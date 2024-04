Les portes du Salon Industriel du Centre-du-Québec sont officiellement ouvertes!





QUÉBEC, le 24 avril 2024 /CNW/ - La 5e édition du Salon Industriel du Centre-du-Québec est officiellement commencée! Pour l'occasion, plus de 400 entreprises sont représentées à travers 60 000 pieds carrés d'exposition au Centrexpo Cogeco de Drummondville. Aujourd'hui et demain, découvrez une foule de technologies en action, des démonstrations d'équipements, de l'automatisation et de nombreuses conférences d'experts!

« Les entreprises québécoises de tous les domaines vivent des situations extrêmes depuis quelques années. Il est de notre devoir, en tant que promoteur d'événements industriels et manufacturiers, de leur fournir des outils pour réussir! Nous proposons une programmation qui met l'accent sur les pratiques entrepreneuriales gagnantes. Nous espérons que les entrepreneurs et employés profiteront de l'expertise sur place et trouveront des opportunités d'affaires qui feront prospérer nos entreprises québécoises! », mentionne M. Eric Pageau, président et promoteur du Groupe Pageau.

Réunissant les marchés du Centre-du-Québec, de la Mauricie, de Sherbrooke et des alentours, le Salon Industriel du Centre-du-Québec (#SIC2024) est le lieu de rencontre par excellence pour tous les donneurs d'ordres, gestionnaires et travailleurs des secteurs industriels et manufacturiers provinciaux. Des milliers de visiteurs provenant de partout à travers la province sont attendus durant ces deux journées d'affaires.

L'événement sera également un lieu de réseautage et de démonstrations ayant pour but de développer des relations d'affaires durables. Ce sera aussi un lieu d'apprentissage grâce à une foule de conférences d'experts où tous les entrepreneurs et travailleurs pourront développer leurs connaissances!

C'est un rendez-vous! Les visiteurs de 16 ans et plus peuvent s'inscrire gratuitement au www.salonsindustriels.com ou sur place les 24 et 25 avril 2024.

À propos du Groupe Pageau

Fondé en?1980, le Groupe Pageau est le seul regroupement d'entreprises à rassembler autant les médias papier, numérique et physique, tant des domaines industriels, manufacturiers que routiers. Le Groupe Pageau est le promoteur des Salons Industriels à travers la province, l'éditeur du Magazine MCI (Magazine du Circuit Industriel) et l'éditeur de Transport Magazine.

