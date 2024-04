Le spécialiste de la recharge des véhicules électriques Solus Power collabore avec QinetiQ pour trouver des solutions d'électrification militaires





LONDRES, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Solus Power, l'un des principaux innovateurs en matière de solutions de recharge de véhicules électriques (VE), a signé un protocole d'accord avec l'entreprise mondiale de défense et de sécurité QinetiQ

Ce partenariat stratégique vise à rechercher et à développer des solutions avancées de recharge de véhicules électriques, adaptées à la recharge et à l'infrastructure des flottes, ainsi qu'aux besoins spécifiques du ministère de la Défense, en tirant parti de l'expertise respective des deux entreprises.

Solus Power s'est lancé dans le développement d'une solution mobile de pointe pour les véhicules électriques, centrée sur des unités d'alimentation modulaires, empilables et facilement transportables, chacune de la taille d'un porte-documents, qui peuvent être facilement déployées et partagées entre les utilisateurs.

Parallèlement, QinetiQ a travaillé avec des clients du secteur de la défense et de la sécurité pour comprendre les défis, les menaces et les opportunités posés par le changement climatique. L'un de ces défis est de savoir comment recharger les VE de manière flexible dans divers lieux et infrastructures, ce qui, à certains égards, reflète les défis rencontrés dans les applications civiles à forte demande telles que les parkings d'aéroport, la gestion des locations de voitures et l'exploitation générale des parkings.

Dans le cadre de la collaboration entre les deux entreprises, QinetiQ aide Solus Power à comprendre les besoins des clients du secteur de la défense et de la sécurité à l'échelle mondiale, tout en apportant son expertise en matière de sources d'énergie et d'électrification. Cette collaboration souligne les efforts continus de QinetiQ pour établir des partenariats avec des PME et des institutions universitaires afin de relever les défis urgents des clients, notamment ceux liés au changement climatique et à la transformation de l'énergie. L'accent mis sur la recharge mobile des véhicules électriques met en évidence l'évolution du paysage des infrastructures de défense et de sécurité, reconnaissant l'importance des solutions énergétiques durables et adaptables.

En novembre, Solus Power a présenté sa technologie lors de l'événement Understanding Tomorrow's Sustainability Technology Today (comprendre aujourd'hui la technologie de durabilité de demain) organisé par QinetiQ, soulignant son potentiel à contribuer à un avenir énergétique plus durable, plus efficace et plus flexible pour les opérations de défense.

« Solus se félicite de l'opportunité reconnue dans ce protocole d'accord de collaborer avec une société de l'envergure et de l'expérience de QinetiQ dans le secteur de la défense, ainsi que de ses antécédents exceptionnels en matière d'innovation et de développement de solutions », a déclaré Stas Leonidou, PDG de Solus Power.

Victoria Doherty, responsable de l'électrification chez QinetiQ, a ajouté : « Donner la flexibilité nécessaire pour fournir de l'énergie électrique où et quand elle est nécessaire est à la base de l'avantage opérationnel futur. En travaillant dans tous les secteurs pour transférer les solutions existantes, nous accélérerons le succès dans ce domaine. »

À propos de QinetiQ :

QinetiQ est une entreprise mondiale intégrée de défense et de sécurité axée sur l'innovation. Notre objectif est de protéger des vies en servant les intérêts de nos clients en matière de sécurité nationale. Nous employons plus de 8 500 personnes hautement qualifiées, qui s'engagent à créer de nouvelles façons de tester les technologies, les systèmes et les processus pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins opérationnels, et à permettre aux clients de déployer des capacités nouvelles et améliorées avec l'assurance qu'elles fourniront les performances requises.

