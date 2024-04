Le Comité de suivi de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse (CSDEPJ) souhaite renforcer sa collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux





MONTRÉAL, le 19 avril 2024 /CNW/ - Hier, à l'occasion de l'étude de crédits budgétaires du ministère de la Santé et des Services sociaux, volet Services sociaux, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, a fait état de la collaboration de son ministère avec le Comité de suivi de la CSDEPJ. Cette collaboration est importante et doit être renforcée.

« Il y a un an, le ministre Carmant nous tendait la main. Hier, il a réitéré l'importance de travailler en collaboration avec le comité de suivi. Nous souhaitons réellement établir une meilleure collaboration avec le ministère et la direction nationale de la protection de la jeunesse. Nous savons que le ministre est sincère dans son désir d'améliorer la vie de tous les enfants et nos travaux vont précisément dans ce sens », souligne Mme Martine Desjardins, présidente du Comité de suivi de la CSDEPJ.

Ce besoin de collaboration soutenue s'inscrit dans un contexte plus vaste où les données publiques en tout genre sont très difficilement accessibles.

« Nous avons un vrai problème d'accès aux données au Québec. Il faut faire en sorte que les organisations, les regroupements et les chercheurs universitaires puissent mettre leur expertise à profit en vue d'améliorer la société. Le débat public ne peut que s'en porter mieux », poursuit Mme Desjardins.

Des données relatives au plan d'action gouvernementale visant à répondre au rapport de la CSDEPJ ont été rendues publiques lors de la parution des bilans gouvernementaux intitulés S'engager pour nos enfants. Toutefois, ces données peuvent être considérées par certains acteurs comme constituant avant tout une réponse de nature politique aux recommandations.

« Une neutralité exemplaire est nécessaire dans le traitement du rapport Laurent. Rappelons que le rapport en soi est le fruit d'un travail transpartisan et collaboratif entre les experts du domaine et tous les partis politiques. Les enfants méritent que l'on s'éloigne des interprétations subjectives de différents groupes de pression et des discours politiques. Nous pensons que le regard distinct du comité de suivi est favorable à la mise en oeuvre de l'ensemble des recommandations du rapport Laurent, et en ce sens, nous réitérons vouloir être un allié du ministre », conclut la présidente du Comité de suivi de la CSDEPJ.

