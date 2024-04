Binarly lance une plateforme de transparence de nouvelle génération pour renforcer la sécurité de la chaîne d'approvisionnement des logiciels





Binarly, fournisseur de la meilleure plateforme de sécurité de la chaîne d'approvisionnement des micrologiciels et des logiciels basée sur l'IA, annonce la sortie de la plateforme de transparence Binarly v2.0 avec des fonctionnalités de conformité continue post-construction, de visibilité sur le niveau de sécurité des appareils IdO et XIoT, et la capacité d'identifier les comportements malveillants et les portes dérobées cachées dans les binaires en fonction de leur comportement. Pour en savoir plus, consultez ce lien.

Basées sur la technologie propriétaire Binary Risk Intelligence, les nouvelles innovations illustrent l'engagement de Binarly à mettre au point des solutions qui améliorent la transparence et la sécurité dans les écosystèmes de micrologiciels et de logiciels.

Fondée en 2021 dans le but de renforcer la transparence de la chaîne d'approvisionnement en logiciels grâce à une analyse poussée des programmes, la plateforme phare de Binarly a automatisé la découverte de centaines de nouvelles vulnérabilités, ce qui a permis à nos clients de s'attaquer aux failles de sécurité avant même que ces dernières ne prennent de l'ampleur.

L'approche brevetée de Binarly, qui repose sur une IA moderne, a permis de neutraliser de manière proactive des menaces connues ? et précédemment inconnues ? et d'aider les défenseurs des entreprises à réduire le délai entre la découverte des vulnérabilités et la mise en oeuvre des correctifs.

« La plupart des solutions actuelles d'analyse de la composition des logiciels (SCA) et de la chaîne d'approvisionnement en logiciels reposent sur des méthodes basiques et obsolètes. Notre approche avec la technologie Binary Risk Intelligence axée sur l'IA nous permet d'identifier et d'atténuer de manière proactive les risques connus et inconnus », a déclaré Alex Matrosov, fondateur et PDG de Binarly.

« Cette version apporte plus de clarté et de transparence à l'écosystème de la chaîne d'approvisionnement des logiciels et permet aux équipes de sécurité des entreprises et aux organisations chargées de la sécurité des produits de faire appliquer à grande échelle une approche fondée sur la sécurité de la conception », a ajouté M. Matrosov.

De meilleures caractéristiques et capacités

La plateforme de transparence Binarly v2.0 intègre plusieurs fonctionnalités phares pour renforcer la sécurité :

Contrôle continu : Assure la conformité après la construction en validant en permanence les changements liés à la sécurité.

: Assure la conformité après la construction en validant en permanence les changements liés à la sécurité. Informations détaillées : Améliore la compréhension de la posture de sécurité des appareils IoT et XIoT, en révélant les vulnérabilités et les dépendances.

: Améliore la compréhension de la posture de sécurité des appareils IoT et XIoT, en révélant les vulnérabilités et les dépendances. Analyse du comportement : Identifie les comportements malveillants et les portes dérobées cachées dans les binaires en fonction de leurs actions.

: Identifie les comportements malveillants et les portes dérobées cachées dans les binaires en fonction de leurs actions. Pratiques de codage sécurisé : Détecte le codage non sécurisé et évalue les mesures d'atténuation au moment de la construction de chaque binaire.

: Détecte le codage non sécurisé et évalue les mesures d'atténuation au moment de la construction de chaque binaire. Production de SBOM : Permet la production et la validation de nomenclatures logicielles (SBOM) pour une vue d'ensemble des risques.

: Permet la production et la validation de nomenclatures logicielles (SBOM) pour une vue d'ensemble des risques. Conformité légale : Détecte les obligations de licence et les clés intégrées pour éviter les problèmes juridiques et garantir une utilisation cryptographique sécurisée..

La plateforme de transparence Binarly offre également un tableau de bord qui permet aux responsables de la sécurité de prendre des décisions éclairées, réduisant ainsi considérablement le temps et les coûts associés à l'élaboration de correctifs.

À propos de Binarly

Binarly est une entreprise mondiale de sécurité de la chaîne d'approvisionnement des micrologiciels et des logiciels, fondée en 2021. La plateforme de transparence Binarly, fleuron de l'entreprise, est une solution de classe entreprise, basée sur l'IA, utilisée par les fabricants d'appareils, les OEM, les IBV et les équipes de sécurité des produits pour identifier les vulnérabilités connues et inconnues, les mauvaises configurations et les signes d'implantation de codes malveillants. Les manuels de remédiation validés de Binarly ont permis de réduire considérablement le coût et le temps de réponse aux expositions à la sécurité. Basé à Los Angeles, en Californie, Binarly s'appuie sur des décennies d'expertise en matière de recherche et d'analyse de programmes pour élaborer des solutions visant à protéger les entreprises, les infrastructures critiques et les consommateurs du monde entier.

