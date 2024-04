Nobu et SODIC annoncent un nouveau développement avec un hôtel et un restaurant dans l'est du Caire





Le troisième hôtel Nobu et le restaurant Nobu avec le principal promoteur du luxe égyptien

NEW YORK, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Nobu , la célèbre marque de style de vie de luxe connue pour ses 41 hôtels, 77 restaurants et 12 résidences emblématiques, annonce fièrement la signature du Nobu Hotel and Restaurant East Cairo, dans le cadre d'une collaboration continue avec le principal promoteur immobilier égyptien, SODIC . La signature, qui a eu lieu au Nobu Fifty Seven à New York, marque la troisième entreprise de Nobu et de SODIC en Égypte, après le dévoilement de l'hôtel, du restaurant et des résidences Nobu dans l'Égypte du Caire occidental et de la côte nord l'été dernier.

Stratégiquement situé dans le nouveau quartier Eastown New Cairo « EDNC », l'hôtel et le restaurant Nobu jouiront d'un emplacement de choix directement sur la route 90, la principale artère et l'axe central de New Cairo, adjacent à l'université américaine au Caire. Entouré d'offres de style de vie de luxe telles que des boutiques haut de gamme, une gamme variée de concepts culinaires uniques, des expériences de divertissement et des espaces de bureau contemporains, le complexe promet une ambiance contemporaine dynamique et vibrante.

L'entrée de Nobu en Égypte avec le partenaire de développement SODIC découle d'un alignement stratégique de la vision et de l'expertise. La réputation de SODIC en tant que promoteur immobilier de premier plan et « placemaker » en Égypte complète l'engagement de Nobu à offrir des expériences de luxe inégalées dans le monde entier. Ensemble, leur partenariat renforce non seulement les secteurs du tourisme et de l'immobilier en Égypte, mais reflète également les plans d'expansion stratégiques de Nobu pour introduire la marque dans un marché mondial clé passionnant.

Les projets existants de SODIC avec Nobu se traduiront par des hôtels de luxe, des résidences de marque et des restaurants Nobu dans le cadre du développement signature de SODIC à New Zayed, « The Estates Residences », ainsi que par le plus récent projet haut de gamme du développeur sur la côte nord méditerranéenne de l'Égypte.

« Les partenaires comptent tellement pour nous, et à ce titre, nous sommes ravis de renforcer cette collaboration croissante avec SODIC avec notre troisième destination ensemble en Égypte. L'Égypte offre un cadre idéal pour Nobu, en s'inspirant de l'atmosphère dynamique du pays. Ce sera vraiment spécial. » Nobu Matsuhisa, Robert DeNiro et Meir Teper.

Ayman Amer, directeur général de SODIC, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Nobu à EDNC dans l'est du Caire, le marché qui connaît la croissance la plus rapide en Égypte, et de poursuivre l'expansion de notre relation avec Nobu, la marque hôtelière de classe mondiale. Nous sommes impatients d'ouvrir le restaurant dès le début de l'année prochaine. Nous sommes fiers de poursuivre notre croissance sur le marché du luxe et nous nous réjouissons à la perspective d'offrir une expérience de qualité supérieure qui renforcera davantage le succès de SODIC et contribuera au positionnement de l'Égypte en tant que destination mondiale. »

Trevor Horwell, PDG de Nobu Hospitality, a ajouté : « Notre troisième emplacement illustre l'engagement de Nobu envers le marché égyptien et la confiance que notre partenaire à long terme a dans la marque Nobu. SODIC est composée d'une équipe jeune qui maintient un état d'esprit gagnant et une énergie naturelle et authentique à la fois authentique et vivifiante. »

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2395778/NOBU_NYCSigning_1.mp4

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2395775/ROUND_TABLE_DISCUSSION.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2395776/Nobu_x_SODIC_image_one.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2395777/B96481EE_FFB3_4E7A_AD74_D251CF6FCCA0_4.jpg

24 avril 2024 à 10:40

