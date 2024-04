Ipsen et Skyhawk Therapeutics annoncent la signature d'un accord de collaboration de recherche visant le ciblage de l'ARN dans les maladies neurologiques rares





Ipsen conclut un accord d'option pour recevoir les droits mondiaux exclusifs des deux candidats retenus dans le cadre de cette collaboration

Une fois les candidats au développement validés, Ipsen sera responsable de la poursuite de leur développement et de leur commercialisation en s'appuyant sur son expertise neuroscientifique dans le domaine des troubles du mouvement

La plateforme technologique prometteuse créée par Skyhawk permet d'explorer, via de petites molécules, des cibles d'ARN qui ne se prêtaient pas jusque là au développement de médicaments, élargissant ainsi le paysage des cibles thérapeutiques1

PARIS et BOSTON, 24 avril 2024 /PRNewswire/ -- Ipsen (Euronext : IPN ; ADR : IPSEY) et Skyhawk Therapeutics ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de collaboration mondiale exclusive, visant la découverte et le développement de nouvelles petites molécules capables de moduler l'ARN dans les maladies neurologiques rares. Cet accord confère à Ipsen l'option d'acquérir une licence exclusive pour les droits mondiaux de développement des candidats médicaments validés. Une fois le candidat médicament au développement retenu, Ipsen sera responsable de l'ensemble des activités le concernant. La plateforme unique de Skyhawk a été conçue pour accélérer la mise au point de petites molécules ciblant les ARN dans plusieurs domaines thérapeutiques, notamment les maladies neurologiques rares.2

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles des équipes d'experts de Skyhawk pour explorer le potentiel de modification de l'expression de certains ARN dans des pathologies neurologiques rares et invalidantes », a déclaré Steve Glyman, vice-président principal de la recherche et du développement en neurosciences. « Notre focalisation et notre expertise dans les troubles du mouvement, et dans l'ensemble de notre portefeuille, permettent d'apporter les meilleurs traitements et les premiers de leur catégorie aux personnes présentant les besoins non satisfaits les plus importants, qui bénéficieront désormais de l'appui de cette nouvelle plateforme à la pointe de la recherche. »

« Ipsen est une entreprise extraordinaire par la profonde passion qu'elle met au service des patients et nous sommes enthousiasmés par ce partenariat qui lui permet d'étendre son portefeuille de médicaments innovants » a déclaré Sergey Paushkin, directeur scientifique de Skyhawk. « Ce partenariat stratégique souligne notre ambition commune de développer des médicaments transformateurs dans la prise en charge des patients souffrant de maladies neurologiques rares et pour lesquelles il n'existe aucun traitement approuvé. »

Selon les termes de l'accord, Skyhawk est éligible pour recevoir jusqu'à 1,8 milliard de dollars au titre des étapes de développement, de réglementation et de commercialisation, y compris un paiement initial, pour l'option et la collaboration en matière de recherche, plus de potentielles redevances échelonnées.

À propos d'Ipsen

Nous sommes un groupe biopharmaceutique mondial focalisé sur la mise au point de médicaments innovants pour les patients dans trois domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies rares et les neurosciences.

Notre portefeuille de produits en R&D s'appuie sur l'innovation externe et sur près de 100 ans d'expérience de développement au sein de hubs mondiaux aux États-Unis, en France et au Royaume-Uni. Nos équipes, présentes dans plus de 40 pays, et nos partenariats à travers le monde nous permettent de proposer nos médicaments aux patients dans plus de 80 pays.

Ipsen est coté à Paris (Euronext : IPN) et aux États-Unis à travers un programme d'American Depositary Receipt (ADR : IPSEY) sponsorisé de niveau I. Pour plus d'informations, consultez ipsen.com.

À propos de Skyhawk Therapeutics

Skyhawk Therapeutics est une société biopharmaceutique au stade clinique axée sur la découverte et le développement de petites molécules qui modulent l'ARN. L'expertise de Skyhawk en matière de découverte est ancrée dans sa plateforme de découverte de médicaments brevetée, qui permet de créer des médicaments candidats à base de petites molécules qui ciblent l'épissage de l'ARN dans divers domaines thérapeutiques, notamment les maladies neurodégénératives, les maladies auto-immunes et l'oncologie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.skyhawktx.com.

