9fin renforce son équipe de direction avec une promotion au poste de vice-président chargé du contenu





? 9fin a renforcé son équipe de direction en procédant à une promotion interne au poste nouvellement créé de vice-président chargé du contenu

? Cette promotion témoigne de l'importance de l'équipe de direction de 9fin et permettra à l'entreprise de continuer à proposer le meilleur contenu possible

? La société continue de se développer en proposant des postes dans ses bureaux aux États-Unis et au Royaume-Uni

NEW YORK, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- 9fin (https://9fin.com/), une plateforme d'information et d'analyse pour les marchés des capitaux d'emprunt, a annoncé la promotion de Will Caiger-Smith au poste de vice-président chargé du contenu, alors que l'entreprise continue de s'étendre rapidement en Europe et aux États-Unis.

Will était auparavant rédacteur en chef de 9fin aux États-Unis. Dans son nouveau rôle de vice-président chargé du contenu, il rejoint Jen Speirs, qui a été promue vice-présidente chargée des opérations l'année dernière, au sein de l'équipe de direction en pleine croissance de l'entreprise.

Les deux postes de vice-président ont des mandats mondiaux et démontrent l'investissement continu de 9fin dans les personnes et son engagement à faire progresser rapidement les leaders talentueux au sein de l'entreprise.

En tant que vice-président chargé du contenu, Will dirige l'ensemble des actualités et des analyses des équipes éditoriales, de crédit, juridiques et ESG. Cette promotion intervient alors que 9fin a élargi sa couverture de base de la finance à effet de levier au crédit privé, à la dette en détresse et au crédit structuré (CLO) en Europe et aux États-Unis. Ces nouveaux marchés verticaux s'inscrivent dans la mission de la société, qui est d'être le premier fournisseur mondial de données, d'informations et d'analyses sur les marchés des capitaux d'emprunt.

Will continue de rendre compte directement au PDG et cofondateur de 9fin, Steven Hunter.

Will Caiger-Smith a commenté :

« J'ai rejoint 9fin parce que j'étais convaincu que la société et ses fondateurs avaient la vision et la technologie pour construire la plateforme complète de renseignements sur la dette dont le marché a besoin. En deux ans et demi, cette conviction n'a fait que s'intensifier. Je suis ravi de faire avancer les activités de contenu de l'entreprise »

Steven Hunter, PDG et cofondateur de 9fin, a déclaré :

« J'ai été incroyablement impressionné par la contribution de Will à l'expansion de 9fin en seulement deux ans. Il a ouvert et développé notre bureau américain en partant de zéro et a mis en place une équipe de classe mondiale. Je suis ravi qu'il soit promu à un nouveau rôle élargi et qu'il rejoigne Jen au sein de notre équipe de direction. Je suis impatient de travailler avec eux deux pour faire passer 9fin à la vitesse supérieure. »

À propos de 9fin

9fin est le moyen le plus rapide et le plus intelligent de trouver des informations sur les crédits à effet de levier. Notre plateforme de données et d'analyse alimentée par l'IA centralise toutes les informations nécessaires à l'analyse d'un crédit ou à l'obtention d'un mandat en un seul endroit, aidant ainsi les abonnés à remporter des contrats, à surpasser leurs pairs et à gagner du temps. Les plus grands gestionnaires d'actifs au monde, les principaux cabinets d'avocats et conseillers en marchés de capitaux de dette, ainsi que neuf des dix plus grandes banques d'investissement font confiance à 9fin.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2394643/9fin_leadership_team_vp_content.jpg

24 avril 2024 à 12:48

Communiqué envoyé leet diffusé par :