Création du Fonds de 50 MS pour l'intendance autochtone des eaux côtières

VANCOUVER, BC, le 23 avril 2024 /CNW/ - La Indigenous Coastal Waters Stewardship Society (la Société d'intendance autochtone des eaux côtières) et l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, ont annoncé aujourd'hui un financement de 50 millions de dollars, pour soutenir l'intendance des Premières Nations dans la mer des Salish et les eaux le long de la côte ouest de l'île de Vancouver.

Le financement octroyé grâce au Fonds pour l'intendance autochtone des eaux côtières est maintenant disponible pour les 33 Premières Nations admissibles à participer à l'Initiative de la mer des Salish (IMS), et sera administré par la Société d'intendance autochtone des eaux côtières, dans le cadre d'un accord avec Peace Hills Trust, la plus importante institution de fiducie des Premières Nations au Canada. La Société d'intendance autochtone des eaux côtières gérera les fonds sans lien de dépendance avec le gouvernement du Canada, en vue d'aider les Premières Nations à atteindre l'autodétermination, et l'indépendance en matière de surveillance et de traitement des effets cumulatifs des activités humaines sur les écosystèmes marins dans leurs territoires traditionnels.

La structure administrative et de gouvernance du financement a été élaborée conjointement par les partenaires des Premières Nations et Pêches et Océans Canada dans le cadre de l'IMS, créée en 2019 pour aider les Premières Nations situées le long du corridor de transport maritime du réseau Trans Mountain à surveiller et à évaluer les effets des activités humaines dans la mer des Salish. Au cours des cinq dernières années, le financement de l'IMS a contribué à assurer la capacité des Premières Nations à recueillir, à analyser, et à communiquer des données et des renseignements pertinents, pour comprendre et atténuer les effets cumulatifs de ces activités.

Tandis que le programme de financement de base de l'IMS touche à sa fin, les 50 millions de dollars annoncés aujourd'hui constitueront une source de financement à long terme pour soutenir les activités de surveillance continue, d'évaluation et d'établissement de rapports sur les effets cumulatifs des activités humaines sur les écosystèmes marins dans les territoires respectifs des Premières Nations admissibles. Le montant total du financement a été transféré à la Société d'intendance autochtone des eaux côtières, pour réaliser la vision commune des Nations, qui consiste à travailler ensemble dans l'intérêt des membres de la communauté et des générations futures.

La mise en place de ce modèle de financement unique démontre l'engagement du gouvernement du Canada à renforcer les relations de Nation à Nation avec les gouvernements autochtones, et à respecter les principes de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA) et les appels à l'action de la Commission de vérité et de réconciliation.

« Il est impératif de s'appuyer sur l'expertise technique et les connaissances traditionnelles des communautés autochtones afin de traiter les effets cumulatifs de l'augmentation des activités humaines dans la mer des Salish. Grâce au Fonds pour l'intendance autochtone des eaux côtières, le gouvernement du Canada est en mesure d'aider 33 Premières Nations à mener des activités d'intendance, et à traiter les effets cumulatifs actuels des activités humaines en vue de protéger et de préserver les écosystèmes marins dans leurs eaux traditionnelles pour les générations futures. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Le conseil d'administration intérimaire de la Indigenous Coastal Waters Stewardship Society (la Société d'intendance autochtone des eaux côtières) reconnaît les efforts de collaboration et le dévouement des 33 Premières Nations admissibles, du groupe de travail sur le fonds sans lien de dépendance avec le gouvernement, de la Société d'intendance autochtone des eaux côtières et du MPO, qui ont permis de faire cette annonce historique. Il s'agit d'une étape importante pour garantir que les eaux territoriales, les terres et les ressources de nos Nations seront préservées, pour subvenir aux besoins de toutes nos communautés et des générations futures. »

Ron Frank, président intérimaire du conseil d'administration de la Société d'intendance autochtone des eaux côtières (Indigenous Coastal Waters Stewardship Society)

L'Initiative de la mer des Salish (IMS) est l'une des huit mesures d'adaptation mises en place en 2019 en lien avec le projet d'agrandissement du réseau de Trans Mountain (TMX). L'IMS a été conçue pour aider les Premières Nations admissibles situées le long du corridor de transport maritime TMX à surveiller et à évaluer les effets cumulatifs dans la mer des Salish.

(TMX). L'IMS a été conçue pour aider les Premières Nations admissibles situées le long du corridor de transport maritime TMX à surveiller et à évaluer les effets cumulatifs dans la mer des Salish. La Société d'intendance autochtone des eaux côtières (Indigenous Coastal Waters Stewardship Society) est une société à but non lucratif fondée sur la vision commune de 33 Premières Nations admissibles, qui consiste à travailler ensemble pour faire progresser l'intendance de leurs territoires respectifs dans la mer des Salish, et sur la côte ouest de l'île de Vancouver . Les Nations admissibles peuvent communiquer avec la Société d'intendance autochtone des eaux côtières, pour obtenir de plus amples renseignements, et pour recevoir l'affectation initiale de fonds.

. admissibles peuvent communiquer avec la Société d'intendance autochtone des eaux côtières, pour obtenir de plus amples renseignements, et pour recevoir l'affectation initiale de fonds. Cet investissement de 50 millions de dollars jette les bases d'une croissance à long terme et de futurs partenariats potentiels, afin de garantir la disponibilité des fonds nécessaires à la gestion de la mer des Salish pour les générations futures.

Le Fonds pour l'intendance autochtone des eaux côtières a été conçu et élaboré en collaboration avec les Premières Nations, et sera administré sans lien de dépendance avec le gouvernement du Canada .