Contacts Ipsen

E-mail : [email protected]

Amy Wolf | +41 7 95 76 07 23 Jess Smith | + 44 7557 267 634

Contacts Skyhawk

Maura McMarthy

E-mail: [email protected]

Avertissements et/ou déclarations prospectives concernant Ipsen

Les déclarations prospectives et les objectifs contenus dans ce communiqué sont basés sur la stratégie et les hypothèses actuelles de la direction d'Ipsen. Ces déclarations et objectifs dépendent de risques et d'incertitudes connus ou non qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés dans ce communiqué. De tels risques et imprévus pourraient affecter la capacité d'Ipsen à atteindre ses objectifs financiers, lesquels reposent sur des hypothèses raisonnables quant aux conditions macroéconomiques à venir formulées d'après les informations disponibles à ce jour. L'utilisation des termes « croit », « envisage » et « prévoit » ou d'expressions similaires a pour but d'identifier des énoncés prospectifs, notamment les attentes d'Ipsen quant à des événements futurs tels que les soumissions et décisions réglementaires. De plus, les objectifs mentionnés dans ce document sont établis sans tenir compte d'éventuelles opérations futures de croissance externe qui pourraient venir modifier tous ces paramètres. Ces prévisions sont notamment fondées sur des données et hypothèses considérées comme raisonnables par Ipsen. et dépendent de circonstances ou de faits susceptibles de se produire à l'avenir, et non pas exclusivement de données historiques. Les résultats réels pourraient s'avérer substantiellement différents de ces objectifs compte tenu de la matérialisation de certains risques ou incertitudes, et notamment qu'un nouveau médicament peut paraître prometteur au cours d'une phase préparatoire de développement ou après des essais cliniques, mais n'être jamais commercialisé ou ne pas atteindre ses objectifs commerciaux, notamment pour des raisons réglementaires ou concurrentielles. Ipsen doit ou peut avoir à faire face à la concurrence de produits génériques, qui pourrait se traduire par des pertes de parts de marché. En outre, le processus de recherche et développement comprend plusieurs étapes et, lors de chaque étape, le risque est important qu'Ipsen ne parvienne pas à atteindre ses objectifs et qu'il soit conduit à renoncer à poursuivre ses efforts sur un médicament dans lequel il a investi des sommes significatives. Aussi, Ipsen ne peut être certain que des résultats favorables obtenus lors des essais précliniques seront confirmés ultérieurement lors des essais cliniques ou que les résultats des essais cliniques seront suffisants pour démontrer le caractère sûr et efficace du médicament concerné. Il ne saurait être garanti qu'un médicament recevra les approbations réglementaires nécessaires ou qu'il atteindra ses objectifs commerciaux. Les résultats réels pourraient être sensiblement différents de ceux annoncés dans les déclarations prospectives si les hypothèses sous-jacentes s'avèrent inexactes ou si certains risques ou incertitudes se matérialisent. Les autres risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, la situation générale du secteur et la concurrence ; les facteurs économiques généraux, y compris les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change ; l'incidence de la réglementation de l'industrie pharmaceutique et de la législation en matière de santé ; les tendances mondiales vers une plus grande maîtrise des coûts de santé ; les avancées technologiques, les nouveaux médicaments et les brevets obtenus par la concurrence ; les problèmes inhérents au développement de nouveaux médicaments, notamment l'obtention d'une homologation ; la capacité d'Ipsen à prévoir avec précision les futures conditions du marché ; les difficultés ou délais de production ; l'instabilité financière de l'économie internationale et le risque souverain ; la dépendance à l'égard de l'efficacité des brevets d'Ipsen et d'autres protections concernant les médicaments novateurs ; et le risque de litiges, notamment des litiges en matière de brevets ou des recours réglementaires. IIpsen dépend également de tierces parties pour le développement et la commercialisation de ses médicaments, ce qui peut donner lieu à des redevances substantielles ; en outre ces partenaires pourraient agir de manière à nuire aux activités d'Ipsen ainsi qu'à ses résultats financiers. Ipsen ne peut être certain que ses partenaires tiendront leurs engagements. La société pourrait ne pas être en mesure de bénéficier de ces accords. Une défaillance d'un de ses partenaires pourrait engendrer une baisse imprévue de revenus pour Ipsen. De telles situations pourraient avoir un impact négatif sur l'activité d'Ipsen, sa situation financière ou ses résultats. Sous réserve des dispositions légales en vigueur, Ipsen ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs ou objectifs visés dans le présent communiqué afin de refléter des changements qui viendraient affecter les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces énoncés se fondent. L'activité d'Ipsen est soumise à des facteurs de risques qui sont décrits dans ses documents d'information enregistrés auprès de l'Autorité des marchés financiers. Les risques et incertitudes présentés ne sont pas les seuls auxquels la société doit faire face et le lecteur est invité à prendre connaissance de la dernière édition du Document d'enregistrement universel d'Ipsen, disponible sur ipsen.com .

Références

1 Drugging RNA, Nature article. https://www.nature.com/articles/s41587-023-01790-z

2 Skyhawk Therapeutics. https://www.skyhawktx.com/platform

23 avril 2024 à 22:37

