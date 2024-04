AVIS AUX MÉDIAS - Le ministre Miller fera une annonce concernant une chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques à Delta





DELTA, BC, le 24 avril 2024 /CNW/ - L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, soulignera une chaîne d'approvisionnement des véhicules électriques dans le cadre des engagements du Budget de 2024. Le ministre Miller sera accompagné de l'honorable Kamal Khera, ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, l'honorable Rechie Valdez, ministre de la Petite Entreprise, et l'honorable Carla Qualtrough, ministre des Sports et de l'Activité physique.

Date : Le jeudi 25 avril 2024



Heure : 10 h 45 (HAP)



Lieu : Mangrove Lithium

1400, place Lindsey

Delta (Colombie-Britannique) V3M 6V1

Notes à l'intention des médias

Les médias sont priés de s'inscrire à cet événement en personne à l'avance en faisant parvenir leur nom, leur titre, leur adresse de courriel et leur média à [email protected] avant le mercredi 24 avril, à midi (HAP). Veuillez inscrire « RSVP pour la conférence de presse du 25 avril » dans l'objet du courriel.

Les médias qui assisteront à l'événement en personne sont priés d'arriver au plus tard à 10 h 30 (HAP).

24 avril 2024 à 12:45

