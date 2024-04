Parse Biosciences lance un programme d'automatisation des laboratoires et collabore avec Hamilton, Opentrons Labworks et SPT Labtech





Parse Biosciences, un fournisseur de premier plan de solutions de séquençage de cellules uniques accessibles et évolutives, a annoncé aujourd'hui le lancement de son programme de fournisseur d'automatisation de laboratoire, permettant aux fournisseurs d'automatisation de soutenir facilement l'adoption des produits Evercodetm de Parse. En combinant une automatisation poussée avec la plateforme Evercode de Parse, les clients auront un accès sans précédent au séquençage de cellules uniques à haut débit, leur permettant de générer rapidement des données pour des études à grande échelle.

La technologie Evercode de Parse pour les cellules uniques a permis aux chercheurs d'étendre leurs projets à des millions de cellules ou de noyaux et a été largement adoptée en oncologie, immunologie, neurosciences, recherche fondamentale et découverte de médicaments et de cibles. Pour faciliter cette évolution et aider les chercheurs à obtenir des résultats plus rapidement, Parse a développé des flux de travail faciles à automatiser pour la fixation d'échantillons à haut débit, le codage à barres de cellules uniques et la préparation de librairies.

En tant que fournisseurs clés du nouveau programme d'automatisation des laboratoires, Hamilton, Opentrons et SPT Labtech collaboreront avec Parse pour automatiser les flux de travail Evercode Whole Transcriptome et Whole Transcriptome Mega de Parse sur leurs plates-formes de manipulation des liquides respectives. Ces scripts personnalisés permettront aux utilisateurs d'acheter des instruments prêts à l'emploi et aux utilisateurs existants d'adapter plus facilement les flux de travail de Parse dans leurs laboratoires.

« Parse se focalise sur la fourniture de solutions complètes de bout en bout à une échelle sans précédent. En nous associant à certains des principaux fournisseurs d'automatisation de l'industrie, nous offrons aux clients des choix plus larges », a déclaré Alex Rosenberg, co-fondateur et PDG de Parse Biosciences. « Cette approche est fondamentale pour notre conviction selon laquelle le séquençage de l'ARN d'une seule cellule fournit des informations précieuses qui devraient être accessibles à tous les scientifiques, qu'ils travaillent dans la recherche fondamentale ou dans un environnement de développement de médicaments à haut débit. »

Hamilton, Opentrons et SPT Labtech proposent des plates-formes de manipulation de liquides polyvalentes qui prennent en charge de nombreux flux de travail, en plus d'Evercode, ce qui permet aux clients qui utilisent d'autres protocoles dans leurs laboratoires de bénéficier d'une certaine souplesse et de réaliser des économies. Les deux entreprises prévoient de mettre à disposition des protocoles automatisés pour la plateforme Evercode dans les mois à venir.

À propos de Parse Biosciences

Parse Biosciences est une entreprise mondiale du domaine des sciences du vivant dont la mission est d'accélérer les progrès de la santé humaine et de la recherche scientifique. Permettant aux chercheurs d'effectuer le séquençage de cellules uniques avec une facilité et une ampleur sans précédent, son approche novatrice a permis des découvertes révolutionnaires dans le traitement du cancer, la réparation tissulaire, l'usage thérapeutique des cellules souches, les maladies rénales et hépatiques, le développement cérébral et le système immunitaire.

Fondée sur une technologie transformatrice inventée à l'université de Washington, Parse a levé plus de 100 millions de dollars et est utilisée par plus de 1 700 laboratoires dans le monde. Son portefeuille de produits en pleine expansion comprend Evercode Whole Transcriptome, Evercode TCR, CRISPR Detect, Gene Capture, ainsi qu'un outil logiciel pour l'analyse des données.

Parse Biosciences est basée à Seattle, dans le quartier animé de South Lake Union, où elle a récemment inauguré un siège de 34?000 pieds carrés (plus de 3?000 m²) et un laboratoire de pointe.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

24 avril 2024 à 17:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :