ITC Infotech s'apprête à acquérir la société spécialisée dans les services cloud Blazeclan Technologies Private Limited, pour augmenter ses capacités multicloud et accélérer le parcours de transformation numérique des clients





Cette acquisition permettra à ITC Infotech de constituer un actif cloud stratégique en mettant l'accent sur l'écosystème des partenaires hyperscalers pour accélérer la croissance future

PARAMUS, New Jersey, Londres et BANGALORE, Inde, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- ITC Infotech, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions technologiques, a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif pour l'acquisition de 100 % des parts de Blazeclan Technologies Private Limited (Blazeclan), une société de conseil née dans le cloud qui fournit des services cloud sur AWS, Azure et GCP. Cette acquisition réitère l'engagement d'ITC Infotech à aider ses clients à orienter leur parcours de transformation numérique et à obtenir des résultats commerciaux fondés sur de solides capacités cloud.

Basé à Pune, en Inde, Blazeclan est un partenaire de services AWS de niveau Premier, un partenaire de services Snowflake de niveau Elite et un leader dans la fourniture de solutions de transformation cloud aux clients du monde entier avec une solide expertise en matière de migration cloud, de services numériques, de conseil en cloud numérique et d'analyse et de compréhension des données. Tirant parti de ses puissantes plateformes, cadres et accélérateurs, Blazeclan contribue à stimuler l'adoption du cloud à la demande et de manière durable pour ses clients. La vaste gamme de services et de blocs de construction disruptifs de Blazeclan aide à accélérer la transformation numérique en modernisant l'infrastructure avec des services cloud natifs et des accélérateurs de migration. Bazeclan a été désigné comme un acteur de niche dans le Magic Quadrant 2023 de Gartner® pour les services de transformation informatique sur le cloud public.

Cette acquisition renforcera les capacités d'ITC Infotech à servir ses clients dans un environnement multicloud et cloud hybride, en mettant l'accent sur l'écosystème des partenaires pour accélérer la croissance future. ITC Infotech propose de s'appuyer sur les plateformes et les accélérateurs construits par Blazeclan et sur le solide vivier d'architectes certifiés pour renforcer ses offres cloud. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de la société consistant à réaliser des investissements créateurs de valeur qui se concentrent sur l'amélioration des solutions axées sur les capacités tout en renforçant les partenariats qui constituent les piliers essentiels de la croissance d'ITC Infotech. Grâce à cet accord, ITC Infotech a l'intention de renforcer sa présence mondiale grâce à des centres de compétences cloud en Australie, à Singapour, en Malaisie et en Inde.

Sudip Singh, directeur général d'ITC Infotech, a déclaré : « Dans un écosystème en constante évolution, les entreprises doivent aujourd'hui tirer parti de leurs investissements dans le cloud pour rester à la pointe du progrès et offrir une plus grande valeur à leurs clients. Avec l'acquisition proposée de Blazeclan, nous sommes convaincus que nous serons bien positionnés pour accélérer le parcours de transformation numérique de nos clients. Cette acquisition nous permettra non seulement de renforcer considérablement nos capacités, mais aussi de réaliser des progrès évolutifs dans l'espace cloud, tout en nous donnant accès à des opportunités clés pour débloquer une plus grande valeur commerciale pour nos clients. »

Varoon Rajani, fondateur et directeur général de Blazeclan, a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer le prochain chapitre pour Blazeclan qui intègre la famille ITC Infotech. Notre engagement commun en faveur des valeurs axées sur les personnes, de l'obsession pour les clients et de l'excellence mondiale s'harmonise parfaitement. Grâce à la riche expertise technique d'ITC Infotech, nous sommes prêts à améliorer nos capacités et à mieux servir nos clients. L'expertise de Blazeclan en matière de cloud et de modernisation, combinée aux forces d'ITC Infotech, donne naissance à une formule gagnante. Ce partenariat est annonciateur d'enthousiasme et de croissance pour les deux organisations, nos précieux partenaires, nos clients et nos employés dévoués. Ensemble, nous nous engageons dans un parcours d'innovation, de croissance et de solutions d'entreprise matures. »

Cette acquisition devrait être finalisée dans 6 à 8 semaines, sous réserve des conditions de clôture habituelles.

À propos d'ITC Infotech :

ITC Infotech est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services et de solutions technologiques, dirigé par Business and Technology Consulting. ITC Infotech fournit des solutions adaptées aux entreprises pour aider les clients à réussir et à se préparer à l'avenir, en réunissant de manière harmonieuse l'expertise numérique, de solides alliances sectorielles et la capacité unique de tirer parti de l'expertise approfondie du domaine que possèdent les entreprises d'ITC Group. L'entreprise fournit des solutions et des services technologiques aux entreprises de tous les secteurs, comme les services bancaires et financiers, les soins de santé, la fabrication, les biens de consommation, les voyages et l'hôtellerie, grâce à une combinaison de modèles commerciaux traditionnels et plus récents, à titre de partenaire durable à long terme. ITC Infotech est une filiale à part entière d'ITC Limited, l'une des principales entreprises indiennes du secteur privé et un conglomérat diversifié dont les activités couvrent les biens de consommation, l'hôtellerie, les cartons et l'emballage, ainsi que l'agro-industrie. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site : http://www.itcinfotech.com/

À propos de Blazeclan :

Blazeclan est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services cloud et a toujours aidé les entreprises à exploiter la valeur du cloud computing. Créée en 2010, l'entreprise a permis à ses clients du monde entier de bénéficier de services de conseil en matière de cloud, de migration cloud, de DevOps et d'automatisation, de big data et d'analyse, de développement d'applications natives cloud et de services gérés cloud.

19 avril 2024 à 00:40

