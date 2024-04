Mise à jour des prix du logement et du bois aux États-Unis : avril 2024





VANCOUVER, BC, le 24 avril 2024 /CNW/ - L'indice des prix du bois de Madison's Lumber Prices pour la semaine se terminant le 19 avril 2024 était de 444 $ US mfbm. Il s'agit d'une baisse de -8 %, soit -37 $, par rapport à la semaine précédente où il était de 481 $ US.

Pour plus d'informations sur la construction de l'indice des prix du bois de Madison's (mélange d'espèces, moyennes pondérées), veuillez cliquer ici

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'oeuvre résineux.

La baisse des mises en chantier aux États-Unis en mars marque la plus forte baisse du total des mises en chantier depuis le début de la pandémie en avril 2020. Cependant, les révisions apportées aux deux mois précédents ont ajouté environ 29 000 unités aux chiffres précédemment rapportés. L'investissement résidentiel a rebondi au second semestre 2023 après s'être contracté pendant neuf trimestres consécutifs, la plus longue période de ce type depuis l'effondrement du marché immobilier en 2006.

Le total des mises en chantier aux États-Unis en mars s'est élevé à 1,321 million, soit une baisse de -14,7 % par rapport aux 1,549 millions d'unités de février et une baisse de -4,3 % par rapport à la même période en 2023, où elles étaient de 1,380 million d'unités. Les constructeurs d'habitations sont confrontés à l'évolution des perspectives en matière de taux d'intérêt, car des taux plus élevés pèsent sur la demande et font grimper les coûts d'investissement. L'indice de confiance de l'Association nationale des constructeurs d'habitations pour le mois d'avril est resté stable par rapport à mars, avec une activité actuelle en légère expansion mais des attentes en matière de ventes futures modérées.

Les permis de construire, une mesure prospective de la construction de logements, ont également diminué. Le total des permis a chuté de -4,3 % d'un mois à l'autre à 1,458 million d'unités, mais a légèrement augmenté de +1,5 % d'une année sur l'autre en mars.

Les mises en chantier de logements unifamiliaux, qui représentent l'essentiel de la construction de logements, ont chuté de -12,4% à un taux annuel désaisonnalisé de 1,022 million d'unités le mois dernier, contre 1,167 million d'unités en février. Ceci est à comparer aux 843 000 unités en mars 2023.

Les permis de construction de maisons unifamiliales ont diminué de 5,7 % depuis février pour atteindre 973 000 unités en mars, soit le niveau le plus bas depuis octobre dernier. Pendant ce temps, les permis multifamiliaux sont restés inchangés.

Les investisseurs avisés savent que les prix du bois d'oeuvre résineux sont un bon indicateur avancé de l'activité immobilière aux États-Unis, y compris la construction de maisons et les ventes de maisons. Ne manquez pas cette occasion, obtenez des mises à jour des données sur les prix du bois directement sur votre bureau tous les vendredis matins.

Indicateur important des nouvelles maisons qui arriveront bientôt sur le marché, le taux d'achèvement des maisons unifamiliales a diminué de 10,5 % à 947 000 unités, ce qui suggère que l'offre pourrait rester faible et maintenir les prix élevés. Les achèvements globaux de logements ont également diminué de -13,5% pour atteindre un taux de 1,469 million d'unités. Les agents immobiliers estiment que les taux de mises en chantier et d'achèvement doivent se situer dans une fourchette de 1,5 à 1,6 million d'unités par mois au fil du temps pour combler le déficit de stocks.

Odeta Kushi, économiste en chef adjointe de First American Financial Corporation, a déclaré : « La perspective est importante : l'inauguration des maisons unifamiliales est toujours en hausse de +21 % par rapport à il y a un an, et de plus de +20 % par rapport aux cinq années pré-pandémiques. moyenne."

En ce qui concerne les prix du bois d'oeuvre, au cours de la semaine se terminant le 19 avril 2024, le prix du produit de référence en matière de bois d'oeuvre résineux Western Spruce-Pine-Fir 2x4 #2&Btr KD (RL) était de 408 $ US mfbm. Il s'agit d'une baisse de -44 $, ou -10 %, par rapport à la semaine précédente où il était de 452 $, indique le bulletin hebdomadaire du guide des prix de l'industrie des produits forestiers Madison's Lumber Reporter.

Le prix de cette semaine est en baisse de -44 $, soit -10 %, par rapport à il y a un mois, alors qu'il était de 452 $.

