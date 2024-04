PAN GLOBAL RECOUPE 11 MÈTRES À 2,36 G/T D'OR ET 22 MÈTRES À 0,41 % DE CUIVRE, ÉLARGISSANT LA DÉCOUVERTE DE CUIVRE-OR DE CAÑADA HONDA, EN ESPAGNE





TSXV: PGZ | OTCQX: PGZFF | FSE: 2EU

De nouveaux résultats de forage de Cañada Honda révèlent les meilleures intersections teneur -épaisseur d'or

Les résultats indiquent que la minéralisation en cuivre et en or s'étend vers l'ouest et sur des intervalles plus larges, et qu'elle reste ouverte en aval-pendage et vers l'est

Les résultats obtenus à l'est de la zone cible comprennent une intersection en or proche de la surface, avec des teneurs élevées en argent

Des forages progressifs à grand espacement sont en cours pour vérifier la continuité de la minéralisation cuivre-or coïncidant avec une anomalie gravimétrique de 2 kilomètres de long

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 avril 2024 /PRNewswire/ -- Pan Global Resources Inc. (« Pan Global » ou la « Société ») (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FSE: 2EU) a le plaisir d'annoncer les résultats de trois nouveaux trous de forage progressif réalisés dans le cadre du programme de forage de 11 trous à la découverte de cuivre-or (Cu-Au) sur le projet Escacena, détenu à 100 % par la Société, à Cañada Honda dans la ceinture pyriteuse ibérique du sud de l'Espagne. Les forages continuent de tester les extensions de la minéralisation de cuivre et d'or de Cañada Honda. Cañada Honda est située à environ 3,5 km au nord de la zone de découverte de cuivre-étain-argent (Cu-Sn-Ag) de Pan Global, La Romana, où d'autres forages d'extension sont également prévus.

« Ces derniers résultats de forage comprennent le meilleur gisement d'or à ce jour sur la cible Cañada Honda et étendent la minéralisation cuivre-or sur 80 mètres vers le nord-ouest. Les résultats confirment également l'existence d'une minéralisation supplémentaire près de la surface à l'est de la zone cible. L'augmentation de la largeur de la minéralisation vers l'ouest et la forte corrélation avec la géophysique sont très encourageantes et indiquent un excellent potentiel de poursuite et d'amélioration de la minéralisation le long de la cible gravimétrique est-ouest de deux kilomètres. « Les forages progressifs à grand espacement se poursuivent à Cañada Honda, et 13 trous de forage ont été réalisés sur une surface de 450 mètres par 300 mètres », a déclaré Tim Moody, président et PDG de Pan Global.

Webdiffusion pour les investisseurs :

La société organisera une webdiffusion pour les investisseurs avec le PDG Tim Moody le jeudi 18 avril 2024 à 13h00, heure de l'Est / 10h00, heure du Pacifique, pour discuter des derniers résultats du projet Escacena. Une séance de questions-réponses suivra cette brève présentation. Veuillez vous inscrire en amont : https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_LJCcdFmHQNGlqlDZwbhrjw

Points à retenir :

Trou de forage CHD11 : 4,3 m à 1,70 g/t Au et 17,7 g/t Ag à partir de 38 m, incluant 1 m à 4,16 g/t Au, 34,6 g/t Ag ,

9 m à 0,60 g/t Au et 0,7 g/t Ag à partir de 66 m, incluant 2 m à 1,33 g/t Au 1 m à 1,44 g/t Au, 3,8 g/t Ag

à 0,60 g/t Au et 0,7 g/t Ag à partir de 66 m, incluant Trou de forage CHD12 17 m à 1,58 g/t Au et 0,5 g/t Ag à partir de 285 m, incluant 11 m à 2,36 g/t Au, 0,7 g/t Ag et

22 m à 0,41 % Cu, 0,20 g/t Au et 1,6 g/t Ag à partir de 342 m, dont 3 m à 0,68 % Cu, 0,61 g/t Au, 2,6 g/t Ag

à partir de 342 m, dont Trou de forage CHD13 10 m à 0,38 g/t Au et 0,5 g/t Ag à partir de 132 m, et 10 m à 0,35 % Cu, 0,15 g/t Au, 1,1 g/t Ag à partir de 242 m

Le trou CHD11 à l'est de la zone cible étend la minéralisation d'or et d'argent de 90 m en amont-pendage du trou CHD06 jusqu'à 40 m de la surface. Les résultats confirment que la minéralisation est ouverte à l'est et que les teneurs en cuivre augmentent en aval-pendage.

en amont-pendage du trou CHD06 jusqu'à de la surface. Les résultats confirment que la minéralisation est ouverte à l'est et que les teneurs en cuivre augmentent en aval-pendage. Les résultats du forage CHD12 ont confirmé de larges gisements de cuivre et d'or coïncidant avec les cibles de faible résistivité modélisées par la gravité et la polarisation provoquée (PP). Il s'agit notamment de la meilleure intersection teneur -épaisseur d'or et de la plus large intersection de cuivre à ce jour sur la cible Cañada Honda. Les résultats étendent la minéralisation sur 80 m plus à l'ouest du trou CHD05 et confirment le potentiel de la minéralisation à s'étendre vers l'ouest, en suivant une cible gravimétrique est-ouest de deux kilomètres de long.

