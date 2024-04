VELSIPITY(MC) : Homologation de Santé Canada pour le traitement de la colite ulcéreuse évolutive modérée ou sévère chez les adultes





VELSIPITY est un modulateur des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate (S1P) à administration orale, une fois par jour, qui se lie de manière sélective aux récepteurs S1P1, S1P4 et S1P5.

KIRKLAND, QC, le 24 avril 2024 /CNW/ - Pfizer Canada a annoncé aujourd'hui que Santé Canada a accordé un avis de conformité (AC) à VELSIPITYMC. VELSIPITY est un traitement à prise uniquotidienne par voie orale destiné aux patients adultes atteints d'une colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive ayant présenté une réponse insatisfaisante, une perte de la réponse ou une intolérance à un traitement classique ou à un traitement avancé. La colite ulcéreuse est la maladie intestinale inflammatoire (MII) la plus courantei,ii. En 2023, environ 320 000 Canadiens vivaient avec une MII, ce qui inclut la maladie de Crohn et la colite ulcéreuseiii. Les MII, qui se caractérisent par une inflammation chronique du tube digestif, peuvent avoir d'importantes répercussions sur la qualité de vie générale des patientsiv,v,vi.

« La colite ulcéreuse est une affection digestive imprévisible qui peut retentir sur le bien-être physique, mental et émotionnel des Canadiens qui en sont atteints. Il n'est pas rare pour ces patients de devoir explorer de nombreuses options de traitement avant d'arriver à soulager leurs symptômes, indique le Dr Edmond-Jean Bernard, professeur adjoint de gastroentérologie à l'Université de Montréal. L'homologation de VELSIPITY permet d'offrir un nouveau traitement avancé à prise orale aux patients atteints d'une colite ulcéreuse modérément à fortement évolutive. »

« Les symptômes associés à la colite ulcéreuse, comme les douleurs abdominales sévères, peuvent avoir des répercussions marquées sur la qualité de vie des patients, notamment sur leur bien-être psychologique et social, et leur capacité à accomplir leurs activités quotidiennes dans le cadre de leur travail, à école ou dans leur vie personnelle, précise Kate Lee, vice-présidente, Recherche et programmes à l'intention des patients chez Crohn et Colite Canada. Étant donné que les manifestations de la colite ulcéreuse sont très variables d'une personne à l'autre, il n'existe pas d'approche universelle en matière de médicaments et de traitement. Par conséquent, l'accès à de nouvelles options thérapeutiques est important pour les personnes aux prises avec la colite ulcéreuse. »

« L'homologation de VELSIPITY représente un jalon important pour les Canadiens admissibles qui sont touchés par la colite ulcéreuse évolutive modérée ou sévère; pour les patients qui peinent à obtenir une rémission avec les traitements classiques, VELSIPITY constitue un outil supplémentaire, explique Frédéric Lavoie, leader - Soins spécialisés, chez Pfizer Canada. Pfizer a une expérience de longue date dans la prise en charge de l'inflammation et en immunologie, et nous sommes fiers d'offrir ce nouveau traitement aux Canadiens et aux Canadiennes souffrant de colite ulcéreuse. »

À propos de la colite ulcéreuse

La colite ulcéreuse affecte la paroi du gros intestin et peut nuire à la capacité d'une personne à digérer les aliments, à absorber les nutriments et à éliminer les déchets de façon sainevii.

Les symptômes de la colite ulcéreuse incluent la diarrhée chronique, les douleurs abdominales, la présence de sang dans les selles ainsi que des manifestations extra-intestinales comme les douleurs articulaires. La nature chronique et imprévisible des symptômes peut avoir des répercussions sur d'autres aspects de la vie que les seuls aspects physiquesviii,ix,x.

La colite ulcéreuse est une maladie complexe pour laquelle il n'existe pas d'approche thérapeutique universelle applicable à tous les patientsxi. Certains patients ne répondent pas à leur plan initial de prise en charge médicale et peuvent être soumis à plusieurs traitements différents tout au long de l'évolution de leur maladiexii.

À propos de VELSIPITY

VELSIPITY est un modulateur des récepteurs de la sphingosine-1-phosphate (S1P) à administration orale, une fois par jour, qui se lie de manière sélective aux récepteurs S1P1, S1P4 et S1P5. L'emploi de VELSIPITY a été approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis et par l'Agence européenne des médicaments (EMA). Des demandes d'homologation de l'étrasimod pour le traitement de la colite ulcéreuse ont été présentées dans des pays du monde entier, notamment en Australie, en Suisse, à Singapour, au Mexique et en Russie. L'homologation de VELSIPITY s'est en partie fondée sur l'examen des résultats du programme d'études cliniques de phase III qui a évalué l'innocuité et l'efficacité de VELSIPITY chez des patients atteints de colite ulcéreuse qui n'avaient pas répondu ou qui avaient présenté une intolérance à au moins un traitement classique, biologique ou inhibiteur de Janus kinases (JAK) antérieur1.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

24 avril 2024 à 11:00

