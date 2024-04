Zefiro Methane Corp., l'innovateur spécialisé dans la réduction des émissions de méthane, fait son entrée sur Cboe Canada





Cboe Canada Inc. (« Cboe Canada ») est heureux d'annoncer aujourd'hui la cotation de Zefiro Methane Corp. (« Zefiro Methane ») à la suite de la clôture de son premier appel public à l'épargne. Zefiro Methane, le spécialiste des technologies climatiques qui s'engage à déclasser les puits de pétrole et de gaz orphelins et abandonnés aux États-Unis, est désormais coté et négocié sur Cboe Canada sous le mnémo ZEFI.

« Des millions de Nord-Américains vivent et travaillent à proximité d'un puits de pétrole ou de gaz non assaini, n'ayant souvent pas connaissance des risques pour la santé et l'environnement posés par les fuites de méthane. En tant qu'acteur dédié et pleinement intégré de la finance durable et des services environnementaux, Zefiro Methane combine de manière unique un canal de marchés environnementaux de qualité institutionnelle avec la capacité interne d'éliminer ces fuites de méthane. Nous nous mettons à l'échelle pour nous attaquer à ce problème vaste et complexe en appliquant des données et des technologies de pointe, en puisant dans les capitaux du secteur privé et du secteur environnemental et en tirant parti d'un soutien financier sans précédent du gouvernement. Chez Zefiro Methane, nous nous efforçons d'apporter tous les moyens disponibles pour résoudre ce problème qui affecte nos communautés, ainsi que notre air, notre terre et notre eau », déclare Talal Debs, Ph.D., fondateur et directeur général de Zefiro Methane.

Zefiro Methane mesure, surveille et déclasse des puits de pétrole et de gaz orphelins et abandonnés à travers les États-Unis, dont beaucoup présentent des fuites de méthane, un gaz à effet de serre 25 à 84 fois plus puissant que le CO 2 . En déclassant ces puits, Zefiro Methane génère des compensations carbone de haute qualité que la société propose à la vente sur les marchés volontaires du carbone.

« Alors que les gouvernements du monde entier prennent des mesures pour surveiller et gérer les engagements de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Zefiro Methane se positionne avec une équipe de direction aguerrie, un accès au capital et une opportunité prometteuse pour les investisseurs », souligne Erik Sloane, responsable mondial des cotations d'entreprise, Cboe Global Markets. « Cboe Canada est très fier d'accueillir une nouvelle entreprise de qualité et un chef de file sectoriel dans l'économie de l'innovation, pour fournir à Zefiro Methane un service supérieur, une qualité optimisée de négociation et une portée accrue pour les investisseurs alors qu'ils entament leur prochain chapitre en tant que société cotée en bourse. »

Les investisseurs peuvent négocier les actions de ZEFI par le biais de leurs canaux d'investissement habituels, y compris les plateformes de courtage réduit et les courtiers de plein exercice.

Cboe Canada référence plus de 270 cotations uniques, y compris certaines des sociétés canadiennes et internationales de croissance parmi les plus novatrices, les FNB des plus grands émetteurs de FNB au Canada, et des certificats canadiens de dépôt (CDD). Cboe traite plus de 15 % du volume total négocié pour les sociétés cotées au Canada et plus de 20 % du volume total négocié pour les FNB canadiens. Cliquez ici pour un aperçu complet de tous les titres cotés sur Cboe Canada.

À propos de Cboe Canada

Cboe Canada est la bourse canadienne de référence pour l'économie de l'innovation, offrant une expérience de cotation de premier ordre aux émetteurs qui façonnent les économies de demain. Opérationnelle depuis 2015, Cboe Canada répertorie des produits d'investissement et des entreprises recherchant une bourse reconnue internationalement qui suscite la confiance des investisseurs, une liquidité de qualité et une sensibilisation de grande envergure, y compris un accès sans restriction aux données de marché.

Cboe Canada fait partie du réseau Cboe Global Markets, profitant d'une expertise internationale approfondie, d'une intelligence de marché de haut niveau, de technologies de pointe, ainsi que d'un service inégalé pour offrir ce dont les parties prenantes et le monde ont et auront besoin.

À propos de Zefiro Methane Corp.

Zefiro développe des méthodologies pour réduire les émissions de méthane en obturant les puits de pétrole/gaz orphelins et abandonnés, tout en émettant des compensations de carbone. Avec une direction exécutive qui s'apprête à incorporer l'ancienne équipe du marché du carbone de J.P. Morgan, Zefiro déploie activement des équipes pour déclasser les puits à travers les États-Unis. Avec une demande mondiale sans précédent de compensations carbone alors que les entreprises et les institutions s'efforcent d'atteindre les objectifs de zéro émission nette, Zefiro s'aligne stratégiquement sur les leaders de l'industrie pour un avenir plus vert.

23 avril 2024 à 14:25

