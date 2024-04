Électrification des transports - Près de 3,3 M$ à Propulsion Québec pour développer un service de livraison écoresponsable





MONTRÉAL, le 19 avril 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Québec octroie à Propulsion Québec des aides financières totalisant près de 3,3 millions de dollars d'ici 2026 pour soutenir le développement d'un service de livraison écoresponsable. Ce projet pilote, évalué à 7,9 millions de dollars, vise à démontrer l'efficacité des solutions de transport décarboné pour réduire les répercussions environnementales de la distribution de marchandises, des détaillants jusqu'aux consommateurs. Le concept sera testé dans un corridor entre la communauté métropolitaine de Québec et le grand Montréal en collaboration avec Nationex à titre d'exploitant pour ce projet.

Le ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, M. Pierre Fitzgibbon, la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, et le ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides, M. Benoit Charette, en ont fait l'annonce aujourd'hui.

La subvention comprend une somme de près de 1,8 million de dollars en provenance du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, et une aide maximale de 1,5 million de dollars issue du ministère des Transports et de la Mobilité durable.

Ce projet permettra par ailleurs d'acquérir des connaissances au sujet du transport lourd électrique. Les données recueillies contribueront au développement de modèles de planification dans ce domaine, d'outils d'analyse et de campagnes de promotion et de sensibilisation auprès de l'industrie.

« Je suis clair : mon objectif est de faire du Québec le premier État carboneutre en Amérique du Nord. C'est en adoptant de nouvelles technologies et en favorisant des projets novateurs comme celui de Propulsion Québec que nous atteindrons nos cibles de réduction des GES. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« Notre gouvernement poursuit ses actions pour électrifier notre économie et réduire nos émissions de GES. En soutenant le projet pilote de service de livraison partagé et décarboné mené par Propulsion Québec, nous renforçons la position du Québec en tant que leader en mobilité durable. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

« Nous le savons, le secteur des transports est le principal émetteur de GES au Québec. Pour atteindre les cibles que nous nous sommes fixées, il est essentiel d'abandonner les énergies fossiles au profit de l'énergie propre. C'est pourquoi nous sommes fiers de soutenir une initiative comme celle de Propulsion Québec. C'est ensemble qu'il faut innover et faire évoluer nos pratiques pour réussir la décarbonation! »

Benoit Charette, ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région des Laurentides

« À titre de grappe industrielle en transport électrique et intelligent, nous sommes fiers de déployer ce projet innovant, qui marquera une avancée significative vers l'électrification du transport de marchandises au Québec grâce à l'expérimentation et à la mise en commun de données. Cette initiative concrète permettra entre autres de faire des apprentissages sur la gestion de nouvelles technologies et d'aiguiller les opérateurs de parc de camions dans leurs choix d'investissements pour un transport décarboné. »

Michelle LLambias Meunier, présidente-directrice générale de Propulsion Québec

« En tant qu'exploitant de ce projet logistique inédit, Nationex se réjouit de tester pour la première fois au Québec, à si grande échelle, des technologies innovantes favorisant l'établissement d'un corridor décarboné entre la métropole et la capitale. Les enseignements, qui seront transmis à l'ensemble de l'écosystème, nous permettront d'accélérer le déploiement d'une chaîne logistique résiliente et durable. Bravo et merci à Propulsion Québec et au gouvernement d'avoir soutenu la réalisation de ce projet pilote révolutionnaire! »

Catryn Pinard, présidente et cheffe de la direction de Nationex

Propulsion Québec, la grappe industrielle des véhicules électriques et intelligents fondée en 2017, catalyse les acteurs de l'écosystème au bénéfice de l'économie et de l'environnement du Québec. Son objectif : consolider la position du Québec parmi les chefs de file mondiaux du développement et du déploiement de ces modes de transport terrestre.

Le projet de service de livraison écoresponsable s'inscrit dans la mesure Favoriser l'innovation dans les transports, comprise dans le Plan budgétaire 2023-2024, qui vise à répondre aux enjeux de l'électrification des transports, du développement durable, des changements climatiques et de l'achat local. Il est complémentaire aux initiatives du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie en lien avec l'intégration de meilleures pratiques d'affaires en logistique du commerce au détail et en ligne, dont Envoi Québec et Colibri.

Le secteur des transports est le principal émetteur de GES au Québec, avec environ 43 % des émissions.

Le parc de véhicules du projet pilote permettra d'effectuer du transport combiné de marchandises en conditions réelles jusqu'aux consommateurs, pour le compte de divers détaillants.

Une partie intégrante de ce projet pilote sera axée sur la collecte, l'analyse et la mise en commun de données par les partenaires du projet AttriX et SYSTRA Canada en collaboration avec les chercheurs du Centre interuniversitaire de recherche sur les réseaux d'entreprise, la logistique et le transport. Ces données serviront à tester les avantages et les limites du déploiement de ce type de technologie au Québec.

Fondé en 1980 à Longueuil, Nationex livre quelque 10 millions de colis par année au Canada grâce à son réseau de 22 entrepôts et son parc de 400 camions, dont 15 % sont électriques. Avec une douzaine de zones de livraison 100 % électriques, l'entreprise s'impose déjà comme le leader canadien de la logistique durable.

