Le gouvernement fédéral et les services communautaires Boyle Street investissent dans un bâtiment communautaire essentiel au centre-ville d'Edmonton

EDMONTON, AB, le 3 mai 2024 /CNW/ - Le centre-ville d'Edmonton disposera d'une installation rénovée permettant d'offrir une gamme essentielle de programmes et de services grâce à un investissement conjoint de plus de 45 millions de dollars du gouvernement fédéral et des services communautaires Boyle Street.

Annoncé par le ministre Randy Boissonnault et Jordan Reiniger, directeur exécutif, Services communautaires Boyle Street, ce nouveau bâtiment sera mieux adapté pour fournir des services de santé et d'aide aux personnes en situation d'itinérance et de pauvreté dans le centre-ville d'Edmonton, qui est en pleine croissance.

Le nouveau okimaw peyesew kamik (centre King Thunderbird) sera un bâtiment accessible et écoénergétique qui remplacera l'ancien centre communautaire. Il permettra d'offrir des services essentiels de santé et d'aide au logement, tout en soutenant la communauté vulnérable d'Edmonton, le tout sous un même toit. Situé à deux coins de rue au nord de l'ancien local, le centre disposera d'un espace extérieur privé pour les cérémonies et la guérison axée sur le territoire, ainsi que de 75?000 pieds carrés d'espace intérieur, dont une zone de triage pour les personnes qui attendent une aide et des services en matière de santé. Les améliorations apportées à cet espace novateur et axé sur les solutions comprennent une meilleure accessibilité aux services, au rez-de-chaussée, et l'intégration d'aspects importants de la culture et des cérémonies autochtones, dans l'ensemble du bâtiment. Le bâtiment rénové, qui sera carboneutre, servira de siège social pour les services communautaires Boyle Street.

Depuis plus de 50 ans, le travail des services communautaires Boyle Street a permis d'aider les personnes en situation d'itinérance et de pauvreté. Le nouvel établissement permettra aux services communautaires Boyle Street de poursuivre leur travail de longue date au sein de la collectivité, en proposant des programmes essentiels, tels que le soutien aux besoins de base, les services de santé, l'aide aux toxicomanes, les services d'identification et les services financiers, la guérison culturelle et les services essentiels.

«?Grâce à cet investissement important dans le nouveau okimaw peyesew kamik (centre King Thunderbird) à Edmonton, le gouvernement fédéral contribue à l'amélioration du centre-ville d'Edmonton. En veillant à la continuité des activités des services communautaires Boyle Street dans un lieu centralisé offrant un espace fiable et sécuritaire pour la collectivité, nous ferons de notre centre-ville un lieu de travail et de vie plus sûr et plus dynamique. Cette installation de classe mondiale, qui est construite pour mieux répondre aux besoins uniques d'une population vulnérable, permettra d'apporter un soutien empreint de dignité aux personnes qui en ont le plus besoin dans notre ville.?»

L'honorable Randy Boissonnault, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et des Langues officielles, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

«?La contribution transformatrice de 21 millions de dollars, qui est versée aujourd'hui à okimaw peyesew kamik (centre King Thunderbird) au moyen de la subvention du BCVI offert par le gouvernement du Canada, permet de veiller à ce que les personnes desservies par notre organisme reçoivent les services de santé et les services communautaires dont elles ont besoin dans un bâtiment accueillant, accessible et magnifique. Elle nous permet également de construire un bâtiment carboneutre et résilient aux changements climatiques, grâce auquel notre organisation pourra soutenir durablement notre collectivité durant les prochaines décennies. La réussite de ce projet témoigne une fois de plus de l'attention et de la compassion qui existent à Edmonton et au Canada. Cela nous rappelle tout ce que l'on peut accomplir, lorsqu'on s'unit et que l'on place la dignité de nos voisins les plus vulnérables au coeur de nos efforts. Au nom de tous ceux qui travaillent à Boyle Street, je tiens à remercier les ministres Boissonnault et Fraser, ainsi que leurs équipes, pour leur dévouement et leur engagement en faveur de notre organisation, ainsi que pour leur rôle dans la concrétisation d'okimaw peyesew kamik.

Jordan Reiniger, Directeur exécutif, services communautaires Boyle Street

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 21?000?000 $ dans ce projet dans le cadre du Programme pour les Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI), et Boyle Street Service Society investit 24?023?383 $.

Ces améliorations devraient permettre annuellement une économie de carburant de l'installation d'environ 99 % et une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 709 tonnes.

Le programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs (BCVI) a été créé pour appuyer le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques.

: Un environnement sain et une économie saine. Il soutient le premier pilier du Plan en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de l'efficacité énergétique, et en contribuant à accroître la résilience aux changements climatiques. Le programme prévoit 1,5 milliard de dollars sur cinq ans pour des travaux de modernisation, de réparation ou d'amélioration favorisant l'environnement et l'accessibilité.

Au moins 10 pour cent des fonds sont alloués à des projets destinés aux collectivités des Premières Nations, des Inuits et des Métis, ce qui comprend les populations autochtones dans les centres urbains.

La période de présentation des demandes dans le cadre du programme Bâtiments communautaires verts et inclusifs est maintenant terminée.

Le 18 décembre 2023, le gouvernement fédéral a lancé le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies, qui souligne la nécessité d'une approche collaborative et régionale de la durabilité, axée sur le renforcement de la coordination des programmes fédéraux et des initiatives bénéficiant d'investissements importants. Le Cadre constitue la première étape d'un parcours qui réunira de nombreux intervenants. PrairiesCan, le ministère fédéral qui travaille à la diversification de l'économie des Prairies canadiennes, a consacré 100 millions de dollars sur trois ans pour soutenir des projets alignés sur les domaines prioritaires identifiés par les intervenants des Prairies afin de créer une économie plus forte, plus durable et plus inclusive pour les provinces des Prairies et pour le Canada .

. Infrastructure Canada appuie le Cadre pour le développement d'une économie verte dans les Prairies afin d'encourager une plus grande collaboration en ce qui concerne les possibilités d'investissement, d'obtenir des fonds supplémentaires et d'attirer de nouveaux investissements dans les Prairies afin de mieux répondre aux besoins.

