Newmont nomme François Hardy, vétéran de l'industrie minière, au poste de directeur de la technologie





Newmont Corporation (NYSE: NEM, TSX: NGT, ASX: NEM, PNGX: NEM) a annoncé aujourd'hui la nomination de Francois Hardy au poste de directeur de la technologie. François rejoindra l'équipe de direction de Newmont et dirigera les travaux techniques dans l'ensemble de l'entreprise afin d'améliorer les performances opérationnelles et de stimuler la croissance.

François prendra la relève de, Dean Gehring, CTO par intérim, qui a également assumé la double fonction de directeur de l'intégration de Newmont. Après une période de transition, Dean quittera l'entreprise au début du mois de juillet.

François apporte plus de 30 ans d'expérience technique et opérationnelle dans le secteur minier. Il a débuté chez Newmont en 2002 et a occupé des postes tels que Directeur Général Afrique et Directeur Général Tanami.

« François est un bon leader qui possède une expérience technique considérable et qui a fait ses preuves en matière d'optimisation du rendement opérationnel. Sa nomination renforcera davantage l'équipe de direction de Newmont, en ajoutant une expertise technologique précieuse qui sera essentielle à notre succès en tant qu'entreprise », a déclaré Tom Palmer, président et PDG de Newmont.

Avant de rejoindre Newmont, François a occupé des postes de direction chez Avmin Ltd et De Beers Consolidated Mines. Il entre dans ses nouvelles fonctions à un moment crucial de l'histoire de Newmont et aura pour mission de rechercher de nouveaux moyens de perfectionner les opérations de l'entreprise grâce à l'innovation et aux nouvelles technologies.

François a obtenu une licence en ingénierie minière au Technikon Witwatersrand (aujourd'hui Université de Johannesburg) et un diplôme national supérieur en exploitation minière métallifère à l'Université de Johannesburg.

François travaillera au siège de Newmont à Denver et assumera ses nouvelles fonctions à partir du 1?? mai 2024.

À propos de Newmont

Newmont est la première société aurifère au monde et un producteur de cuivre, de zinc, de plomb et d'argent. Le portefeuille d'actifs, de prospects et de talents de classe mondiale de la Société est ancré dans des territoires miniers favorables en Afrique, Australie, Amérique latine et Caraïbes, Amérique du Nord, et Papouasie-Nouvelle-Guinée. Newmont est le seul producteur d'or inscrit dans l'indice S&P 500 et est largement reconnue pour ses pratiques environnementales, sociales et de gouvernance, fondées sur des principes. La Société est un chef de file du secteur en termes de création de valeur, s'appuyant sur de solides normes de sécurité, une exécution supérieure et une expertise technique. Newmont a été fondée en 1921 et est cotée en bourse depuis 1925.

Newmont a pour mission d'offrir de la valeur et d'améliorer les conditions de vie grâce à une exploitation minière durable et responsable. Pour en savoir plus sur sa stratégie et ses initiatives en matière de développement durable, consultez www.newmont.com.

19 avril 2024 à 17:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :