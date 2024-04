Cognivia obtient un financement stratégique de 15,5 millions d'euros pour favoriser le développement de médicaments à l'aide de solutions d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique





Utiliser les traits de personnalité des patients pour inaugurer une nouvelle ère dans le domaine de la recherche clinique.

MONT-SAINT-GUIBERT, Belgique, 18 avril 2024 /CNW/ - Cognivia, une entreprise d'IA innovante qui se consacre à la refonte de la recherche clinique pharmaceutique et biotechnologique au moyen d'algorithmes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique de pointe, annonce fièrement avoir franchi une étape importante en matière d'investissement. Vesalius Biocapital IV, SFPIM (Société Fédérale de Participations et d'Investissement) et WE (Wallonie Entreprendre) se sont engagés à réaliser des investissements stratégiques pour soutenir la mission de Cognivia visant à « quantifier la puissance de l'esprit » afin d'optimiser et d'accélérer les programmes de développement de médicaments. Cette injection de capitaux permettra à Cognivia de déployer ses solutions d'essais cliniques prédictifs capables de décoder la relation entre les traits de personnalité et les comportements des patients, accélérant ainsi le développement de traitements innovants pour les patients à l'échelle mondiale.

Les solutions offertes par Cognivia ciblent des domaines cruciaux qui ont historiquement posé des défis importants pour le développement de médicaments, y compris la réaction au placebo et l'observance thérapeutique dans les essais cliniques. Contrairement à toute autre entreprise, Cognivia ouvre une nouvelle voie dans la compréhension quantitative des patients en tant qu'individus et intégre ces observations dans l'analyse des données d'essais cliniques et/ou l'optimisation des stratégies d'engagement des patients. Par exemple, Placebelltm utilise des algorithmes prédictifs pour atténuer l'impact négatif de la réponse au placebo, améliorant la puissance d'étude des essais cliniques, ce qui entraîne une augmentation des taux de réussite et une réduction des délais et des coûts des essais cliniques. Compl-AI prédit le risque de non-conformité et d'abandon d'un patient lors du dépistage et pendant votre essai clinique, ce qui aide à renforcer et à personnaliser les stratégies d'engagement des patients.

Le capital recueilli catalysera les efforts de Cognivia visant à introduire ses solutions révolutionnaires sur le marché et à consolider une présence forte aux États-Unis. Grâce à l'expansion de son équipe et à l'établissement d'une filiale aux États-Unis, Cognivia cherche à favoriser des collaborations commerciales et de recherche et développement améliorées. Dans un avenir proche, nous prévoyons de renforcer notre réseau grâce à des alliances stratégiques, en renforçant notre conseil consultatif avec de nouveaux membres et en développant des équipes aux États-Unis et dans l'Union européenne. Cette manoeuvre stratégique s'harmonise parfaitement avec le dévouement inébranlable dont Cognivia fait preuve afin de devenir un partenaire de premier plan pour les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques, leur permettant de mettre au point des traitements efficaces pour répondre aux besoins non satisfaits des patients.

Dans le cadre de ce dernier cycle de financement, Cognivia accueille avec fierté le soutien de trois investisseurs renommés : Vesalius Biocapital IV, un fonds de capital-risque luxembourgeois axé sur les investissements de premier ordre dans les technologies de la santé et la biopharmaceutique; SFPIM, le Fonds souverain belge, qui fournit des conseils stratégiques et un soutien financier aux entreprises belges; et WE, qui contribuent au développement économique de la Wallonie au moyen de financement et de soutien dans divers secteurs.

« Nous sommes ravis d'annoncer Cognivia en tant qu'investissement inaugural de notre fonds IV, qui met l'accent sur les entreprises de technologies de la santé et de biopharmaceutique à l'avant-garde de l'innovation transformant les soins de santé. « Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec eux tout au long de leurs étapes de commercialisation et de croissance », a déclaré Olivier Houben, associé chez Vesalius Biocapital.

« Les alliances stratégiques de Cognivia avec Vesalius Biocapital IV, SFPIM et WE marquent un moment charnière dans notre quête de transformation de l'industrie grâce à un mélange unique d'expérience dans le secteur de plusieurs décennies et d'IA avancée », a commenté Dominique Demolle, chef de la direction/cofondateur de Cognivia. « Grâce à cet investissement et à l'ajout bienvenu de nouveaux membres à notre équipe opérationnelle, à notre conseil d'administration et à notre comité consultatif stratégique, qui seront annoncés sous peu, nous sommes prêts à accélérer nos efforts pour offrir des approches révolutionnaires qui permettent aux cliniciens, chercheurs et industries de prendre des décisions éclairées et fondées sur des données, ce qui, en fin de compte, améliore les résultats pour les patients et les intervenants dans le monde entier. »

À propos de Cognivia

Cognivia est la première et la seule entreprise à combiner la quantification de la psychologie des patients à l'intelligence artificielle (IA)/l'apprentissage automatique (AM) dans le but d'améliorer la mesure de l'efficacité thérapeutique dans les essais cliniques - et au-delà. Les technologies de Cognivia prédisent le comportement des patients et la réponse au traitement dans les essais cliniques à l'aide d'algorithmes prédictifs alimentés par l'apprentissage automatique, et sont fondées sur une compréhension quantitative des traits psychologiques, des attentes et des croyances des patients recueillis au moyen de nos propres questionnaires spécifiques élaborés dans ce but. Cognivia vise à exploiter « la puissance de l'esprit » et à quantifier ce phénomène unique afin d'améliorer les taux de réussite des essais cliniques, de réduire les risques liés au développement de médicaments et, en fin de compte, d'améliorer les soins de santé.

Pour en savoir plus sur Cognivia et ses solutions d'IA révolutionnaires, visitez cognivia.com ou suivez @cognivia sur LinkedIn.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec :

Stephanie Alvarez

Directrice du marketing chez Cognivia

[email protected]