Madison's Benchmark Softwood Dimension Lumber Prices: April 2024 Compared to Historical Highs and Lows

Madison's Benchmark 2x4 Dimension Lumber Prices: Current Compared to Recent and Historical Highs & Lows



2015 to 2024



madisonsreport.com R/L in US$ per thousand board feet Current:

Recent High:

May 2021 %

Change

Previous High:

June 2018 % Change:

Current vs.

Previous High

Previous Low:

Sept 2015 %

Change (net FOB sawmill) 19-04-2024





















SYP East Side KD #2&Btr $ 340

$ 1,364 -75.1 %

$ 460 -26.1 %

$ 311 9.3 %





















WSPF KD #2&Btr $ 408

$ 1,617 -74.8 %

$ 443 -7.9 %

$ 249 63.9 %





















ESPF KD #2&Btr $ 520

$ 1,687 -69.2 %

$ 529 -1.7 %

$ 350 48.6 %





















Douglas fir Green $ 400

$ 1,344 -70.2 %

$ 500 -20.0 %

$ 302 32.5 %





















WSPF 2x4 STUDS (PET) $ 330

$ 1,489 -77.8 %

$ 445 -25.8 %

$ 230 43.5 %

RESTEZ EN AVANT des données sur les prix des logements aux États-Unis en accédant aux prix du bois d'oeuvre résineux. Publié tous les vendredis de cette semaine-là, depuis 1952, les prix du bois de Madison's sont utilisés par l'industrie des produits forestiers comme guide de prix pour le bois d'oeuvre résineux de dimension de charpente de construction en Amérique du Nord. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

Résumé hebdomadaire du Madison's Lumber Reporter : 19 avril 2024

Bois de charpente :

La demande est restée modérée. Étrangement, des baisses de prix à deux chiffres ont poussé les acheteurs à se retirer encore plus.

PRIX DU BOIS ET CONDITIONS DU MARCHÉ PRINCIPAUX À RETENIR :

Les acheteurs sont restés largement à l'écart dans l'espoir de nouvelles corrections de prix.

Les scieries ont montré une grande disponibilité, que les clients de détail ont commencé à récupérer de gros blocs de vente à des prix attractifs plus tard dans la semaine.

Les dossiers de commandes des scieries ont encore diminué.

Le marché s'est senti incertain alors que la demande arrivait par à-coups.

L'offre reste un énorme point d'interrogation, les joueurs craignant que même une légère hausse de la demande ne nettoie tout le matériel disponible avec empressement.

Les producteurs semblaient espérer que des affaires leur parviennent, s'attendant à ce que les acheteurs sous-achetés réalisent soudainement qu'ils ont besoin de matériel.

La baisse des dernières données sur les mises en chantier et les permis de construire de logements unifamiliaux a ajouté à l'hésitation des acheteurs.

Les dossiers de commandes d'usines à goujons ont été déposés à la fin du mois d'avril.

Les ventes de logements neufs aux États-Unis en mars ont augmenté de +8,8% à 693 000 par rapport au chiffre révisé à la baisse de 637 000 en février, et ont augmenté de +8,3% par rapport à il y a un an. Fin mars, il y avait 477 000 nouvelles maisons sur le marché, contre 465 000 en février. Au rythme des ventes de mars, il faudrait 8,3 mois pour rééquilibrer l'offre de maisons sur le marché, contre 8,8 mois en février.

* Les prix du bois de Madison's, hebdomadaires, sont un bon indicateur prévisionnel de l'activité actuelle d'achat de bois des constructeurs de maisons aux États-Unis ----> DÉTAILS

"La volonté des principaux constructeurs d'habitations d'utiliser des incitations telles que des réductions de prix, des rachats de taux hypothécaires et le paiement des frais de clôture des acheteurs continue de soutenir un rythme sain de ventes de maisons neuves", a expliqué Gregg Logan, directeur général de RCLCO Real Estate. Consultant.

Le rapport sur les ventes de maisons neuves publié mardi par le Département du Commerce a également montré que le prix de vente médian d'une maison neuve a diminué de 1,9 % par rapport à l'année dernière, pour atteindre 430 700 $ US en mars.

Les maisons en construction représentaient 59,1 % des stocks. Les maisons non encore construites représentaient 22,2 % de l'offre, tandis que les maisons achevées représentaient 18,7 %.

Quant aux prix du bois d'oeuvre, par rapport à la même semaine de l'année dernière, où il était de 360 $ US mfbm, au cours de la semaine se terminant le 19 avril 2024, le prix du WSPF 2x4 #2&Btr KD (RL) a augmenté de +48 $, soit + 13%. Par rapport à il y a deux ans, où il était de 1 096 $, le prix de cette semaine est en baisse de -688 $, soit -63 %.

Pour vous abonner à Madison's Lumber Reporter, remplissez simplement un bon de commande ici

