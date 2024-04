12e Journée des locataires - Locataires sous attaque! Grande manifestation pour le droit au logement





MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Dans le cadre de la 12e Journée des locataires, le Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec (RCLALQ) organise une grande manifestation à Montréal sous le thème Locataires sous attaque! afin de réclamer un gel des loyers immédiat et la mise en place d'un véritable contrôle des loyers, des mesures pour contrer les évictions frauduleuses, ainsi que la démission de la ministre de l'habitation, France-Élaine Duranceau.

Les locataires ont raison de se sentir sous attaque. Le Québec en entier traverse la pire crise du logement de son histoire moderne, qui se traduit par des hausses de loyers vertigineuses, des évictions et reprises de logement frauduleuses en nombre record, une multiplication des cas d'insalubrité des plus inquiétants, un Tribunal administratif du logement qui refuse, contre toute attente, d'informer adéquatement les locataires et même de les recevoir en personne sans rendez-vous, un phénomène d'itinérance en explosion dans toutes les régions et villes... le tout, sans qu'aucun logement à prix décent ne soit disponible nulle part au Québec!

Pendant ce temps, que fait le gouvernement? Il adopte l'ignoble projet de loi 31 qui retire aux locataires la possibilité de céder leur bail, se plie aux quatre volontés des propriétaires et masque son délit avec des mesurettes insignifiantes pour les locataires. « Non seulement la ministre de l'habitation doit démissionner immédiatement, mais le gouvernement en son entièreté est coupable avec son attitude fermée face aux besoins urgents des locataires. Le pire est d'entendre le premier ministre jeter le blâme sur les personnes immigrantes, qui n'ont pourtant rien à voir avec la crise du logement. Le gouvernement n'a plus aucune crédibilité en matière de logement », selon le porte-parole du RCLALQ, Cédric Dussault.

Le RCLALQ a tiré la sonnette d'alarme à de nombreuses reprises, avec notamment plusieurs publications , tels des rapports annuels sur les hausses de loyer abusives, les chiffres records en matière d'évictions forcées, l'explosion des locations de type Airbnb qui saccagent le parc locatif, ainsi qu'une somme d'analyse sur les dysfonctionnements du Tribunal administratif du logement. Nos données sont chiffrées, corroborées par des équipes de recherche universitaire, nos revendications sont portées par tous les milieux de défense de droits et de lutte à la pauvreté, mais le gouvernement en place fait la sourde oreille.

Nous voilà bientôt au 1er juillet qui, comme par les années passées, annonce le pire en matière d'anxiété galopante face à des loyers exorbitants et, au final, d'augmentation du nombre de personnes en situation d'itinérance. « Ce qui est le plus choquant pour les locataires, c'est de voir le gouvernement mentir sans vergogne. On sait qu'un registre des loyers est essentiel pour calmer la tempête, mais on prétend faussement que ça coûte trop cher. On sait qu'un plafonnement des loyers existe ailleurs dans le monde et même au Canada, mais on répond que c'est impossible à mettre en oeuvre. Face à une telle mauvaise foi, les locataires sont en colère et prennent la rue! », clame le porte-parole du RCLALQ.

Rendez-vous au Plateau Mont-Royal, théâtre de tous les excès

Ce 24 avril 2024, les locataires manifestent dans les rues du Plateau Mont-Royal, un quartier transformé sous un assaut continu de propriétaires avides de gros profits. Les locataires du Plateau sont mobilisés depuis fort longtemps et le RCLALQ a été de tous leurs combats pour obtenir des gains contre les revitalisations sauvages, les conversions en condo, les hausses de loyer folles, les reprises et évictions frauduleuses, l'insalubrité rampante et, dernier phénomène mais non le moindre, les locations touristiques de type Airbnb qui saccagent le parc locatif.

Il est trop facile de baisser les bras devant cette situation difficile pour les locataires et surtout, pour les personnes en situation de pauvreté. C'est d'ailleurs ce que souhaitent le gouvernement et ses complices spéculateurs. Mais pour le porte-parole du RCLALQ Cédric Dussault, « ces attaques désespérantes envers les locataires les acculent au pied du mur et les chassent de leurs chez-elleux, mais le RCLALQ et ses membres portent le message, en plein coeur d'un des quartiers les plus embourgeoisés au Québec, que la lutte pour le droit au logement paie et qu'elle se poursuivra, dans la rue, tant que le droit au logement ne sera pas respecté ».

24 avril 2024 à 13:27

