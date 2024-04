RECORD MONDIAL BATTU QUATRE FOIS DE SUITE Weichai Power dévoile le premier moteur diesel au monde avec un rendement thermique de 53,09%





TIANJIN, China, 20 avril 2024 /PRNewswire/ -- Le 20 avril 2024, la Conférence mondiale des moteurs à combustion interne de 2024 a ouvert ses portes à Tianjin, en Chine. Lors de cet événement, la dernière avancée technologique de l'industrie a été solennellement dévoilée - le premier moteur diesel au monde, avec un rendement thermique de 53,09 %, développé par Weichai Power. L'institution de test internationale, le groupe allemand TÜV SÜD, ainsi que le centre de recherche en technologie automobile chinois, le China Automotive Technology and Research Center Co., Ltd., ont respectivement décerné à Weichai Power des rapports de test et des certificats, marquant ainsi un nouveau record mondial dans l'indicateur économique clé du rendement thermique des moteurs diesel.

Depuis l'avènement des moteurs diesel il y a 127 ans, les scientifiques et les ingénieurs de l'industrie mondiale ont toujours considéré l'amélioration du rendement thermique comme un objectif ultime. Il représente un défi majeur dans le domaine de l'ingénierie, complexe et exigeant, et sert d'étalon pour évaluer la compétence d'un pays dans le secteur des moteurs à combustion interne. L'amélioration continue de l'efficacité thermique des moteurs diesel a toujours été un défi majeur à l'échelle mondiale.

Depuis 2015, Weichai Power a mis en place une équipe de recherche et développement en ingénierie de haute efficacité, réunissant des centaines de jeunes docteurs et des milliers d'ingénieurs. Cette équipe regroupe les esprits les plus brillants à l'échelle nationale et internationale ainsi que des partenaires industriels et académiques pour relever ces défis techniques, repoussant sans cesse les limites de l'industrie. Le 16 septembre 2020, Weichai Power a réalisé une première mondiale en publiant un moteur diesel avec un rendement thermique de 50,23 %. Le 8 janvier 2022, ce rendement a été porté à 51,09 %. Le 20 novembre 2022, une troisième percée a été réalisée, avec un rendement de 52,28 %, guidant ainsi les avancées technologiques de l'industrie mondiale des moteurs à combustion interne.

Fortifiée par ces avancées, l'équipe de recherche de Weichai Power a dédié plus de 500 jours à l'étude des quatre systèmes majeurs : combustion, air, carburant et friction. Ils ont réalisé des progrès significatifs dans quatre domaines clés : la combustion à haute expansion, la suralimentation à flux mixte, l'injection de carburant haute efficacité et la réduction de la friction à faible résistance. Progressant pas à pas, par incréments de 0,1 %, ils ont finalement atteint un rendement thermique dépassant les 53 %, une réalisation comparable à un sprint de 100 mètres en moins de 9 secondes pour l'humanité. Tout au long de ce processus de développement, ils ont obtenu 176 brevets d'invention et 68 brevets de modèle d'utilité.

Le directeur général de la région nord-asiatique du groupe TÜV SÜD, M. Fan Huade, a adressé ses félicitations à Weichai Power par vidéo. Il a souligné que ce résultat se démarque nettement au niveau mondial, témoignant non seulement de la capacité de recherche et développement de Weichai, mais aussi de sa puissance technologique dans l'industrie des moteurs à combustion interne. Il a exprimé l'espoir que cette avancée technologique contribuera à renforcer les objectifs chinois en matière de double carbone et de développement durable, tout en apportant une contribution importante à la durabilité et à la réduction des émissions dans le secteur industriel à l'échelle mondiale.

Selon les données disponibles, les estimations actuelles du parc de moteurs diesel en Chine indiquent qu'un moteur diesel affichant un rendement thermique de 53 % peut entraîner une amélioration d'environ 14 % en termes d'économie de carburant par rapport à un rendement de 45 % à 46 %. Cela se traduit par des économies d'environ 31 millions de tonnes de carburant par an et une réduction d'environ 97 millions de tonnes d'émissions de carbone. A titre d'exemple, un camion poids lourd parcourant 250 000 kilomètres par an pourrait réduire sa consommation d'environ 12 000 litres de diesel par an ; soit au vu du prix actuel du diesel à 7,8 yuans par litre, une économie d'environ 98 000 yuans par an. En dehors du secteur des transports, cette avancée technologique devrait également être appliquée dans des domaines tels que les machines de construction, les équipements agricoles, les navires, les équipements de production d'électricité, etc., apportant ainsi de nouvelles contributions au développement économique et social mondial.

Tan Xuguang, vice-président de l'Association chinoise des moteurs à combustion interne, directeur du Laboratoire national des moteurs à combustion interne et des systèmes de puissance, et président de Weichai Power, a souligné que Weichai Power a battu le record mondial d'efficacité thermique des moteurs diesel à quatre reprises consécutives. Ce succès est le fruit du travail acharné de près de 4 000 ingénieurs de Weichai, qui ont travaillé jour et nuit, ainsi que de la collaboration ouverte avec les meilleures universités et institutions de recherche du monde entier, et des efforts d'innovation collaborative avec les partenaires mondiaux de la chaîne d'approvisionnement et de l'industrielle. Cette réussite est attribuée à Weichai, mais elle appartient surtout à l'industrie mondiale !

