Le gouvernement du Canada annonce des nominations au sein du conseil d'administration de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée





MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, a annoncé des nominations au sein du conseil d'administration de Les Ponts Jacques Cartier et Champlain Incorporée (PJCCI), la société d'État responsable de l'exploitation de cinq corridors de transport fédéraux dans la région de Montréal.

Mme Sandra Martel est reconduite comme première dirigeante de PJCCI pour une période de cinq ans. Le poste de président du conseil d'administration sera occupé de façon intérimaire par M. Sylvain Villiard pour la prochaine année ou jusqu'à ce qu'un nouveau président soit nommé. Mme Lesley Antoun et M. Henri-Jean Bonnis voient quant à eux leur mandat être renouvelé à titre d'administrateur du conseil d'administration de la société d'État pour une période de quatre ans.

Ils ont été nommés conformément au processus de sélection ouvert, transparent et fondé sur le mérite du gouvernement du Canada.

PJCCI veille à la gestion de grands projets, tout en assurant la viabilité des infrastructures de son portefeuille et la mobilité sécuritaire des usagers. Forte de ses 45 ans de leadership et d'une équipe solide et diversifiée, PJCCI développe et met en oeuvre des techniques novatrices pour améliorer la durabilité des infrastructures de corridors fédéraux de la région de Montréal tout en protégeant les écosystèmes locaux.

Citations

« Je me réjouis de souligner ces nominations au sein du conseil d'administration de la société PJCCI. Leur expertise, leur expérience et leur professionnalisme sont des atouts précieux qui permettent d'assurer une continuité dans la gestion d'infrastructures fédérales de la région de Montréal, en plus de contribuer au succès des nombreux projets portés par PJCCI. »

L'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

Faits en bref

PJCCI est une société d'État qui est indépendante du gouvernement et qui rend compte au Parlement par l'intermédiaire du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités.

PJCCI gère et exploite des corridors de transport fédéraux dans la région de Montréal :

Le pont Jacques-Cartier



Le tunnel de Melocheville



Le pont Honoré- Mercier (partie fédérale)

L'autoroute Bonaventure (partie fédérale)

PJCCI était responsable de la déconstruction du pont Champlain d'origine. Ce projet d'envergure a débuté en 2020 et s'est conclu en novembre 2023, et le bilan en a été dressé le 11 avril 2024.

d'origine. Ce projet d'envergure a débuté en s'est conclu en novembre le bilan en a été dressé le 11 avril 2024. PJCCI est aussi responsable du projet de reconfiguration de l'autoroute Bonaventure. Cet important projet devrait s'échelonner jusqu'en 2029.