-épaisseur d'or et de la plus large intersection de cuivre à ce jour sur la cible Cañada Honda. Les résultats étendent la minéralisation sur plus à l'ouest du trou CHD05 et confirment le potentiel de la minéralisation à s'étendre vers l'ouest, en suivant une cible gravimétrique est-ouest de deux kilomètres de long. De nouvelles données électromagnétiques de fond de trou (DHEM) dans les trous CHD12 et CHD13 mettent en évidence la poursuite potentielle de la minéralisation cuivre-or en vue de futurs tests.

« Ces résultats constituent une nouvelle validation des modèles d'exploration et des méthodologies que nous utilisons. « Comme la plupart des gisements de la ceinture ibérique de pyrite se présentent sous forme d'amas, ces derniers résultats augmentent le potentiel de découvertes supplémentaires sur les nombreuses cibles géophysiques convaincantes qui n'ont pas encore été testées par forage dans la zone du projet Escacena de Pan Globa », a déclaré Moody.

Deux styles de minéralisation sont reconnus à Cañada Honda :

Une minéralisation de sulfures massifs volcanogènes (SMV) de type cuivre-or (pyrite, chalcopyrite), y compris les stockwerks, les sulfures semi-massifs et massifs hébergés dans les schistes, semblables aux roches hôtes des anciennes mines Aznalcóllar et Los Frailes, à quatre kilomètres à l'est ; et

Une minéralisation aurifère associée aux veines de sulfure de quartz (pyrite et chalcopyrite moindre, sphalérite et arsénopyrite) et à un stockwerk dans des schistes et quartzites plissés et fracturés, dans le mur d'accroche structurel au-dessus de la minéralisation cuivre-or Les interceptions de forage encourageantes à haute teneur en or à Cañada Honda ne sont pas courantes dans ces roches hôtes de la ceinture de pyrite ibérique.

Tableau 1 ? Résultats de forage sélectionnés pour Cañada Honda

ID du trou À partir de Jusqu'à Intervalle1 Cu Au Ag Co Pb Zn m m m % g/t g/t ppm ppm ppm CHD11 38,75 43,0 4,25 0,05 1,70 17,7 96 1357 1980 dont 38,8 39,8 1,0 0,09 2,66 31,0 98 3080 5440 dont 42,0 43,0 1,0 0,07 4,16 34,6 256 1925 2130 et 66,0 75,0 9,0 0,01 0,60 0,7 34 22 53 dont 68,0 70,0 2,0 0,01 1,33 < 0,25 32 5 46 dont 74,0 75,0 1,0 0,04 1,44 3,8 80 116 81 CHD12 79,0 92,4 13,4 < 0,01 0,32 0,3 56 41 86 et 285,0 302,0 17,0 0,03 1,58 0,5 101 12 39 dont 289,0 300,0 11,0 0,05 2,36 0,7 143 17 43 dont 289,0 298,0 9,0 0,05 2,79 0,8 167 20 42 dont 289,0 291,0 2,0 < 0,01 8,20 0,5 207 16 36 et 342,0 364,0 22,0 0,41 0,20 1,6 94 40 89 dont 358,0 361,0 3,0 0,68 0,61 2,6 158 63 99 CHD13 132,0 142,0 10,0 0,07 0,38 0,5 38 15 56 dont 132,0 133,0 1,0 0,42 1,30 1,7 135 57 122 et 242,0 252,0 10,0 0,35 0,15 1,1 172 23 115 dont 248,0 250,0 2,0 0,80 0,14 2,9 267 17 160 1 Épaisseur réelle approximative























Tableau 2 ? Informations sur le collier de forage de Cañada Honda

ID du trou Ordonnée 2 Abscisse 2 Azimuth (º) Plongée (º) Longueur (m) CHD11 737324 4156328 180 -70 178,9 CHD12 737155 4156476 180 -75 396,6 CHD13 737118 4156355 170 -75 271,8 2 Système de coordonnées : UTM29N ERTS89















À propos du projet Escacena

Le projet Escacena comprend un vaste ensemble de terres contiguës de 5 760 hectares contrôlé à 100 % par Pan Global dans l'est de la ceinture pyriteuse ibérique. Escacena est situé près de la mine en exploitation de Riotinto et est immédiatement adjacent aux anciennes mines d'Aznalcóllar et de Los Frailes, où Minera Los Frailes/Grupo México en est à la phase finale d'obtention des permis, le début des travaux étant prévu pour 2024. Le projet Escacena abrite les découvertes de cuivre-étain-argent de La Romana et de cuivre-or de Cañada Honda de Pan Global, ainsi qu'un certain nombre d'autres cibles prometteuses, notamment Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa et Romana Deep, plus récemment, Cortijo.

