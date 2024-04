Assent publie son rapport de durabilité 2023





Assent Inc. (Assent), un chef de file de la gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, publie son rapport de durabilité 2023 détaillant les accomplissements récents de sa performance environnementale, sociale et de gouvernance (ESG). Assent aide les fabricants à proposer des produits responsables grâce à des solutions innovantes de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement, et applique la même philosophie à ses programmes de durabilité. Grâce à ces efforts, Assent est devenu une société certifiée B Corp, la certification indépendante pour les entreprises qui répondent à des normes élevées en termes de responsabilité sociale et environnementale, et est un participant actif du Pacte mondial des Nations Unies, la plus grande initiative de durabilité d'entreprise au monde.

Le rapport de durabilité d'entreprise 2023 est le premier document d'Assent à se baser sur sa nouvelle feuille de route en matière de durabilité, une stratégie tournée vers l'avenir pour promouvoir l'innovation en faveur de la durabilité et les efforts de leadership de l'entreprise. La feuille de route classe les progrès ESG selon quatre domaines stratégiques : Planète, Personnes, Clients et Principes.

Parmi les faits saillants du rapport de durabilité 2023 d'Assent figurent :

Planète : élaboration d'un plan d'action pour le climat qui définit les étapes trimestrielles pour guider les efforts environnementaux. Le plan comprend la mesure des économies d'énergie dans les bureaux et la collaboration avec la gestion immobilière locale pour utiliser des sources d'énergie renouvelables, en alignant davantage les opérations sur les objectifs de durabilité.

: élaboration d'un plan d'action pour le climat qui définit les étapes trimestrielles pour guider les efforts environnementaux. Le plan comprend la mesure des économies d'énergie dans les bureaux et la collaboration avec la gestion immobilière locale pour utiliser des sources d'énergie renouvelables, en alignant davantage les opérations sur les objectifs de durabilité. Personnes : priorité accordée à la diversité du leadership en faisant la promotion de 26,17 % des Assentees en 2023 et engagement démontré en faveur de l'égalité des sexes et de la diversité du leadership au sein de l'entreprise avec une parité parfaite chez les responsables des ressources humaines.

: priorité accordée à la diversité du leadership en faisant la promotion de 26,17 % des Assentees en 2023 et engagement démontré en faveur de l'égalité des sexes et de la diversité du leadership au sein de l'entreprise avec une parité parfaite chez les responsables des ressources humaines. Clients : un plan d'action pour le retour sur investissement social qui nous permet de créer une valeur sociale, environnementale et économique mesurable pour nos clients et garantit que les domaines d'impact prioritaires sont communiqués efficacement aux acteurs du marché.

: un plan d'action pour le retour sur investissement social qui nous permet de créer une valeur sociale, environnementale et économique mesurable pour nos clients et garantit que les domaines d'impact prioritaires sont communiqués efficacement aux acteurs du marché. Principes : la société a lancé un processus de diligence raisonnable en matière de droits de la personne et d'éthique afin d'assurer une mesure et des progrès continus sur des questions cruciales.

« L'ESG n'est pas une tendance, c'est un différenciateur concurrentiel crucial pour les entreprises », déclare Andrew Waitman, directeur général d'Assent. « Notre rapport 2023 est à la fois la preuve de nos propres progrès et le tracé du chemin qu'il nous reste à parcourir. Avec notre feuille de route pour la durabilité d'entreprise, nous frayons la voie à l'innovation, au leadership et à des pratiques de durabilité rigoureuses ? non seulement pour Assent, mais pour l'ensemble de notre écosystème de clients et de partenaires. »

L'année 2023 a été importante pour Assent, alors que des pressions réglementaires accrues ont obligé les fabricants à renforcer la transparence dans les pratiques de durabilité de la chaîne d'approvisionnement et de conformité réglementaire. Assent a notamment lancé sa solution PFAS pour aider les fabricants à collecter des données auprès des réseaux de fournisseurs et à prendre des mesures correctives pour réduire ou éliminer les « produits chimiques éternels » hautement réglementés dans leurs pièces, produits et procédés. La plateforme de durabilité de la chaîne d'approvisionnement d'Assent est la source universelle de vérité pour les données, permettant aux fabricants d'atténuer les risques financiers, opérationnels et de réputationnels ayant trait à des règlements comme la Loi sur le contrôle des substances toxiques (TSCA).

« La collecte et l'analyse comparative des données constituent des éléments clés de tout programme ESG ou de durabilité de la chaîne d'approvisionnement réussi », déclare Cally Edgren, directrice du développement durable, Assent. « Nous avons développé des initiatives qui guident notre engagement envers la réussite ESG et documentent annuellement nos progrès vers cet objectif, tout en accompagnant nos clients dans leur parcours de développement durable. »

Retrouvez le rapport de durabilité 2023 d'Assent dans son intégralité à l'adresse www.assent.com/company/sustainability.

À propos d'Assent Inc.

Assent fournit une solution de gestion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement qui aide les fabricants du monde entier à répondre à leurs besoins en matière de conformité des produits et d'ESG. Fondée en 2010, l'entreprise aide les fabricants à collecter et gérer les données de la chaîne d'approvisionnement nécessaires pour répondre aux normes de produits écologiquement et socialement responsables. Grâce à une technologie de pointe et à une expertise réglementaire approfondie, Assent permet aux entreprises de collecter des données en parfaite conformité avec les réglementations et les normes sectorielles afin de gérer les risques, d'accélérer l'accès au marché et de favoriser des pratiques durables. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.assent.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

23 avril 2024 à 09:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :