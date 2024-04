La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec souligne la Semaine de l'action bénévole





TERREBONNE, QC, le 19 avril 2024 /CNW/ - À l'occasion de la Semaine de l'action bénévole (du 14 au 20 avril 2024), la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, en collaboration avec Kimpex, exprime sa gratitude envers les 4?500 bénévoles qui contribuent à la pratique de la motoneige à travers la province.

L'activité motoneige, née de la volonté de créer un environnement sécuritaire et agréable pour les passionnés, est devenue un pilier de l'industrie touristique hivernale au Québec. L'industrie de la motoneige génère plus de 3,3 milliards de dollars de retombées annuelles. Les 33?000 km de sentiers à travers le Québec sont le fruit de plus de 800?000 heures de bénévolat annuellement, englobant des tâches telles que la négociation des droits de passage, l'aménagement, la signalisation et l'entretien des sentiers. Ces bénévoles sont au coeur de l'activité motoneige et nous leur exprimons notre gratitude lors de la Semaine de l'action bénévole.

Un programme dédié aux bénévoles

En 2013, le Conseil d'administration de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ) a choisi, conscient des défis rencontrés par les clubs, d'instaurer un programme spécialement dédié à la reconnaissance et à l'appréciation des bénévoles. Pour soutenir ce programme, la FCMQ a décidé de retenir 1 $ sur chaque droit d'accès vendu. En partenariat avec Kimpex, la FCMQ a lancé en 2015 le programme d'Action bénévole Kimpex. Cette initiative inclut la création d'un fonds annuel de 100?000 $, distribué sous forme de 400 chèques-cadeaux d'une valeur de 250 $ chacun, attribués par tirage au sort parmi les 4?500 bénévoles des clubs membre de la FCMQ.

Au nom de la Fédération des clubs des motoneigistes du Québec et Kimpex, merci!

À propos de la FCMQ

La Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, fondée en 1974, célèbre ses 50 années de service en 2024. Étant un organisme à but non lucratif, elle est vouée au développement et à la promotion de la pratique sécuritaire de la motoneige dans tout le Québec. La FCMQ veille à la défense des intérêts de ses 197 clubs membres et de leurs 120 000 membres motoneigistes, comme de toutes les personnes, qu'elles soient initiées ou non-initiées à la motoneige ou encore en simples touristes. Plus de 4 500 bénévoles consacrent chaque année près de 800 000 heures à l'entretien du réseau provincial de sentiers de motoneige.

