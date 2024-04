Westport publiera ses résultats financiers du premier trimestre 2024 le 8 mai 2024





VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) (« Wesport » ou « la société ») annonce la publication de ses résultats financiers pour le premier trimestre 2024 le mercredi 8 mai 2024, après la clôture du marché. Une conférence téléphonique et une retransmission sur le Web pour commenter les résultats financiers et d'autres évolutions de l'entreprise se tiendront le jeudi 9 mai 2024.

Horaire : 10 h ET (7 h PT)

Numéro à composer : 1-416-764-8688 ou numéro gratuit 1-888-390-0546

Webdiffusion : https://investors.wfsinc.com

Pour participer à la conférence téléphonique sans l'aide d'un opérateur, les participants peuvent s'inscrire jusqu'à 60 minutes avant l'événement et saisir leur numéro de téléphone à l'aide de l'URL RapidConnect : https://emportal.ink/3J0pxVV pour recevoir un rappel automatique instantané.

Pour accéder à la rediffusion de la conférence téléphonique, veuillez composer le 1-888-390-0541 (numéro gratuit au Canada et aux États-Unis) ou le 1-416-764-8677 en utilisant le code 945554#. La rediffusion téléphonique sera disponible jusqu'au 23 mai 2024. La webdiffusion sera rchivée sur le site de Westport et une rediffusion sera disponible.

Chez Westport Fuel Systems, nous favorisons l'innovation pour un avenir plus propre. Nous sommes l'un des principaux fournisseurs de composants et de systèmes avancés de distribution de carburant pour les combustibles propres et à faible teneur en carbone, tels que le gaz naturel, le gaz naturel renouvelable, le propane et l'hydrogène, destinés à l'industrie des transports mondiale. Notre technologie offre les performances et le rendement énergétique requis par les applications de transport, ainsi que les avantages environnementaux qui permettent de relever les défis du changement climatique et de la qualité de l'air en milieu urbain. Basés à Vancouver, au Canada, et présents en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, nous servons nos clients dans plus de 70 pays avec des marques mondiales de premier plan dans le domaine des transports. Chez Westport Fuel Systems, nous pensons à l'avenir. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.wfsinc.com .

Demandes de renseignements des investisseurs : Relations avec les investisseurs, tél. : +1 604-718-2046, E-mail : [email protected]

