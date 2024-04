Habitat pour l'humanité Canada annonce la nomination d'un nouveau président-directeur général





TORONTO, 24 avr. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Conseil d'administration national d'Habitat pour l'humanité Canada a le plaisir d'annoncer que Pedro Barata occupera le poste de président-directeur général à compter du 24 juin 2024.



M. Barata est un dirigeant expérimenté qui possède plus de vingt ans d'expérience dans les organismes à but non lucratif. Il a occupé des postes de direction dans des organisations bien établies ou en démarrage afin de favoriser l'innovation et le changement de politique dans divers domaines, notamment les compétences et la formation, le logement abordable et l'itinérance, la sécurité des revenus, l'urbanisme et le développement économique.

Actuellement directeur général du Centre des compétences futures , il a dirigé la création du centre national d'impact de la recherche et a lancé plus de 200 projets pilotes d'innovation dans toutes les régions et tous les secteurs du Canada. Avant cela, il était vice-président directeur responsable de la stratégie et des affaires publiques à United Way Greater Toronto , où il a supervisé 94 millions de dollars d'investissements communautaires annuels et mené de nombreuses campagnes de sensibilisation au niveau national et provincial.

« M. Barata a dédié l'ensemble de sa carrière à l'amélioration systémique à long terme d'initiatives sociales et économiques clés, y compris la réduction de la pauvreté et la réforme de la politique du logement », a déclaré Riccardo Trecroce, président du Conseil d'administration national d'Habitat Canada. « Grâce à son aptitude à mobiliser divers groupes et à diriger des collaborations intersectorielles au profit des communautés dans le besoin, il est tout à fait apte à diriger la fédération alors qu'Habitat pour l'humanité Canada joue son rôle dans la lutte contre la crise du logement. »

Organisme caritatif national, Habitat pour l'humanité Canada est le seul organisme national d'accession à la propriété abordable au Canada. De concert avec 45 Habitats locaux oeuvrant dans chaque province et territoire, et avec le soutien de donateurs et de bénévoles, il offre aux familles de travailleurs à revenu faible ou modéré la possibilité de devenir propriétaires de leur logement.

« Il est essentiel de veiller à ce que chacun dispose d'un logement sûr et abordable pour concrétiser la vision d'un Canada inclusif où chacun peut donner le meilleur de lui-même », a déclaré M. Barata. « C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de me joindre à Habitat pour l'humanité Canada et de contribuer à un mouvement pancanadien extraordinaire qui s'est engagé à trouver des solutions tangibles et durables aux problèmes d'abordabilité du logement au Canada. »

Pedro Barata succédera à Julia Deans, qui a annoncé sa démission à l'automne 2023 et quittera l'organisation à la fin du mois de juin. Le Conseil d'administration national tient à remercier Mme Deans pour son dévouement à Habitat pour l'humanité et pour l'excellent travail qu'elle a accompli en dirigeant Habitat Canada et en soutenant la fédération pendant une période sans précédent.

À propos de Pedro Barata

Pedro Barata est un dirigeant passionné, axé sur les valeurs, qui a plus de vingt ans d'expérience dans un grand nombre d'organisations à but non lucratif. Il a fait ses preuves en encourageant et en dirigeant des collaborations multisectorielles qui aboutissent à des solutions pour les communautés.

Aujourd'hui, il est directeur général du Centre des compétences futures, un centre d'avant-garde qui se consacre à la recherche, au test, à l'évaluation et à l'élaboration de solutions innovantes en matière de compétences afin d'aider les demandeurs d'emploi et les employeurs du Canada à faire face aux changements du marché du travail.

Parmi les postes qu'il a occupés, citons ceux de United Way Greater Toronto, de l'Atkinson Foundation, de Family Service Toronto et de Campagne 2000. Il siège actuellement au conseil d'administration d'Agora Foundation, de la Better Children Education Foundation et de Learnx. Il est également membre du groupe consultatif d'experts de l'Initiative du siècle.

M. Barata est titulaire d'un baccalauréat ès arts de l'Université de York et d'une maîtrise en travail social de l'Université de Toronto.

À propos d'Habitat pour l'humanité Canada

Habitat pour l'humanité Canada, fondé en 1985, est un organisme de bienfaisance national qui oeuvre en faveur d'un monde où chacun dispose d'un endroit sûr et abordable digne d'un vrai foyer. Habitat Canada mobilise les collectivités pour aider les familles à accroître leur force, leur stabilité et leur indépendance grâce à l'accession à la propriété à un prix abordable. Grâce à l'aide des bénévoles, des propriétaires d'Habitats et des 45 Habitats locaux présents dans chaque province et territoire, nous fournissons une base solide pour des vies meilleures et plus saines au Canada et dans le monde entier. Habitat pour l'humanité Canada est membre d'Habitat pour l'humanité international, un organisme fondé en 1976 qui est devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif travaillant dans plus de 70 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.habitat.ca

Pour en savoir plus :

Jennifer Fowler

Directrice des communications

Habitat pour l'humanité Canada

Cel. : (437) 317-8581

Courriel : [email protected]

Vous trouverez une photo de l'annonce sur le site Web https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/721fa278-63f7-4c96-8eb3-59ed3273b812

24 avril 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :