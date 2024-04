Stax nomme Andrew Keller pour superviser la couverture du marché de la technologie au Royaume-Uni et dans la région EMEA





NEW YORK, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Stax LLC , une société de conseil en stratégie mondiale spécialisée dans la due diligence commerciale, la création de valeur et la planification de sortie pour les sociétés de capital-investissement, les sociétés soutenues par des capitaux privés, les fonds spéculatifs et les banques d'investissement, a nommé Andrew Keller au poste de directeur du bureau de Londres. Andrew a plus de 15 ans d'expérience dans le domaine du conseil en stratégie et de la due diligence commerciale. Il a conseillé des sociétés de capital-investissement et des entreprises dans les secteurs de la technologie et des services aux entreprises chez Kroll, EY et OC&C. En outre, il apporte plus de six ans d'expérience en finance d'entreprise et en stratégie au sein de sociétés de portefeuille soutenues par des capitaux privés.

« Nous sommes ravis d'accueillir Andrew Keller chez Stax. Sa récente nomination marque une étape importante dans la croissance du bureau londonien de Stax, et signifie une expansion de notre couverture sectorielle. Cette décision nous permet également de tirer parti de notre succès en Amérique du Nord pour mieux soutenir nos clients à Londres et dans toute l'Europe », a fait remarquer Phil Dunne, directeur général de Stax U.K. « Andrew apporte une grande expérience en matière de due diligence et de création de valeur dans le domaine du capital-investissement, complétée par des connaissances de première main acquises en travaillant dans des entreprises détenues par des fonds de capital-investissement. Sa vaste expertise couvre divers sous-secteurs de la technologie verticale , notamment les services de voyage, maritimes, de construction et financiers. »



« Je suis très enthousiaste à l'idée de rejoindre une société qui se consacre exclusivement à la stratégie, à la due diligence commerciale et à la création de valeur. Ce qui m'attire particulièrement vers Stax, c'est sa trajectoire de croissance impressionnante. Avec une forte présence aux États-Unis, en particulier dans le domaine des technologies et des logiciels, et un investissement stratégique sur les marchés londonien et européen, Stax présente une plateforme de croissance convaincante », a déclaré Andrew Keller. « Je suis impatient de mettre à profit mon expertise technologique, en me concentrant principalement sur les contrats impliquant des logiciels de construction, des technologies maritimes et TravelTech, que j'ai acquis dans le cadre de mon expérience au sein de la société mondiale de technologie de réservation Travelport. En outre, j'apporte une expérience précieuse dans le domaine de l'investissement dans le secteur des services aux entreprises, ayant travaillé sur d'importantes transactions dans le monde entier. »

Dans le cadre de l'expansion stratégique de Stax, le bureau de Londres est un élément clé de la stratégie de croissance visant à servir les clients des fonds d'investissement privés, des fonds spéculatifs et des banques d'investissement dans toute l'Europe. La nomination d'Andrew renforce l'engagement de Stax à améliorer la valeur pour les clients basés au Royaume-Uni et dans la région EMEA, qui représentent l'un des marchés à la croissance la plus rapide de la société. Avec Andrew à la tête du secteur technologique, Stax élargit également son expertise sectorielle dans les secteurs de la santé et de la consommation à Londres, afin d'offrir à ses clients un portefeuille complet d'experts spécialisés dans les domaines de la technologie, de l'industrie, des services aux entreprises, de la santé, de la consommation et de la vente au détail, ainsi que des services d'information.

À propos de Stax LLC

Stax LLC est une société internationale de conseil en gestion au service d'entreprises et de fonds d'investissement privés dans un large éventail de secteurs, notamment les logiciels/technologies, la santé, les services aux entreprises, l'industrie, la consommation/la vente au détail et l'éducation. L'entreprise s'associe à ses clients pour fournir des informations exploitables et axées sur les données, conçues pour stimuler la croissance, améliorer les bénéfices, augmenter la valeur et prendre de meilleures décisions d'investissement. Rendez-vous sur www.stax.com et suivez Stax sur LinkedIn, Instagram, Threads et Facebook.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2395160/Andrew_Keller_Director_Stax_London.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1940857/Stax_Logo.jpg

24 avril 2024 à 17:50

Communiqué envoyé leet diffusé par :