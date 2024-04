Réaction à l'étude des crédits budgétaires du ministère de la Famille : Le Collectif petite enfance soutient la poursuite du développement d'un réseau de service de garde de qualité





MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le Collectif petite enfance a assisté en direct à l'étude des crédits budgétaires du ministère de la Famille qui avait lieu hier. Il a pu prendre connaissance des différentes inquiétudes des députés de l'opposition en ce qui a trait à la qualité des services de garde éducatifs et au développement de places en centre de la petite enfance. De même, le Collectif aura pu constater l'intérêt qu'accorde la ministre de la Famille au développement de places subventionnées malgré les défis que rencontrent tous les réseaux oeuvrant auprès des tout-petits, notamment en matière de pénurie de main-d'oeuvre.

« Nous sommes heureux d'entendre la ministre Suzanne Roy réitérer l'importance de poursuivre le développement d'un réseau de service de garde de qualité et espérons que cela puisse se concrétiser tel que le prévoit le plan d'action du Grand chantier pour les familles. À un peu moins d'un an de l'échéance de ces cibles ambitieuses, il ne faudrait surtout pas abandonner la qualité au profit de la rapidité d'exécution », précise Elise Bonneville, directrice du Collectif petite enfance.

L'importance de développer et soutenir des services de garde éducatifs de qualité n'est plus à démontrer. De nombreuses études scientifiques prouvent leur grande valeur en ce qui a trait au développement optimal des tout-petits. Les données administratives du ministère de la Famille, tout comme plusieurs enquêtes nationales, tendent à démontrer que le réseau des centres de la petite enfance se démarque largement du point de vue de la qualité et de la sécurité des services.

« Lorsqu'il est question d'égalité des chances, l'accès à un service de garde éducatif de qualité s'ajoute au travail essentiel des organismes communautaires et des organisations de la société civile dédiées au mieux-être des enfants et de leur famille. Tous les enfants, peu importe leur statut et leurs besoins, doivent pouvoir compter sur un filet social fort et de qualité. Nous souhaitons encourager le gouvernement en ce sens pour la suite du déploiement du Grand chantier. Permettre aux tout-petits de développer leur plein potentiel, c'est veiller au développement d'une société prospère », conclut Elise Bonneville.

À propos du Collectif petite enfance

Le Collectif petite enfance regroupe 23 partenaires et alliés experts nationaux qui rallient des milliers de personnes oeuvrant pour la petite enfance et qui partagent tous un objectif commun : faire de la petite enfance une priorité au Québec. Le Collectif se positionne comme porte-voix des tout-petits du Québec pour faciliter la mise en place de conditions de succès afin d'assurer leur développement, leur bien-être et leur avenir, du début de la grossesse jusqu'à l'âge de 5 ans.

