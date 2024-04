Soutien aux ménages à la recherche d'un logement - Québec annonce des actions concrètes à l'approche du 1er juillet





QUÉBEC, le 23 avril 2024 /CNW/ - En contexte de crise du logement, la ministre responsable de l'Habitation, Mme France-Élaine Duranceau, la Société d'habitation du Québec (SHQ) et les offices d'habitation unissent leurs forces pour mettre en oeuvre des mesures pour soutenir les ménages toujours à la recherche d'un logement en vue du 1er juillet. En plus de l'ensemble du réseau de l'habitation, celui de la santé et des services sociaux, y compris les organismes communautaires, pourra porter assistance aux personnes qui en ont besoin.

La ministre en a fait l'annonce au siège social de l'Office municipal d'habitation de Québec (OMHQ), en dévoilant les mesures phares destinées à venir en aide aux citoyens. Elle était accompagnée du président-directeur général de la SHQ, M. Claude Foster, et du directeur général de l'OMHQ, M. Dany Caron.

7,8 M$ pour aider les offices d'habitation et les municipalités à soutenir les ménages dans le besoin

Alors que le contexte rend la recherche de logement particulièrement difficile, le gouvernement met à la disposition des municipalités et des offices d'habitation un budget additionnel de 7,8 M$ pour qu'ils puissent répondre aux besoins urgents des ménages sans logis à l'approche du 1er juillet, notamment en mettant en place des services d'aide à la recherche de logement (SARL) et en remboursant certains coûts relatifs à l'hébergement temporaire ou à l'entreposage ou le transport des biens.

Déjà, une quarantaine de SARL sont en activité dans l'ensemble du Québec pour soutenir les ménages qui en ont besoin. Nouveauté cette année, une partie des sommes permettra au SARL de bénéficier de l'expertise de personnes spécialisées en accompagnement psychosocial lorsque cela sera requis.

Assouplissement du Programme de supplément au loyer Québec

Les ménages qui sont qualifiés et en attente d'un logement subventionné pourront se voir offrir plus rapidement une aide gouvernementale sous forme de suppléments au loyer. Cette année, le Programme de supplément au loyer Québec (PSLQ) a été assoupli afin de permettre aux offices d'habitation d'accélérer l'attribution d'un logement subventionné aux ménages inscrits sur leur liste d'attente qui occupent un logement privé admissible au PSLQ.

Cette autre nouveauté permettra de réduire substantiellement les listes d'attente pour des logements subventionnés en plus de soutenir plusieurs ménages plus rapidement.

Rappelons que le PSLQ permet à des ménages à faible revenu d'habiter dans des logements du marché privé tout en payant un loyer similaire à celui d'une habitation à loyer modique, soit un loyer correspondant à 25 % de leur revenu. Pour bénéficier du programme, les locataires doivent en faire la demande à leur office d'habitation.

Aide pour payer le loyer

L'une des clés pour sortir de la crise du logement est d'augmenter l'offre de logements, mais il faut aussi penser à leur abordabilité qui est également un enjeu majeur pour les ménages qui souhaitent se reloger.

C'est pourquoi dans son plus récent budget, le gouvernement du Québec a annoncé un investissement de plus de 200 M$ pour assurer la poursuite du programme Allocation-logement jusqu'en 2027. Ce programme offre une aide financière aux ménages à faible revenu qui consacrent une part trop importante de leur budget au paiement de leur loyer. S'ils y sont admissibles, ils peuvent s'inscrire auprès de Revenu Québec et recevoir jusqu'à 170 $ par mois.

Heures d'ouverture prolongées pour mieux servir la population

Le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ (1 800 463-4315) sera ouvert 7 jours sur 7 du 15 juin au 14 juillet, incluant les jours fériés, à l'exception du 24 juin. Les citoyens et citoyennes à la recherche d'un logement sont invités à le contacter sans tarder. Les offices d'habitation auront également des services d'urgence accessibles pour répondre aux locataires dans le besoin.

Campagne d'information sur les services offerts

La SHQ lancera dans quelques semaines le second volet d'une campagne d'information à la radio, sur le Web et dans les médias sociaux afin de faire connaître les différents services offerts aux ménages qui n'auraient toujours pas réussi à se trouver un logement.

Citations

« La crise du logement frappe fort, et tout sera mis en place pour s'assurer que ceux qui cherchent un logement à l'approche du 1er juillet recevront de l'aide. La SHQ collaborera avec les offices d'habitation, les municipalités et tout son réseau de partenaires. Le succès de cette vaste opération repose sur le travail d'équipe. J'invite tous les ménages qui ont besoin d'accompagnement dans leur recherche de logement à communiquer rapidement avec le SARL de leur territoire ou avec le Centre des relations avec la clientèle de la SHQ pour obtenir de l'aide. Avoir un logement est un besoin de base et nous ne ménagerons aucun effort pour que tous puissent le combler. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation

« La mission de notre organisation est de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. À l'approche du 1er juillet, cela se traduit notamment en offrant du soutien aux ménages qui pourraient se retrouver à la rue, sans logement. Je tiens à souligner le travail de tout le personnel qui prendra part à cette opération encore cette année, autant à la SHQ que dans les offices d'habitation et les municipalités. Grâce à votre travail, ce sont des centaines de Québécoises et de Québécois qui trouveront un endroit où loger. »

Claude Foster, président-directeur général de la Société d'habitation du Québec

« Les services d'aide à la recherche de logement des offices d'habitation du Québec sont souvent en lien avec des propriétaires privés, avec d'autres gestionnaires de logements sociaux ou communautaires, avec des organismes communautaires ou avec des ressources pivots du réseau de la santé et des services sociaux pour accompagner le mieux possible les personnes en difficulté du point de vue du logement. C'est un énorme travail de partenariat qui s'effectue aux quatre coins de la province par les offices d'habitation ayant un SARL, avec l'appui de leurs municipalités ou de leur ville. »

Anne Demers, directrice générale du Regroupement des offices d'habitation du Québec

« Depuis plus de 15 ans, l'Office municipal d'habitation de Québec et ses partenaires sont à pied d'oeuvre à l'approche du 1er juillet pour soutenir les ménages de la région de Québec qui cherchent un toit. Nous invitons les citoyens et citoyennes à communiquer sans tarder avec leur service d'aide à la recherche de logement s'ils rencontrent des défis dans leur recherche. Plus on s'y prend tôt, plus on a de chances de trouver une solution de logement durable et adaptée. »

Dany Caron, directeur général de l'Office municipal d'habitation de Québec

