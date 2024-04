Hon Hai Technology Group (Foxconn) s'engage à produire de l'électricité 100 % renouvelable d'ici à 2040 et rejoint l'initiative RE100





L'énergie verte représente désormais plus de 40 % de la consommation d'énergie dans les opérations mondiales

TAIPEI, 23 avril 2024 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE:2317) a annoncé que ses opérations mondiales fonctionneront entièrement avec de l'électricité verte d'ici 2040 et a rejoint l'initiative mondiale RE100, dans le cadre d'une étape importante du Jour de la Terre 2024 qui ajoute le plus grand fabricant d'électronique et fournisseur de solutions technologiques au monde parmi les entreprises les plus influentes qui se sont engagées à utiliser de l'électricité 100 % renouvelable.

Cet engagement, pris à l'occasion du 50e anniversaire de l'entreprise, témoigne de la détermination de Foxconn à orienter ses activités dans un sens plus respectueux de l'environnement et plus durable. Le ratio d'énergie renouvelable de Foxconn dépasse maintenant 40 %, deux ans après son premier engagement public d'utiliser au moins 50 % d'énergie verte d'ici 2030 lors du Jour de la Terre 2022.

Dirigée par le Climate Group et en partenariat avec le CDP, la mission de RE100 est d'accélérer le changement vers des réseaux zéro carbone à grande échelle. Foxconn a adhéré à de nombreuses initiatives internationales en matière de développement durable, dont le CDP, organisme à but non lucratif spécialisé dans les rapports environnementaux, et l'initiative Science Based Target (SBTi) de validation des émissions de gaz à effet de serre, parce que c'est la bonne chose à faire pour garantir un monde plus sûr et plus durable.

« En promouvant la durabilité, Foxconn continuera de rechercher les normes internationales les plus appropriées. Cette décision de répondre au RE100 est basée sur cette réflexion. « Plus important encore, nous espérons donner l'exemple avec notre chaîne d'approvisionnement et nos partenaires afin qu'ils accordent également la priorité à la gestion durable », a déclaré Young Liu, président-directeur général de Foxconn, qui dirige également le comité de développement durable du groupe. « Foxconn va également promouvoir l'énergie verte sur ses sites mondiaux afin de partager, de collaborer et de prospérer avec toutes les parties prenantes. »

Au début du mois, Foxconn a partagé sa dernière note CDP en matière de gestion de l'environnement en 2023. Elle a obtenu la note (A-) pour le changement climatique et la note (A) pour l'engagement des fournisseurs, démontrant ainsi son leadership dans ces deux domaines. Elle a obtenu la note (B) pour la sécurité de l'eau, ce qui témoigne d'une bonne gestion de l'environnement. Ces trois indicateurs se sont améliorés par rapport à l'année précédente.

En 2020, le groupe a officiellement répondu favorablement aux trois objectifs proposés par Climate Action 100+ en s'engageant à atteindre des émissions nettes zéro dans la chaîne de valeur d'ici 2050, et en 2023, ses objectifs de réduction des émissions à court terme ont été validés par le SBTi. L'année dernière, Foxconn a publié son premier rapport Net Zero Vision, basé sur les recommandations du Groupe de travail sur les divulgations financières liées au climat (TCFD).

23 avril 2024 à 12:22