À propos de Pan Global Resources

Pan Global Resources Inc. cible activement les gisements minéraux riches en cuivre, compte tenu des fondamentaux convaincants de l'offre et de la demande de cuivre et des perspectives de prix élevés à long terme, en tant que métal essentiel pour l'électrification mondiale et la transition énergétique. Le projet phare de la société, Escacena, est situé dans la prolifique ceinture pyriteuse ibérique, dans le sud de l'Espagne, où les antécédents favorables en matière d'autorisations, l'excellente infrastructure, l'expertise minière et professionnelle, ainsi que le soutien de la Commission européenne au cuivre en tant que matière première stratégique, définissent collectivement une juridiction de premier plan pour les investissements miniers. L'équipe de Pan Global comprend des talents chevronnés dans les domaines de l'exploration, de la découverte, du développement et de l'exploitation minière, qui s'engagent tous à travailler dans le plus grand respect des mesures de sécurité, de l'environnement et des communautés avec lesquelles ils travaillent. L'entreprise est membre du Pacte mondial des Nations unies, dont elle respecte les principes.

Procédures assurance qualité/contrôle qualité

La taille des carottes était HQ (63 mm) et tous les échantillons étaient ½ carotte. La taille nominale des échantillons était de 1 m de longueur de carotte et variait de 0,5 à 2 m. Les intervalles d'échantillonnage ont été définis en fonction des contacts géologiques, le début et la fin de chaque échantillon étant marqués physiquement sur la carotte. Le découpage des carottes à l'aide de lames de diamant et l'échantillonnage ont été supervisés à tout moment par le personnel de la société. Des échantillons doubles de ¼ de carotte ont été prélevés environ tous les 30 échantillons et des matériaux de référence certifiés ont été insérés tous les 25 échantillons dans chaque lot.

Les échantillons ont été livrés au laboratoire ALS de Séville, en Espagne, et analysés au laboratoire ALS en Irlande. Tous les échantillons ont été concassés et divisés (méthode CRU-31, SPL22Y) et pulvérisés (méthode PUL-31). L'analyse de l'or a été effectuée par pyroanalyse sur 50 g avec finition ICP (méthode Au-ICP22) et l'analyse multiélément a été entreprise en utilisant une digestion à 4 acides avec finition ICP AES (méthode ME-ICP61). Les métaux de base en surnombre ont été analysés à l'aide d'une digestion à 4 acides ICP AES (méthode OG-62).

Personnes qualifiées

Álvaro Merino. directeur adjoint de l'exploration pour Pan Global Resources et personne qualifiée au sens du Règlement 43-101, a approuvé les renseignements scientifiques et techniques pour le présent communiqué. M. Merino n'est pas indépendant de la Société.

Déclarations prospectives

Les déclarations qui ne sont pas purement historiques sont des déclarations prospectives, y compris toutes déclarations concernant les croyances, les plans, les attentes ou les intentions concernant l'avenir. Il est important de noter que les résultats réels de la Société pourraient différer sensiblement de ceux qui figurent dans ces déclarations prospectives. D'après la Société, les attentes exprimées dans les informations prospectives incluses dans le présent communiqué sont raisonnables, mais la Société ne garantit pas que ces attentes s'avéreront exactes et il convient donc de ne pas s'y fier indûment. Les risques et les incertitudes comprennent, sans s'y limiter, les facteurs économiques, concurrentiels, gouvernementaux, environnementaux et technologiques qui peuvent avoir une incidence sur les activités, les marchés, les produits et les prix de la Société. Les lecteurs doivent consulter les renseignements sur les risques présentés dans le document d'analyse et de discussion de la direction de la Société concernant ses états financiers vérifiés et déposés auprès de la British Columbia Securities Commission.

Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué sont fondées sur les informations dont dispose la Société à la date du présent communiqué. Sauf dans les cas prévus par les lois sur les valeurs mobilières applicables, la Société n'a pas l'intention de mettre à jour ces informations prospectives et n'assume aucune obligation à cet égard.

LA BOURSE DE CROISSANCE TSX ET SON FOURNISSEUR DE SERVICES DE RÉGLEMENTATION (TEL QUE CE TERME EST DÉFINI DANS LES POLITIQUES DE LA BOURSE DE CROISSANCE TSX) N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ QUANT À LA PERTINENCE OU À L'EXACTITUDE DU PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

Jason Mercier, vice-président des relations avec les investisseurs et de la communication, [email protected] / [email protected], Tél. : +1-778-372-7101 / +1-236-886-9518, www.panglobalresources.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2389226/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_INTERSECTS_11_METERSRS_AT_2_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2389227/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_INTERSECTS_11_METERSRS_AT_2_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2389228/Pan_Global_Resources_Inc__PAN_GLOBAL_INTERSECTS_11_METERSRS_AT_2_3.jpg

18 avril 2024 à 23:53

Communiqué envoyé leet diffusé par :