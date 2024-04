FPT façonne l'avenir de l'IA et du cloud à l'échelle mondiale en collaboration avec NVIDIA





FPT, leader mondial de l'informatique, a annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique complet avec NVIDIA, visant à offrir un guichet unique pour l'IA et le cloud, composé de produits d'IA, d'infrastructure GPU, d'experts techniques et d'expertise dans le domaine pour les clients au Vietnam et dans toutes les régions où FPT est présent. Cet objectif sera atteint en créant des usines d'IA pour la recherche et le développement de l'IA dans la région, en développant des capacités avancées d'IA et de cloud à l'échelle mondiale, et en encourageant une main-d'oeuvre prête pour l'avenir dans le domaine de la technologie.

FPT prévoit d'investir 200 millions USD dans la construction d'une usine d'IA qui servira de cloud souverain. Celle-ci sera dotée des dernières technologies de NVIDIA, notamment le logiciel et les frameworks NVIDIA AI Enterprise, ainsi que les GPU NVIDIA H100 Tensor Core.

Cette initiative est une partie essentielle de la stratégie de FPT pour renforcer la recherche et le développement de l'IA, créer des applications et des solutions d'IA en mettant l'accent sur l'IA générative, la conduite autonome et la transformation écologique pour la durabilité. Cela permet à FPT de réaliser sa vision de transformer le Vietnam en une nation de l'IA et d'accélérer l'adoption des applications de l'IA en Asie, y compris, mais sans s'y limiter, au Vietnam, au Japon et en Corée.

L'usine d'IA fournira des services GPU dans le cloud pour accompagner les entreprises clientes de FPT dans le monde entier afin d'accéder aux ressources les plus essentielles pour améliorer la capacité de recherche, accélérer la vitesse des applications d'IA, en particulier l'IA générative, et réaliser des percées dans l'amélioration de la productivité et de l'expérience client.

En même temps, cela aide FPT à accélérer la construction et le développement de plateformes et d'applications d'IA de plus grande valeur pour les clients de toutes les industries.

Dans le cadre de cette collaboration, FPT a rejoint le réseau de partenaires de NVIDIA en tant que Service Delivery Partner et vise à devenir un Global Systems Integrator, en exploitant tout le potentiel des produits et technologies de pointe de NVIDIA pour développer des services de cloud, du matériel, des logiciels et, surtout, des solutions d'IA générative sur mesure. En donnant la priorité à trois secteurs verticaux clés, dont l'automobile, la fabrication, la banque, les services financiers et l'assurance, FPT offrira des services d'IA générative de bout en bout, permettant aux entreprises d'atteindre un niveau supérieur de productivité et d'automatisation. Ces intégrations renforceront les laboratoires d'IA de FPT tout en offrant de nouveaux cadres logiciels.

Le groupe d'éducation de FPT s'efforcera en outre de renforcer la main-d'oeuvre dans le domaine de l'IA en incorporant les programmes de NVIDIA dans les programmes d'études et les activités éducatives, les programmes de formation et les installations de laboratoire au niveau de l'université et du lycée, avec pour objectif d'attirer au moins 30 000 étudiants en 5 ans.

FPT a également l'intention de collaborer avec NVIDIA pour développer le cloud gaming avec NVIDIA GeForce NOW au Vietnam.

Truong Gia Binh, président et fondateur de FPT Corporation, a déclaré lors de la cérémonie de signature : « FPT s'engage dans la transformation numérique, l'IA, le cloud et l'éducation. FPT s'efforce d'améliorer nos compétences en R&D et de fonder une plateforme complète pour des produits et des services de pointe basés sur l'IA et le cloud qui dépassent les exigences mondiales, en travaillant pour réaliser sa vision de faire du Vietnam un hub de l'IA dans le monde en collaborant avec NVIDIA dans la technologie, le développement commercial et la formation. »

Keith Strier, vice-président de l'initiative mondiale pour l'IA de NVIDIA, déclare : « En accélérant l'innovation dans les soins de santé, l'agriculture, le climat, la fabrication et plus encore, l'IA a le potentiel d'améliorer les vies et de renforcer les économies de chaque nation. FPT travaille avec NVIDIA pour donner aux organisations à travers le Vietnam les moyens de stimuler la transformation, en aidant le pays à devenir une nation de l'IA. »

FPT Corporation (FPT) est un fournisseur de technologies et de services informatiques de premier plan au niveau mondial, dont le siège se trouve au Vietnam. FPT opère dans trois secteurs principaux : la technologie, les télécommunications et l'éducation. Au cours de plus de trois décennies de développement, FPT a constamment fourni des produits pratiques et efficaces à des millions de personnes et à des dizaines de milliers d'organisations commerciales et non commerciales dans le monde entier, plaçant ainsi le Vietnam sur la carte technologique mondiale. En suivant les dernières tendances du marché ainsi que les technologies émergentes, FPT a développé l'écosystème Made-by-FPT de services, de produits, de solutions et de plateformes, qui permet une croissance durable pour les organisations et les entreprises et offre des expériences distinctives aux clients. En 2023, FPT a enregistré un chiffre d'affaires total de 2,17 milliards USD avec plus de 48 000 employés. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://fpt.com/en.

23 avril 2024

