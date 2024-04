Huawei et l'UNESCO élargissent un projet scolaire dans de nouveaux pays





La deuxième phase se déroulera de 2024 à 2027 en Égypte, au Brésil et en Thaïlande

PARIS, le 19 avril 2024 /CNW/ -- L'UNESCO et Huawei ont lancé hier la phase II du projet TeOSS (« Écoles ouvertes à tous grâce à la technologie ») lors du séminaire de l'UNESCO sur les futurs de l'apprentissage numérique , annonçant que la deuxième phase se déroulera de 2024 à 2027 au Brésil, en Thaïlande et en Égypte. La première phase a déjà bénéficié à des milliers d'éducateurs en Égypte, au Ghana et en Éthiopie.

Conformément à l' ODD 4 des Nations Unies , le projet TeOSS vise à bâtir des systèmes d'éducation plus résilients, inclusifs et à l'épreuve du temps en tirant parti de la technologie pour fournir des ressources numériques, de la formation et un soutien politique aux éducateurs et aux apprenants.

« Face à une transformation numérique sans précédent, l'éducation est à l'avant-garde, utilisant la technologie non seulement pour élargir l'accès, mais aussi pour redéfinir la nature même de l'apprentissage et du savoir pour les générations à venir », a déclaré Stefania Giannini, sous-directrice générale de l'UNESCO pour l'éducation. « Grâce à des partenaires comme Huawei, nous pouvons tirer parti de cette révolution numérique pour façonner un avenir éducatif inclusif, équitable et axé sur l'humain. »

Résumé de la phase 1 du programme « Écoles ouvertes »

La phase I du projet TeOSS s'est déroulée de 2020 à 2024 en Égypte, en Éthiopie et au Ghana. L'UNESCO et Huawei ont soutenu les ministères de l'Éducation des trois pays africains dans la conception, la mise en oeuvre et l'évaluation des systèmes d'écoles ouvertes dans le cadre de trois projets pilotes.

Dans le cadre de ce processus, les représentants des ministères des trois pays ont partagé les progrès, les meilleures pratiques et l'expérience de la première phase lors du séminaire de l'UNESCO hier.

« Le projet vise à relever les défis éducatifs en intégrant des plateformes d'apprentissage numérique et du contenu numérique qui s'harmonisent avec le programme d'études et les compétences numériques des enseignants. Il vise également à promouvoir les modèles d'éducation ouverte par le biais de politiques nationales d'apprentissage numérique », a déclaré Hegazi Idris, conseiller du ministre de l'Alphabétisation et de l'Apprentissage tout au long de la vie, ministère de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Égypte.

En Égypte, le projet TeOSS soutient 950 000 éducateurs de la maternelle au secondaire par l'entremise du Centre national d'apprentissage à distance.

Au Ghana , le projet TeOSS a amélioré les plateformes d'éducation nationales pour les étudiants et les éducateurs à l'échelle nationale. Dans 10 écoles pilotes, le projet a bénéficié à 1 000 enseignants et 3 000 élèves.

, le projet TeOSS a amélioré les plateformes d'éducation nationales pour les étudiants et les éducateurs à l'échelle nationale. Dans 10 écoles pilotes, le projet a bénéficié à 1 000 enseignants et 3 000 élèves. En Éthiopie, le projet TeOSS profite à 12 000 élèves et 250 éducateurs dans 24 écoles secondaires pilotes sélectionnées.

Lors du séminaire de l'UNESCO, des représentants du Brésil, de la Thaïlande et de l'Égypte ont également discuté des principaux problèmes nationaux auxquels fait face l'éducation et de la façon dont la phase II du projet TeOSS peut les résoudre.

« La Thaïlande a lancé son initiative Digital Thailand pour permettre l'éducation numérique grâce à la connectivité, au contenu et aux compétences », a déclaré Suthep Kaengsanthia, secrétaire permanent pour l'éducation, ministère de l'Éducation, Thaïlande.

« Le Brésil s'est fixé pour objectif d'atteindre une connectivité universelle à des fins éducatives dans toutes les écoles publiques de base du pays d'ici 2026 », a déclaré Barbara Bacellar Rodrigues de Godoy, consultante en gestion de projets d'éducation primaire, ministère de l'Éducation, Brésil.

Le projet TeOSS est aligné sur le domaine de l'éducation de l'initiative d'inclusion numérique TECH4ALL de Huawei, qui vise à tirer parti de la technologie pour stimuler l'équité et la qualité de l'éducation.

« Huawei s'engage pleinement à travailler avec l'UNESCO, les gouvernements et toutes les parties prenantes pour développer des solutions technologiques qui peuvent permettre un monde numérique inclusif et durable », a déclaré Liu Mingju, directeur du bureau du programme TECH4ALL, Huawei.

