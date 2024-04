Qohash clôture un financement de série B de 17,4 M$ mené par le Fonds de solidarité FTQ pour accélérer la croissance de sa plateforme de sécurité des données





La plateforme alimentée par l'IA offre une visibilité et un contrôle sur les fichiers dans les sources de données à haut risque, aidant les entreprises à identifier de manière proactive les risques associés aux données sensibles.

MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Qohash a annoncé aujourd'hui un investissement de série B de 17,4 millions de dollars, dirigé par le Fonds de solidarité FTQ, avec la participation d'Exportation et développement Canada (EDC) et de l'investisseur existant Desjardins Capital.

Depuis le dernier tour de financement, Qohash a réalisé une traction significative dans les secteurs des services financiers, du secteur public et des hautes technologies. Les équipes de sécurité dans ces industries exigent des solutions efficaces et faciles à déployer pour gérer les fichiers à haut risque et surveiller leur circulation au sein de l'organisation. La plateforme Qostodian de Qohash peut être déployée rapidement, offrant une visibilité et un contrôle immédiats sur les sources de données les plus risquées.

Les fonctionnalités alimentées par l'IA de la plateforme sont adaptées au paysage de risque unique de chaque client et à leurs règles métier, automatisant les réponses et fournissant des recommandations exploitables. Cela simplifie les opérations de sécurité et réduit le besoin de main-d'oeuvre importante. Par conséquent, les solutions de Qohash sont plus efficaces et personnalisées pour répondre aux besoins spécifiques en matière de sécurité.

« Nos clients apprécient notre approche ciblée qui entraîne une réduction de risque tangible, évitant une couverture superficielle et des métriques de vanité. Le dernier financement accélère notre investissement dans des capacités d'IA ciblées, améliorant notre plateforme pour fournir des informations plus précises et exploitables pour nos clients », a déclaré Jean Le Bouthillier, cofondateur et PDG de Qohash.

Avec le capital supplémentaire de ce tour de financement, Qohash accélérera non seulement le développement de sa plateforme, mais également sa croissance dans les secteurs clés où la protection des données sensibles est non négociable. Cette expansion stratégique permet à l'entreprise de répondre aux besoins urgents en matière de sécurité des industries où la sécurité des données est critique.

« Dans un marché à l'ère du numérique, Qohash se démarque en livrant rapidement des technologies de pointe, comme l'IA générative, pour assurer la cybersécurité des entreprises d'ici et d'ailleurs », explique Dany Pelletier, premier vice-président, placements privés et investissements d'impact au Fonds de solidarité FTQ. « Le Fonds est fier d'investir dans une entreprise qui s'adapte rapidement aux nouvelles technologies et développe son expertise, au profit de la sécurité des données des entreprises et de la population », conclut M. Pelletier.

« Il est essentiel d'équiper et de soutenir les entreprises avec des technologies de pointe pour sécuriser leurs données sensibles. C'est pourquoi Desjardins Capital est fier de réinvestir dans Qohash pour étendre ses solutions innovantes en cybersécurité aux moyennes et grandes entreprises internationales, » affirme Nathalie Bernard, cheffe de l'exploitation de Desjardins Capital.

À propos de Qohash

Qohash est un leader dans le développement de logiciels de sécurité des données, fournissant des technologies de sécurité innovantes et conviviales qui offrent aux entreprises une visibilité et un contrôle sur leurs données sensibles. Depuis sa fondation en 2018, Qohash a rapidement développé ses activités pour offrir des solutions qui permettent aux organisations de maintenir une surveillance continue de leur posture de sécurité. Actuellement disponible aux États-Unis et au Canada, la mission de Qohash est de protéger les données les plus sensibles au monde. Pour plus d'informations, visitez qohash.com ou notre page d'entreprise sur LinkedIn .

À propos de Fonds FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est une fierté québécoise qui réalise sa mission grâce à un modèle d'affaires unique créé il y a 40 ans. Depuis, le Fonds rallie et met le Québec en action grâce à l'épargne retraite de 769 459 actionnaires-épargnants.

Avec un actif net de 18,9 milliards de dollars au 30 novembre 2023, le Fonds appuie plus de 3 700 entreprises par des investissements en capital de risque et de développement qui misent sur la conviction que l'impact est créé autant par le rendement financier que les rendements sociétaux. Pour en savoir plus, visitez fondsftq.com ou LinkedIn .

À propos de Desjardins Capital

Fort de 50 ans d'expertise, Desjardins Capital a pour raison d'être de contribuer à la prospérité des personnes et des communautés en investissant dans la croissance des entreprises du Québec. Avec des actifs sous gestion de 3 milliards de dollars en date du 31 décembre 2023, Desjardins Capital participe à la pérennité de près de 760 entreprises, coopératives et fonds évoluant dans divers secteurs d'activité et issus de toutes les régions du Québec. En plus de contribuer à l'essor socioéconomique à la productivité et à l'adoption de pratiques durables, cette composante du Mouvement Desjardins offre aux entrepreneurs l'accès à un large réseau d'affaires permettant de les accompagner et de les appuyer dans leurs projets.

24 avril 2024 à 16:17

