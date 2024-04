DÉCLARATION DE MEQ SUR LA HAUSSE DE LA TAXE SUR LE GAIN EN CAPITAL PAR LE GOUVERNEMENT QUÉBÉCOIS





MONTRÉAL, le 18 avril 2024 /CNW/ - Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) souhaite réagir à l'intention du gouvernement du Québec d'harmoniser avec certaines mesures proposées dans le budget fédéral du 16 avril 2024, notamment la hausse de taux d'inclusion des gains en capital.

« Nous apprenons avec déception que le gouvernement québécois haussera à son tour le taux d'inclusion des gains en capital, ce qui augmentera le fardeau fiscal des entreprises. Cette mesure va nuire à l'investissement des entreprises manufacturières, ce qui n'est pas souhaitable alors que nous traversons une période économique difficile et que les entreprises doivent investir pour se moderniser et se décarbonner. Le gouvernement doit faire preuve de plus de cohérence et stimuler les investissements pour augmenter la compétitivité des entreprises et générer davantage de revenus pour l'État. Actuellement, en augmentant le fardeau fiscal des entreprises, il fait tout le contraire » - Véronique Proulx, présidente-directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec.

MEQ représente 1?100 manufacturiers à travers le Québec. Le secteur manufacturier québécois emploie plus de 502 300 personnes et représente 12,6 % du PIB ainsi que 86,8 % des exportations. Il a généré des ventes globales de de 213,1 milliards de dollars en 2023.

