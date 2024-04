Report du lancement du portail de la GCRA : une bonne nouvelle pour les petits importateurs





OTTAWA, ON, le 24 avril 2024 /CNW/ - La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI) se réjouit de la décision de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de reporter en octobre le lancement de son portail obligatoire pour les partenaires de la chaîne commerciale, initialement prévu au mois de mai.

Le portail de Gestion des cotisations et des recettes de l'ASFC (GCRA) entrera en vigueur en octobre 2024 pour les partenaires de la chaîne commerciale. Tous les importateurs devront l'utiliser pour faire du commerce international. Toutefois, un récent sondage de la FCEI révèle qu'à l'heure actuelle, seulement le quart (25 %) des PME qui mènent des activités commerciales sont inscrites à la GCRA.

« Nous sommes heureux d'apprendre que les PME auront plus de temps pour s'inscrire à la GCRA étant donné la période d'apprentissage qu'elle nécessitera. L'alourdissement du fardeau lié à la conformité et la complexité du processus d'inscription découragent déjà des propriétaires de développer leurs activités ou de faire du commerce international. Les organismes gouvernementaux doivent s'assurer que les entreprises ont assez de temps, de soutien et de ressources pour utiliser le nouveau système afin d'atténuer l'impact sur la chaîne d'approvisionnement et de prévenir les retards à la frontière », souligne Michelle Auger, analyste principale des politiques à la FCEI.

Au cours des trois dernières années, près des deux tiers (65 %) des PME ont importé des biens, des services ou les deux. À noter que plus l'entreprise est petite, moins il est probable qu'elle importe, mais environ 50 % des microentreprises (0-4 employés) importent des biens.

« Les petites entreprises importent des biens pour diverses raisons : développer leurs activités, répondre à la demande de leurs clients ou obtenir des matériaux spécialisés. Environ la moitié des PME n'importent qu'une fois ou deux par année. Par conséquent, apprendre à utiliser une nouvelle plateforme peut être long et exigeant pour elles », ajoute Michelle Auger.

Parmi les propriétaires qui ne sont pas inscrits à la GCRA, environ 50 % ne la connaissent pas, 22 % ne savent pas si elle s'applique à leur entreprise, 16 % font appel à un courtier pour leurs importations et 11 % ont du mal à comprendre le processus d'inscription. Plus de la moitié (55 %) des propriétaires ignorent si la GCRA tient compte de la réalité des petites entreprises, principalement parce qu'ils ne savent pas en quoi elle consiste, ni comment elle fonctionne.

« En plus de trouver la plateforme intimidante et complexe, les propriétaires de PME sont également préoccupés par l'exactitude et l'uniformité des évaluations de la GCRA. Ayant peu de ressources et de connaissances en matière de procédures douanières, ils sont maintenant désavantagés sur le plan concurrentiel et plus susceptibles de faire des erreurs, ce qui pourrait leur valoir des pénalités coûteuses en cas de non-conformité », souligne Jasmin Guénette, vice-président des Affaires nationales à la FCEI.

L'ASFC et les agences frontalières devraient privilégier la formation et le soutien plutôt que les pénalités durant les premières années de mise en oeuvre de la GCRA (pas seulement les 180 premiers jours). La FCEI recommande également ce qui suit :

Améliorer la qualité des communications et de l'information concernant la GCRA en créant des outils adaptés aux PME et en s'assurant que le contenu du site Web est présenté dans un langage clair.

Veiller à ce que tous les changements apportés aux règlements et aux politiques s'accompagnent d'un plan de communication exhaustif adapté aux PME.

Offrir d'autres options que la GCRA, comme faire appel à un courtier, pour répondre aux besoins en importation de toutes les petites entreprises, surtout celles dont les activités commerciales à l'étranger sont ponctuelles.

La FCEI tiendra un webinaire éducatif sur la GCRA et l'inscription au portail. La séance en anglais aura lieu le mercredi 24 avril et celle en français le jeudi 25 avril. Les propriétaires de PME peuvent s'inscrire au webinaire offert en anglais ou en français .

Méthodologie :

Les données s'appuient sur les résultats finaux du Sondage sur le commerce international, mené en ligne du 18 au 29 janvier 2024 auprès de 2 032 membres FCEI. À titre de comparaison, pour un échantillon probabiliste de cette taille, la marge d'erreur serait de +/- 2,2 %, 19 fois sur 20.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

24 avril 2024 à 07:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :