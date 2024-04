Clôture de la semaine d'occupation et d'éducation populaire autonome pour la justice sociale et climatique





Prochain rendez-vous le 27 septembre 2024

MONTRÉAL, le 19 avril 2024 /CNW/ - TIOHTIÁ:KE - Le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ) clôture une semaine d'occupation et d'éducation populaire pour la justice sociale et climatique. Des centaines de personnes des quatre coins du Québec se sont mises en action pour dénoncer les inégalités sociales et le saccage de notre planète.

Des émissions polluantes scandaleuses de Glencore dans l'air de Québec et de Rouyn-Noranda, à la filière batterie au Centre-du-Québec et en Montérégie en passant par l'inaccessibilité du transport collectif dans Lanaudière et à Montréal, des groupes communautaires ont mis de l'avant toute la semaine d'importants enjeux climatiques étroitement liés à nos conditions de vie.

« Nous exigeons des engagements pour les gens et de l'environnement plutôt que de favoriser les profits des entreprises privées. Par exemple, la transition énergétique ne doit pas devenir un prétexte pour dérouler le tapis rouge aux multinationales et pour privatiser Hydro-Québec. Au Québec, 1 personne sur 7 n'arrive pas à payer sa facture d'électricité. C'est cette réalité qui devrait être au coeur des décisions. » mentionne Valérie Lépine, co-coordonnatrice au MÉPACQ.

Face à l'inaction des gouvernements, il nous faut hausser le ton pour que la lutte contre les inégalités et la crise climatique soit une priorité avant les profits. Le prochain grand rendez-vous est le 27 septembre prochain. À cette même date, il y a 5 ans, des centaines de milliers de personnes partout dans le monde descendaient dans les rues pour le climat. À l'image des mobilisations de 2019, toutes les régions à travers le Québec sont invitées à organiser des rassemblements.

« Cinq ans après ces mobilisations historiques, nous voyons plus que jamais les impacts des changements climatiques sur les inégalités. Malgré ce sombre constat, notre colère, notre détermination et notre espoir ne sont que plus vifs, rendez-vous dans la rue le 27 septembre prochain! » affirme Valérie Lépine.

À propos du MÉPACQ

Le MÉPACQ, le Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, est un mouvement national et multisectoriel qui travaille à la transformation sociale dans une perspective de justice sociale. Il rassemble 11 Tables régionales en éducation populaire autonome (ÉPA) qui regroupent 333 groupes populaires et communautaires autonomes.

Album photos

SOURCE Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec (MÉPACQ)

19 avril 2024 à 07:57

Communiqué envoyé leet diffusé par :