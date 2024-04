HubHead Corp. acquiert les actifs de DataSeer Inc. pour renforcer ses capacités verticales en matière d'IA





Dans le cadre d'une initiative visant à renforcer sa stratégie verticale d'IA pour les secteurs à forte intensité d'actifs, HubHead Corp. annonce aujourd'hui son acquisition des actifs de DataSeer, Inc. L'acquisition vient s'ajouter au portefeuille d'outils de HubHead axés sur l'utilisation de l'IA et de l'apprentissage automatique pour améliorer les données de référence d'actifs et de maintenance et aider les entreprises à forte intensité d'actifs à numériser les données pour créer des jumeaux numériques. Le logiciel HubHead améliore l'efficacité des solutions de gestion d'actifs d'entreprise (EAM) et CMMS de nos clients.

En tant que pionnier dans l'application de l'IA pour optimiser la qualité des données de référence des actifs et de maintenance, HubHead se consacre à collaborer avec les clients pour fournir des solutions innovantes de logiciel-service (SaaS). L'IA permet aux entreprises à forte intensité d'actifs d'assurer plus aisément leur maintenance et leurs opérations, et les solutions EAM sont plus efficaces, fiables et prêtes pour de futures initiatives.

Greg Dee, CEO de HubHead, souligne l'importance des outils d'IA pour créer le fondement de données de référence d'actifs et de maintenance nécessaire à l'efficience opérationnelle. « Chez HubHead, nous sommes animés par la conviction que les données de haute qualité sur les actifs et la maintenance sont la pierre angulaire de l'efficacité EAM et sont nécessaires pour gérer efficacement les actifs », déclare Dee. « Notre stratégie se concentre sur l'utilisation de l'IA pour améliorer la qualité et l'exhaustivité des données d'actifs pour nos clients. DataSeer joue un rôle crucial pour concrétiser le plein potentiel de l'IA dans leurs secteurs respectifs, en permettant des applications critiques telles que les jumeaux numériques, la maintenance prédictive et les déploiements IoT. »

HubHead a utilisé DataSeer avec sa solution NRX AssetHub pour extraire des balises d'ingénierie à partir de schémas P&ID pour aider les clients à créer des données EAM/CMMS de haute qualité. Cette approche est utilisée pour créer des jumeaux numériques, adopter des normes sectorielles comme ISO 14224, travailler à la préparation opérationnelle pour de nouveaux projets d'investissement, améliorer les données de référence d'actifs et de maintenance avant de migrer ou de mettre à niveau vers de nouvelles solutions EAM/CMMS, et d'autres applications qui créent les bases de l'excellence opérationnelle.

HubHead proposera la solution DataSeer SaaS aux entreprises d'ingénierie, aux intégrateurs de systèmes (SI), aux EPC, aux entreprises à forte intensité d'actifs et à d'autres acteurs voulant concrétiser le plein potentiel des P&ID pour extraire des données d'actifs exploitables de haute qualité.

À propos de HubHead

HubHead Corp. est à l'avant-garde de l'innovation verticale en IA. La société fournit des solutions aux spécialistes de la maintenance, de la fiabilité et des opérations dans tous les secteurs à forte intensité d'actifs. Avec un engagement envers l'excellence et en utilisant l'IA pour transformer les données en informations exploitables, HubHead Corp. se consacre à aider les entreprises à atteindre l'efficience et la fiabilité opérationnelles.

