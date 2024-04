L'ASFC rappelle aux plaisanciers privés leurs obligations en matière de déclaration

Innovation, Sciences et Développement économique Canada Le secrétaire parlementaire de la ministre de la Promotion des exportations, du Commerce international et du Développement économique, Maninder Sidhu, prendra la parole lors de l'annonce d'un...

La Ville de Montréal est fière d'annoncer qu'un nouveau parc éponge, le plus important jusqu'à maintenant sur son territoire, verra le jour dans l'arrondissement de Verdun....

Il faut toute une nation pour prendre soin du plus long réseau de sentiers du monde. Pour rendre cela possible, Sentier Transcanadien octroie 269 250 $ à 221 groupes de sentier à travers le Canada dans le cadre de son programme annuel de subvention...

À l'approche de l'été et de la saison de la navigation, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle à tous les plaisanciers privés qui naviguent dans les eaux canadiennes ou entrent au Canada en bateau leurs obligations en matière...