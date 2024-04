Pfizer Canada et l'Université McMaster font la promotion de l'équité dans la science des vaccins





KIRKLAND, QC et HAMILTON, ON, le 23 avril 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine nationale de promotion de la vaccination, Pfizer Canada et l'Université McMaster sont fières d'annoncer un important projet visant à combler de sérieuses lacunes en matière d'équité en santé dans la mise au point et la distribution des vaccins.

L'investissement de 500 000 $ de Pfizer Canada dans le programme Global Nexus de l'Université McMaster vise à soutenir l'engagement de l'Université McMaster envers l'excellence inclusive en recherche. Il permettra la formation d'expertes et experts émergents du domaine de la vaccinologie qui appartiennent à des groupes en quête d'équité, de même que d'étudiantes et d'étudiants menant une recherche sur la vaccination dans des populations particulièrement vulnérables aux maladies infectieuses.

Malgré l'efficacité des vaccins dans le combat contre les maladies infectieuses, des disparités systémiques dans la représentation, l'efficacité, la distribution et l'adoption persistent encore dans ce domaine. Pfizer reconnaît ces défis et est fière d'appuyer l'effort de l'Université McMaster pour soutenir l'excellence inclusive dans la mise au point et la distribution des vaccins.

« Cette subvention de Pfizer Canada témoigne de notre engagement commun à faire progresser l'équité en matière de santé », a déclaré Matthew Miller, directeur général de Global Nexus à l'Université McMaster. « Par l'entremise de Global Nexus, ces jeunes scientifiques talentueux et talentueuses stimulent l'innovation et comblent des lacunes en recherche afin que les vaccins puissent protéger toutes les communautés. »

Par cette initiative, Global Nexus :

favorise la formation d'étudiantes et d'étudiants du domaine de la vaccinologie appartenant à des groupes en quête d'équité afin d'accroître la diversité dans les ressources humaines de ce domaine, depuis la mise au point des vaccins jusqu'à leur administration;

comble des lacunes dans les connaissances sur la vaccination des populations vulnérables;

crée du matériel éducatif accessible et convenant à divers publics sur la mise au point, l'innocuité et l'efficacité des vaccins et sur les politiques en cette matière;

collabore étroitement avec des partenaires communautaires et des spécialistes compétents pour garantir aux chercheuses et chercheurs subventionnés un environnement d'apprentissage sécuritaire.

Pfizer se fait l'écho de la détermination de l'université McMaster à favoriser l'équité en santé.

« L'équité est au coeur de notre mission. Nous croyons que les avancées en soins de santé comme les vaccins doivent être accessibles à toutes et à tous, afin de refléter la diversité des gens que nous servons », a commenté Andréa Mueller, leader - Gamme des produits de soins primaires chez Pfizer Canada. « En investissant dans des initiatives comme Global Nexus de l'Université McMaster, nous voulons créer un écosystème des vaccins plus inclusif et opérant. »

Ce partenariat entre Pfizer et l'Université McMaster illustre une vision partagée d'un futur plus équitable et résilient pour les soins de santé.

À propos de Global Nexus

Implanté sur la Faculté des sciences de la santé de l'Université McMaster, Global Nexus est un accélérateur d'innovation en santé qui s'appuie sur la création de partenariats. L'organisme facilite la collaboration entre des partenaires universitaires et non universitaires issus des gouvernements, de la santé publique, de l'industrie et des collectivités. En collaboration avec ces partenaires, Global Nexus élabore des solutions de santé transformatrices qui ont d'importantes retombées sociales. Ainsi, le vaccin contre la COVID-19 administré par inhalation qui a été mis au point par les chercheuses et chercheurs de Global Nexus est en voie d'être évalué par des études cliniques de phase II.

À propos de l'Université McMaster

McMaster est une université axée sur la recherche, reconnue parmi les meilleures au monde, qui a l'audacieuse ambition de faire progresser la santé et le bien-être des êtres humains et des sociétés. Elle figure parmi les universités canadiennes qui offrent les meilleurs services aux étudiantes et étudiants, et son excellence en recherche se conjugue à un long historique d'enseignement des innovations et à un engagement de longue date dans la préparation des étudiantes et étudiants à un avenir de plus en plus complexe. Ses anciens étudiants et étudiantes continuent d'être parmi les plus compétitifs sur le marché mondial de l'emploi, car ils véhiculent la vision de McMaster d'un monde meilleur dans les collectivités d'ici et d'ailleurs.

À propos de Pfizer Canada

Pfizer Canada SRI est la filiale canadienne de Pfizer Inc., l'une des principales entreprises biopharmaceutiques à l'échelle mondiale. Chez Pfizer, nous nous efforçons d'utiliser la science et nos ressources mondiales pour mettre au point de nouveaux médicaments afin d'aider à prolonger et d'améliorer la vie des gens. Nous nous employons à devenir la norme en ce qui a trait à la qualité, à l'innocuité et à la valeur inhérentes à la découverte, à la conception et à la fabrication des produits de soins de santé. Tous les jours, les employés de Pfizer travaillent à améliorer le mieux-être des patients ainsi que la prévention et le traitement des maladies les plus redoutables de notre époque. Pour en savoir plus sur Pfizer Canada, visitez pfizer.ca ou suivez-nous sur LinkedIn, Facebook, X, Instagram ou YouTube.

SOURCE Pfizer Canada Inc.

23 avril 2024 à 08:01

