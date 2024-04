HGrégoire s'allie avec Arbres Canada pour une 8e année consécutive





En cette journée importante pour la Terre, HGrégoire annonce le retour de sa campagne « Achetez une voiture, plantez un arbre » en collaboration avec Arbres Canada. Pour une 8e année consécutive, pendant le prochain mois, HGrégoire plantera un arbre pour chaque voiture vendue dans le réseau de ces concessionnaires.

Lors de la campagne de l'an dernier, 1734 arbres ont été plantés dans la région de Pointe-au-Père à Rimouski grâce à cette campagne. Spécifiquement, des mélèzes furent plantés dans les tourbières protégées afin de sauvegarder les sols riches en carbone et lutter contre la dégradation de cet écosystème.

« Cet engagement demeure essentiel pour nous, sachant que nous luttons de plus en plus contre les changements climatiques, déclare Harry Kasparian, vice-président du marketing chez HGrégoire. En tant qu'un des plus importants groupes de concessionnaires de voitures neuves et d'occasion au Canada, nous sommes conscients de l'impact de notre industrie sur l'environnement et souhaitons nous aussi faire notre part. »

Afin d'augmenter le nombre d'arbres plantés cette année, HGrégoire comptabilisera les ventes de tous les véhicules de son groupe, neufs ou d'occasion, et mettra à contribution l'ensemble de ces concessions.

À propos d'Arbres Canada

Arbres Canada est le seul organisme national sans but lucratif voué à la plantation et à l'entretien des arbres en milieu rural et urbain, dans toutes les provinces du pays. Nous contribuons à la croissance du couvert forestier du Canada grâce à nos programmes, nos recherches et nos efforts d'engagement et en offrant des subventions aux communautés et aux écoles. Nous sommes des leaders d'opinion et des constructeurs de capacités, collaborant avec un réseau d'experts de l'industrie, d'universitaires et d'autres organisations à but non lucratif pour approfondir les connaissances de la communauté et aider les municipalités à planifier et à maintenir la canopée locale. Avec nos partenaires et sponsors, nous avons planté plus de 84 millions d'arbres. www.arbrescanada.ca

À propos de HGrégoire

Fondée en 1993 et célébrant plus de 30 ans de service cette année, HGrégoire s'engage à simplifier le processus d'achat d'un véhicule en s'appuyant sur des valeurs d'excellence, de transparence, d'utilisation judicieuse de la technologie et d'une rafraîchissante philosophie axée sur le client. Forte d'une équipe passionnée d'amateurs d'auto, HGrégoire exploite des concessions au Québec, et aux États-Unis, offrant des véhicules neufs et d'occasion.

Pour en savoir plus, visitez www.hgregoire.com.

