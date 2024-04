Avec la nouvelle version de sa solution d'audit SaaS 1Secure, Netwrix accélère la détection des cybermenaces et protège les données sur site et dans le cloud





Netwrix, un fournisseur de cybersécurité qui facilite la sécurité des données à toute organisation, annonce une nouvelle version de Netwrix 1Secure as-a-service qui combine rapidité de déploiement et simplicité d'utilisation. Elle permet de détecter rapidement les activités suspectes autour des données en environnements Microsoft 365, Entra ID (anciennement Azure AD) et Active Directory, et les serveurs de fichiers.

La solution Netwrix 1Secure permet aux clients de minimiser les risques de sécurité avant qu'ils ne provoquent des dommages grâce à une évaluation continue de la posture de sécurité. La détection rapide des cyberattaques accélère la capacité de réaction en empêchant les cybermenaces d'échapper au radar.

La nouvelle version de Netwrix 1Secure s'enrichit des fonctionnalités suivantes?:

Amélioration de l'identification et de l'élimination des lacunes de sécurité grâce au module Risk Assessment 2.0 . Cela permet d'identifier un nombre accru de facteurs de risque dans des environnements tels qu'Active Directory et Microsoft Entra ID, comme la présence d'utilisateurs dans l'incapacité d'utiliser l'authentification multifactorielle (MFA) ou des autorisations par défaut dangereuses.

. Cela permet d'identifier un nombre accru de facteurs de risque dans des environnements tels qu'Active Directory et Microsoft Entra ID, comme la présence d'utilisateurs dans l'incapacité d'utiliser l'authentification multifactorielle (MFA) ou des autorisations par défaut dangereuses. Amélioration de la réaction face aux menaces et prévention de toute modification non autorisée apportée au service de messagerie Exchange Online . Cet envoi en quasi temps réel de messages indiquant que des modifications ont été apportées aux groupes Exchange Online ou aux règles de gestion des messageries électroniques contribue à éviter les manipulations illicites. En cas d'accès à une boîte mail par un individu autre que son propriétaire, l'équipe sécurité reçoit une notification pour intervenir rapidement.

. Cet envoi en quasi temps réel de messages indiquant que des modifications ont été apportées aux groupes Exchange Online ou aux règles de gestion des messageries électroniques contribue à éviter les manipulations illicites. En cas d'accès à une boîte mail par un individu autre que son propriétaire, l'équipe sécurité reçoit une notification pour intervenir rapidement. Capacités de conformité avancées . Six nouveaux rapports « State-in-Time » pour Active Directory et deux pour Microsoft Entra ID sont disponibles. Ils améliorent la conformité à des règlementations telles que la PCI DSS ou le RGPD.

. Six nouveaux rapports « State-in-Time » pour Active Directory et deux pour Microsoft Entra ID sont disponibles. Ils améliorent la conformité à des règlementations telles que la PCI DSS ou le RGPD. Facilité d'utilisation. Le logiciel de collaboration SharePoint Online peut désormais être choisi comme destination des rapports souscrits, ce qui garantit un accès centralisé et améliore l'efficacité du flux de travail des équipes IT.

«?Les audits de sécurité font partie intégrante de la protection des données en conjuguant la possibilité d'identifier les risques de façon proactive, un haut niveau de visibilité concernant l'accès aux données et leur utilisation, ainsi que la détection opportune d'activités suspectes dans le but de prévenir les dommages, explique Tom Mucha, Director of Infrastructure and System Operations au Connecticut Computer Service. Fort de dix-huit années d'expérience dans l'industrie de la cybersécurité, Netwrix améliore en permanence ses solutions d'audit.?»

«?Alors que 73 % des entreprises opèrent dans un environnement hybride, le rythme actuel d'adoption du cloud exige des solutions flexibles accessibles en tant que service et capables de garantir la sécurité sur les trois surfaces d'attaque : les données, les identités et les infrastructures, ajoute Michael Tweedle, Chief Product Officer chez Netwrix. Nous comptons améliorer notre offre SaaS afin de répondre à la demande croissante que suscitent les produits de cybersécurité agiles?».

Pour en savoir plus sur la nouvelle version de Netwrix 1Secure, visitez la page produit.

À propos de Netwrix

Netwrix est un leader de cybersécurité et assure un avenir numérique plus prometteur toutes les organisations. Les solutions innovantes de Netwrix protègent les données, les identités et les infrastructures, réduisant à la fois le risque et l'impact d'une violation pour plus de 13 500 organisations dans plus de 100 pays. Netwrix permet aux professionnels de la sécurité de faire face aux menaces numériques en toute confiance en leur permettant d'identifier et de protéger les données sensibles, ainsi que de détecter les attaques, d'y répondre et de s'en remettre.

23 avril 2024 à 08:30

