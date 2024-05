DYNACOR : TSX APPROUVE LA POURSUITE DE L'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT D'ACTIONS DANS LE COURS NORMAL DES ACTIVITÉS





Groupe Dynacor Inc. (TSX : DNG) (Dynacor ou la Société) a le plaisir d'annoncer que la Bourse de Toronto (TSX) a approuvé le renouvellement de son offre publique de rachat d'actions dans le cours normal des activités (OPRA). En vertu de l'OPRA, Dynacor est autorisée à racheter, aux fins d'annulation, un maximum de 2 928 607 actions ordinaires, représentant 10% du flottant d'actions ordinaires (29 286 075 en date du 22 avril 2024).

Grâce à sa situation financière saine, Dynacor est en mesure de continuer à distribuer à ses actionnaires une partie de ses réserves de trésorerie grâce à l'OPRA. La Société examine également d'autres opportunités qui pourraient contribuer à améliorer la valeur pour les actionnaires.

Il est prévu que ce OPRA, d'une durée de 12 mois, débutera le 6 mai 2024 et prendra fin le 5 mai 2025. Les achats seront effectués par l'intermédiaire de la TSX et de certains systèmes de négociation parallèles (tels que Nasdaq CXC et CX2, Bourse Alpha TSX et Omega ATS) et les actions seront rachetées au cours du marché en vigueur au moment du rachat. Des rachats pourraient également être effectués en dehors des installations de la TSX en vertu d'ententes de gré à gré, sujet à l'obtention de dispenses appropriées des autorités en valeurs mobilières.

Toutes les actions rachetées par Dynacor seront annulées. La limite quotidienne de rachat pendant la durée de l'offre de rachat est fixée à 9 362 actions ordinaires, représentant 25% du volume de négociation quotidien moyen durant la période de six mois s'étant terminée le 31 mars 2024, sauf lorsque les achats seront effectués par achat de bloc, conformément aux politiques de la TSX. Le volume de négociation quotidien moyen pour cette période a été calculé en conformité avec les politiques de la TSX et est égal à 37 451 actions ordinaires.

Les rachats effectués dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités représentent une utilisation judicieuse des ressources financières de Dynacor puisqu'ils s'inscrivent dans la stratégie de gestion des capitaux de Dynacor et visent à accroître la valeur de l'avoir des actionnaires.

La quantité d'actions ordinaires rachetées par Dynacor et le moment de ces rachats dépendra des conditions du marché et d'autres considérations corporatives, telles que déterminées par l'équipe de direction. La Société financera les rachats d'actions à même sa propre encaisse.

Sous le programme de rachat précédent, qui a débuté le 5 mai 2023 et se termine le 4 mai 2024, Dynacor est autorisée à racheter un maximum de 3 490 716 actions ordinaires. En date des présentes, le nombre d'actions ordinaires rachetées par la Société sous le programme de rachat précédent par l'intermédiaire de la TSX et de certains systèmes de négociation parallèles est de 2 025 117, à un prix moyen pondéré de 3,72738 $ par action ordinaire.

À PROPOS DE DYNACOR

Dynacor, dont le siège social est à Montréal, Canada, est une société industrielle payant des dividendes, qui produit de l'or dans le cadre d'opérations de traitement de minerai aurifère acheté de mineurs artisanaux. Dynacor opère présentement au Pérou où son équipe dirigeante possède des décennies d'expérience travaillant auprès des mineurs artisanaux. Elle possède également une propriété d'exploration aurifère (Tumipampa) dans le département d'Apurimac.

La Société a également comme objectif d'étendre ses opérations d'usinage à d'autres juridictions.

Dynacor produit de l'or responsable aussi bien d'un point de vue social qu'environnemental grâce à son programme aurifère PX IMPACT®. Un nombre croissant d'entreprises dans le domaine de la joaillerie, du luxe, de l'horlogerie et des secteurs de l'investissement paient une petite prime additionnelle à notre client et partenaire stratégique pour cet or PX IMPACT®. La prime est ensuite directement investie dans des projets de développement liés à la santé et à l'éducation au profit des communautés de mineurs artisanaux.

Dynacor est inscrite à la bourse de Toronto (DNG).

MISE EN GARDE CONCERNANT LES ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certaines des informations données ci-dessus sont des prévisions qui impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs pouvant faire en sorte que les résultats actuels, la performance ou les réalisations de Dynacor ou les résultats de l'industrie soient substantiellement différents des résultats, performances ou réalisations futurs exprimés ou implicitement manifestés dans ces prévisions. Les informations données reflètent les attentes présentes de la direction concernant les événements et les performances futurs au moment de mettre sous presse le présent communiqué

Actions en circulation : 36,548,356

2 mai 2024 à 07:35

