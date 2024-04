La TD et ApplyBoard collaborent pour soutenir les étudiants étrangers qui souhaitent faire des études au Canada





Cette nouvelle association aidera les étudiants qui souhaitent étudier au Canada à se préparer financièrement et à accélérer le processus de demande de permis d'études

TORONTO, le 24 avril 2024 /CNW/ - Le Groupe Banque TD et ApplyBoard ont le plaisir d'annoncer une nouvelle collaboration visant à soutenir les étudiants étrangers qui souhaitent faire des études au Canada. ApplyBoard, la principale plateforme de mobilité étudiante, s'associe à la TD, la deuxième banque en importance au Canada et la sixième en Amérique du Nord en fonction de son actif, pour offrir aux étudiants les ressources et les outils dont ils ont besoin pour assurer une transition fluide.

Grâce au programme de certificat de placement garanti (CPG) pour étudiants étrangers de la TD, les étudiants qui souhaitent étudier au Canada peuvent bénéficier du traitement accéléré de leur demande de permis d'études. La technologie sûre et confidentielle d'ApplyBoard leur permet de fournir une preuve de soutien financier par l'entremise d'ApplyProof, ce qui contribue à consolider leur demande de permis d'études.

« Nous sommes ravis d'annoncer notre association avec ApplyBoard alors que nous cherchons à simplifier les choses pour les étudiants étrangers et les aidons à poursuivre des études au Canada, affirme Sona Mehta, vice-présidente à la direction, Services bancaires personnels au Canada, Groupe Banque TD. Nous savons que le processus pour étudier à l'étranger n'est pas toujours simple. À la TD, nous sommes donc résolus à soutenir les étudiants étrangers qui mettent le cap sur le Canada en leur offrant des outils, des programmes et des conseils fiables conçus pour assurer leur transition fluide vers l'environnement bancaire canadien. »

« Vu la feuille de route de la TD qui fournit des solutions financières aux Canadiens depuis plus de 150 ans et la position d'ApplyBoard comme principale plateforme de mobilité étudiante, nous sommes optimistes que les étudiants étrangers pourront recevoir le soutien et les conseils dont ils ont besoin pour connaître du succès au Canada, souligne Meti Basiri, cofondateur et chef de la direction, ApplyBoard. Ensemble, nous sommes déterminés à les accompagner et à leur donner les moyens de réussir. »

Les étudiants étrangers peuvent ouvrir un CPG à la TD sans avoir à payer des frais de demande au moyen d'un processus numérique simple, et ils commenceront à accumuler des intérêts avant même leur arrivée au Canada. Dans le cadre du programme de CPG pour étudiants étrangers de la TD, les étudiants obtiennent aussi un compte-chèques pour étudiants TD qui ne comporte aucuns frais mensuels (sous réserve de certaines conditions) et offre un nombre illimité d'opérations et d'autres avantages. Une fois arrivés au Canada, les étudiants ont accès à un réseau de plus de 1 000 succursales TD dont les heures d'ouverture sont les plus longues au pays et qui offrent des services dans plus de 80 langues.

Le programme est conçu pour aider les étudiants en provenance de la Chine, de l'Inde, du Maroc, du Pakistan, des Philippines, du Sénégal et du Vietnam qui sont admissibles au programme Volet direct pour les études du gouvernement du Canada. En date du 1er janvier 2024, les étudiants doivent acheter un CPG d'au moins 20 635 $ CA dans le cadre de leur demande de permis d'études.

À propos d'ApplyBoard

ApplyBoard permet aux étudiants aux quatre coins du monde d'avoir accès aux meilleurs programmes d'études en simplifiant le processus de recherche, de demande et d'acceptation à plus de 1 500 établissements d'enseignement au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie et en Irlande. Depuis 2015, ApplyBoard, dont le siège social est situé à Kitchener, en Ontario, au Canada, a aidé plus de 800 000 étudiants provenant de plus de 150 pays à poursuivre des études. Pour en savoir plus, visitez le site www.applyboard.com.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27,5 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America's Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 17 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 janvier 2024, les actifs de la TD totalisaient 1,91 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

24 avril 2024 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :