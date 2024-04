L'IMC va proposer des lignes directrices complètes et pratiques sur la sécurité de l'IdO





LONDRES, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- La plus grande association commerciale au monde dédiée au secteur mondial de l'IdO, l'IoT M2M Council (IMC), a annoncé qu'elle organisera une série de forums ouverts au cours du mois prochain afin de discuter de la sécurité des infrastructures qui connectent des dispositifs distants. L'objectif de ces forums est d'élaborer des lignes directrices pratiques pour le déploiement de la technologie IdO qui couvre à la fois les marchés grand public et industriels et aborde toutes les facettes fondamentales d'un déploiement IdO, y compris les appareils, les réseaux et les logiciels d'application et cloud. Les forums sont ouverts au public et de plus amples informations sur le programme et l'inscription sont disponibles sur le site Web de l'IMC.

« Notre groupe s'accorde à dire que la sécurité de l'IdO est plus globale et qu'il est nécessaire de disposer de plus d'informations pratiques que celles qui sont généralement disponibles, a déclaré Sri Ramachandran, président de l'IMC et directeur technique de Somos. Beaucoup de bonnes choses ont été faites dans le domaine des normes techniques, par exemple, et nous ne manquerons pas de nous référer aux travaux connexes. Nous avons identifié des lacunes dans les approches adoptées par les régulateurs et autres pour examiner toutes les couches du système IdO, ou pour partager les enseignements critiques entre les grands marchés verticaux de l'IdO. Nous prévoyons de combler ces lacunes et d'établir les meilleures pratiques qui peuvent se superposer à la fragmentation actuelle et fournir une orientation aux utilisateurs, aux fournisseurs de technologie et aux régulateurs. »

L'IMC est composé de 28 000 utilisateurs qualifiés de l'IdO dans le monde entier, et il sera essentiel d'obtenir l'adhésion de ce groupe pour mettre en oeuvre une approche pratique de la sécurité et de la protection de la vie privée dans l'IdO. Le conseil d'administration du groupe comprend des représentants de plus de 30 fournisseurs de technologies IdO qui superviseront le projet. La nouvelle vice-présidente de l'IMC, Ellen Boehm, vice-présidente principale de la stratégie et des opérations mondiales en matière d'IdO pour la société de sécurité Internet Keyfactor, a été désignée pour diriger les travaux. Les groupes de travail sur les réseaux, les appareils et les applications cloud seront dirigés respectivement par Syed « Z » Hosain (fondateur d'Aeris), Harald Remmert (directeur technique des solutions cellulaires chez Digi International) et Fred Yentz (PDG de Tartabit).

« Il y a encore beaucoup de questions sur l'orientation que prendra ce projet, a expliqué M. Boehm. Nous considérons donc ces forums ouverts comme un point de départ pour recueillir les réactions du groupe collectif d'experts dans ce domaine. Une fois que nous aurons mené les discussions, notre conseil d'administration se regroupera pour définir une orientation et des résultats plus définitifs qui profiteront aux entreprises en ce qui concerne les meilleures pratiques pour la mise en oeuvre de la sécurité dans l'ensemble de la chaîne de l'IdO. »

