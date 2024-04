Ouro s'associe à Bnext en tant qu'émetteur stratégique pour ses projets d'expansion en Europe





Ouro, un innovateur mondial en matière de services financiers et de technologies pour les consommateurs, et Bnext, une société financière espagnole pionnière, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique désignant Bnext comme l'émetteur stratégique d'Ouro en Europe pour le portefeuille de marques et de produits financiers pour les consommateurs d'Ouro.

Le portefeuille de paiements innovants d'Ouro comprend sa marque phare Netspend qui a ouvert la voie au débit prépayé pour les consommateurs américains mal desservis à la recherche d'un meilleur accès aux produits de paiement, et X World Wallet, son portefeuille multidevise générateur de cashback et son application de paiement pour les voyageurs internationaux et les nomades numériques à la recherche de plus de commodité et de valeur pour leur argent.

« L'équipe de Bnext a fait ses preuves en matière d'innovation et de compréhension des besoins des clients d'un marché européen en pleine croissance en matière de produits et services de paiement de nouvelle génération », déclare Roy Sosa, cofondateur et directeur général d'Ouro. « Leur esprit d'entreprise, combiné à leurs capacités techniques et à leur aptitude à fournir des produits sur les marchés européens, en fait un partenaire idéal pour les objectifs ambitieux d'Ouro », ajoute-t-il.

Ensemble, Ouro et Bnext déploieront en Espagne et dans toute l'Europe une gamme de produits, de programmes et de partenariats développés et traités par la plateforme de traitement de paiements multilingues et multidevises d'Ouro, et émis par Bnext, notamment des cartes prépayées, des cartes de débit, des portefeuilles numériques et d'autres produits innovants en cours de développement. Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'Ouro axée sur l'innovation, la croissance et l'expansion sur les marchés mondiaux.

Bnext et Ouro ont commencé leur collaboration l'année dernière avec le lancement et la distribution de la carte Mastercard prépayée Correos dans 2 389 bureaux de poste espagnols. Bnext est titulaire d'une licence d'émetteur de monnaie électronique délivrée par la Banque d'Espagne et de passeports pour les 27 États membres de l'UE et la Norvège. Bnext est également membre principal de Mastercard.

« Notre expérience avec Correos a démontré l'engagement sincère d'Ouro à mettre les services financiers à la portée de tous, ainsi que la rapidité et l'impact que nos innovations conjointes peuvent avoir sur les marchés que nous servons », déclare Guillermo Vicandi, cofondateur de Bnext. « Nous sommes impatients de voir ce que l'avenir nous réserve alors que nous travaillons avec de nouveaux partenaires pour offrir encore plus de valeur à davantage de consommateurs. »

Lancée en mars 2023, la carte Mastercard prépayée Correos est un compte de débit prépayé accepté dans le monde entier auquel les clients peuvent accéder avec une carte et une application mobile pour gérer leurs finances, déposer directement leurs salaires et leurs prestations gouvernementales, dépenser dans les magasins et en ligne, transférer des fonds et ouvrir un compte bancaire espagnol. Ils peuvent également retirer de l'argent aux guichets automatiques et dans le réseau de bureaux de Correos dans toute l'Espagne.

À propos d'Ouro

Ouro est une société mondiale de services financiers et de technologie intégrée verticalement qui se consacre à la fourniture de solutions financières innovantes aux consommateurs du monde entier. Les produits et services financiers d'Ouro couvrent le prépaiement, le débit, les paiements transfrontaliers et les solutions de fidélisation pour les consommateurs et les entreprises partenaires. Depuis sa création en 1999 par Roy et Bertrand Sosa, pionniers du secteur, les produits Ouro ont permis de traiter un volume de transactions de près d'un billion de dollars et de servir des millions de clients dans le monde entier. La société a son siège à Austin, au Texas, et dispose de bureaux régionaux dans le monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.ouro.com.

À propos de Bnext

Bnext est une entité de monnaie électronique enregistrée auprès de la Banque d'Espagne. Deux ans après sa création en 2017, Bnext a atteint le chiffre record de 500 000 utilisateurs. La gamme croissante de produits et services de Bnext inclut des services financiers, des programmes de fidélité et de remboursement, ainsi que des services financiers tiers.

