasstm, cliquez sur le lien ci-dessus pour saisir votre pin et recevoir les détails d'accès à cette conférence. Si vous n'avez pas de DiamondPasstm, veuillez vous inscrire via le lien et vous recevrez votre DiamondPasstm pour cette conférence.

