AeroPress, Inc. élargit sa gamme de cafetières emblématiques avec sa collection AeroPress Clear Colors





La cafetière la mieux cotée au monde répond au désir croissant des consommateurs de trouver des solutions agréables sur le plan esthétique pour le café grâce à cinq nouvelles couleurs

PALO ALTO, Californie, 23 avril 2024 /CNW/ - AeroPress, Inc. , le fabricant de l'emblématique cafetière avec plus de 55 000 critiques cinq étoiles dans plus de 60 pays, a annoncé aujourd'hui sa dernière collection de cafetières AeroPress Clear Colors. Cette nouvelle collection comprend cinq nouvelles couleurs pour la cafetière 3-en-1 brevetée de l'entreprise, qui rend une tasse de café entièrement unique et exceptionnellement délicieuse en tout temps et en tout lieu. La collection AeroPress Clear Colors, qui comprend les teintes de violet transparent, bleu transparent, rouge transparent, vert transparent et noir transparent, est lancée moins d'un an après le lancement d'AeroPress Clear et seulement quelques mois après le lancement de l'édition limitée rose transparent d'AeroPress, qui s'est rapidement envolée. La collection AeroPress Clear Colors est maintenant disponible sur AeroPress.com .

« C'est la première fois qu'AeroPress lance une gamme complète de couleurs, ce qui permet aux amateurs de café d'ajouter un peu de style à leur cuisine ou à leurs voyages, a déclaré David Cole, directeur du marketing d'AeroPress. Avec la saison des cadeaux pour les mères, les pères et les diplômés, la collection AeroPress Clear Colors arrive juste à temps pour ce cadeau parfait et bien pensé. »

La gamme de couleurs transparentes de cette collection s'ajoute à la gamme existante, soit AeroPress Original, AeroPress XL, AeroPress Go et AeroPress Clear en tant que seuls fabricants de café conçus avec soin pour offrir une expérience de café entièrement personnalisable avec un contrôle complet de la taille de mouture, de la température et du temps d'immersion. Grâce à une conception portable brevetée et à un processus d'infusion extrêmement rapide (prêt en 60 secondes), les cafetières AeroPress permettent aux utilisateurs de créer des centaines de recettes particulièrement délicieuses, y compris le café signature AeroPress, le café infusé à froid et le café de style espresso partout où ils vont. Et maintenant, ils peuvent faire leurs lattes à l'ube, au charbon ou au matcha avec leur cafetière préférée et profiter du processus de brassage du début à la fin.

« Dans un océan de similitudes, AeroPress Clear Colors, fait de Tritantm transparent et incassable, respecte l'engagement de la marque à fournir des solutions fonctionnelles et élégantes, a déclaré le chef de la direction d'AeroPress, Gerard Meyer. Nos cafetières ont la cote auprès des amateurs. Leur conception et les couleurs épurées sont sans pareilles et leur permettront de les collectionner et de les exposer fièrement à la maison ou en déplacement. »

Fabriquées aux États-Unis et allant au lave-vaisselle, les cafetières de la collection AeroPress Clear Colors sont maintenant offertes à 49,95 $ sur AeroPress.com et seront offertes sur Amazon et par des distributeurs nationaux et internationaux au cours des prochains mois.

Pour en savoir plus sur AeroPress, les méthodes de brassage, les innovations à venir et plus encore, visitez AeroPress.com ou suivez-nous sur Instagram , TikTok et YouTube .

À PROPOS D'AEROPRESS

Les cafetières AeroPress offrent aux amateurs de café de plus de 60 pays la possibilité de faire leur tasse de café parfaite n'importe où. Cette technologie unique combine les meilleures des trois techniques de brassage dans une cafetière facile à utiliser, portable et abordable. Les amateurs de café obtiennent une tasse de café particulièrement délicieuse avec tout le corps du café français, la douceur du café filtre, la richesse de l'espresso et une qualité subtile qui se prolonge bien après la dernière gorgée. Avec une conception emblématique et un processus de brassage incroyablement rapide, les cafetières AeroPress sont les préférés des baristas, des champions mondiaux du café et des buveurs de café avertis de tous les jours, et les critiques en ligne de 5 étoiles de plus de 55 000 personnes parlent d'elles-mêmes. Pour en savoir plus sur AeroPress, visitez AeroPress.com ou suivez-nous sur Instagram , TikTok et YouTube .

Tritan est une marque de commerce d'Eastman Chemical Company.

