Air Canada vous invite à laisser la musique vous transporter à Amsterdam, à Barcelone et à Paris grâce à des guides de voyages musicaux





Air Canada collabore avec les artistes québécoises Charlotte Cardin , Alexandra Stréliski et Sarahmée.

Une nouvelle plateforme met en vedette trois villes européennes et les trames musicales qui accompagnent les artistes à destination.

Des listes de lecture sont disponibles sur le site Web enRoute d'Air Canada et sur Spotify.

MONTRÉAL, le 3 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre de sa plateforme Un air de chez nous, Air Canada célèbre la culture d'ici en lançant trois guides de voyage musicaux élaborés en collaboration avec des artistes québécoises de renom. Charlotte Cardin, Alexandra Stréliski et Sarahmée présentent chacune leur ville européenne favorite, au son d'une liste de lecture musicale soigneusement conçue en fonction de leurs meilleures adresses.

Charlotte Cardin nous invite dans l'intimité de son second chez-elle à Paris, tandis que Sarahmée nous embarque dans ses aventures palpitantes à Barcelone et c'est avec une passion contagieuse qu'Alexandra Stréliski nous fait vivre l'ambiance éclectique d'Amsterdam. Ces guides de voyage musicaux sont disponibles sur le site Web enRoute d'Air Canada ainsi que sur Spotify, à compter d'aujourd'hui, offrant une source d'inspiration opportune pour les voyageurs planifiant leurs vacances estivales sur le vieux continent.

« La musique est un puissant moyen d'exploration : nous écoutons de la musique pour atteindre notre destination, mais elle a également le pouvoir d'évoquer des souvenirs et de nous transporter à nouveau vers des moments bien précis de nos voyages, tout comme le font les saveurs ou les sensations, explique Martine Boulerice, directrice, Commercialisation de la marque, Québec et Aéroplan à Air Canada. C'est ainsi que nous est venue l'idée de collaborer avec des artistes de chez nous, afin d'inspirer et d'accompagner les gens qui découvriront ou retrouveront l'Europe cet été. En plus de partager avec nous leurs adresses préférées et leurs anecdotes, elles nous font voyager à travers une sélection musicale des plus inspirante. »

Ces artistes accomplies, qui connaissent un succès remarquable, ont eu l'occasion de s'immerger dans ces grandes villes d'Europe et d'en découvrir les moindres recoins. Ainsi, leurs guides de voyage sont le reflet de leurs expériences personnelles et uniques, regorgeant de recommandations précieuses sur les incontournables à visiter, tous accessibles grâce à Air Canada. Paris, Barcelone et Amsterdam font partie des 20 destinations européennes desservies par Air Canada sans escale au départ de Montréal.

Charlotte Cardin nous présente Paris

Que ce soit pour dénicher le café parfait pour un délicieux flat white ou pour savourer un brunch dominical en famille ou en amoureux, la chanteuse montréalaise nous fait découvrir la Ville Lumière de manière chaleureuse, comme si nous étions là avec elle, participant à son exploration. « J'amène toujours mes amis et les membres de ma famille à l'hôtel Amour parce que, pour moi, c'est l'endroit idéal pour un joli brunch avec une terrasse verdoyante qui est à la fois hyper intime et hyper le fun », déclare Charlotte Cardin, en présentant une ballade qui lui tient à coeur.

Alexandra Stréliski nous présente Amsterdam

« On ne peut pas vraiment aller aux Pays-Bas sans penser à faire du vélo. S'il y a une chose que je recommande aux gens, c'est de faire du vélo. [...] J'ai choisi une artiste hollandaise que je viens juste de découvrir, que j'aime beaucoup, et il y a un côté très relaxe à ce qu'elle fait qui t'amène à contempler et à faire une balade à vélo », raconte Alexandra Stréliski, qui nous donne envie de prendre le temps de découvrir Amsterdam au son d'une chanson empreinte de légèreté.

Sarahmée nous présente Barcelone

À travers sa sélection musicale, Sarahmée met l'accent sur la richesse et la splendeur de Barcelone. Elle nous transporte dans les ruelles de Poblenou, ce joli quartier emblématique, tapissé de magnifiques fresques. « On connaît vraiment une ville quand on découvre son street art [...] Quand je suis exposée à de l'art, ça me fait vraiment du bien à l'âme. Et cette chanson-là a le même effet », précise Sarahmée, en parlant d'une chanson d'un autre artiste bien de chez nous.

Accédez aux guides de voyage musicaux complets sur le site Web enRoute d'Air Canada ou aux listes de lecture sur Spotify :

Charlotte Cardin :

Le guide de voyage musical Paris par Charlotte Cardin

Paris par Charlotte Cardin sur Spotify

Alexandra Stréliski :

Le guide de voyage musical Amsterdam par Alexandra Stréliski

Amsterdam par Alexandra Stréliski sur Spotify

Sarahmée :

Le guide de voyage musical Barcelone par Sarahmée

Barcelone par Sarahmée sur Spotify

À propos d'Air Canada

