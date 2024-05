Azimut vend à Patriot Battery Metals la Propriété JBN-57, région de la Baie James, Québec





LONGUEUIL, Québec, 02 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Azimut Inc. (« Azimut » ou la « Société ») (TSXV : AZM) (OTCQX : AZMTF) annonce la signature d'une convention de vente et d'achat (la « Convention ») avec Patriot Battery Metals Inc (« Patriot ») (TSX:PMET, ASX:PMT) pour la Propriété JBN-57 (la « Propriété »), située dans la région d'Eeyou Istchee Baie-James, au Québec (voir figures 1 et 2).



Dans le cadre de la Convention, Patriot a acquis 100 % de la Propriété d'Azimut pour un paiement en argent de 500 000 $ et l'émission de 150 000 actions de Patriot. Azimut conservera une redevance (« NSR ») de 2,0 % sur la Propriété. Les parties ont traité à distance. La monétisation de ce bloc de claims fournit à la Société des fonds additionnels pour avancer dans ses programmes de travaux sur ses projets phares.

La Propriété JBN-57 (39 claims, 19,95 km2) est située à 9 km au sud de la route Trans-Taïga. La Propriété est adjacente au projet Corvette de Patriot et directement en continuité de l'important corridor de pegmatites à lithium identifié sur la propriété Corvette. La Propriété a été acquise par désignation sur carte dans le cadre d'un ciblage régional pour le nickel, mais présente également un potentiel d'exploration pour les pegmatites de type lithium-césium-tantale (LCT). Azimut a procédé à une évaluation du potentiel de la Propriété en 2023, incluant une courte phase de prospection.

Jean-Marc Lulin, Géo., a préparé ce communiqué de presse en tant que personne qualifiée au sens de la Norme canadienne 43-101.

A propos d'Azimut

Azimut est une société leader en exploration minière avec une solide réputation en génération de cibles et en développement du partenariat. La Société détient le plus important portfolio de projets d'exploration minière au Québec (Canada). Son projet-phare aurifère Elmer, détenu à 100 %, situé dans la région de la Baie James, est à l'étape des ressources et présente un fort potentiel d'exploration. La Société contrôle également une position stratégique pour le cuivre-or, le nickel et le lithium et se place parmi les explorateurs les plus actifs à l'échelle de la province.

La Société met en oeuvre une méthodologie pionnière exclusive dans l'analyse des mégadonnées géoscientifiques (le système expert AZtechMinetm), soutenue par un solide savoir-faire en exploration. L'approche compétitive d'Azimut est basée sur l'analyse systématique des données régionales et sur de multiples projets actifs simultanément. Bénéficiant d'un solide bilan, la Société maintient une discipline financière rigoureuse et a 85,4 millions d'actions émises et en circulation.

