Converge tiendra une conférence téléphonique pour les résultats du premier trimestre de l'exercice 2024





TORONTO et GATINEAU, QC, le 18 avril 2024 /CNW/ - Converge Technology Solutions Corp. (« Converge » ou « l'entreprise ») (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) est heureuse d'annoncer qu'elle tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats du premier trimestre de 2024 le jeudi 9 mai 2024 à 8 h HNE. La conférence sera animée par l'équipe de direction de Converge. Il y aura ensuite une période de questions. Converge présentera ses résultats financiers le matin précédant l'appel.

Détails relatifs à la conférence téléphonique :

Date : Jeudi 9 mai 2024

Heure: 8 h, heure normale de l'Est

Lien vers la webdiffusion pour les participants :

Lien vers la webdiffusion - https://app.webinar.net/1A08yeayG6V

Détails sur les numéros à composer par les participants, avec l'aide de l'opérateur :

Numéro d'identification de la conférence : 01139

Toronto : 1 289 819-1350

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 800 836-8184

Numéros sans frais internationaux :

Allemagne : 498005889782

Irlande : 35315251826

Espagne : 34917918582

Suisse : 41432107274

Royaume-Uni : 448002797040

Vous pouvez vous inscrire et entrer votre numéro de téléphone pour recevoir un appel automatisé instantané au https://emportal.ink/3U6LCs8.

Écoute de l'enregistrement :

Lien vers la webdiffusion - https://app.webinar.net/1A08yeayG6V

Toronto : 1 289 819-1450

Numéro sans frais en Amérique du Nord : 1 888 660-6345

Code de relecture : 01139 #

Date d'expiration : 16 mai 2024

Veuillez vous connecter au moins 15 minutes avant le début de la conférence téléphonique afin de disposer de suffisamment de temps pour tout téléchargement de logiciel pouvant être nécessaire pour accéder à la webdiffusion. La webdiffusion en direct ainsi que les diapositives accompagnant la présentation et l'archive de la conférence téléphonique et de la webdiffusion seront accessibles sur le site Web de la société à l'adresse https://convergetp.com/investor-relations/.

À propos de Converge

Converge Technology Solutions Corp. est un fournisseur de solutions informatiques logicielles et infonuagiques axées sur les services qui vise à offrir des solutions de premier plan. L'approche de solution globale de Converge offre des services d'analyse avancée, d'intelligence artificielle (IA), de modernisation des applications, de plateformes infonuagiques, de cybersécurité, d'infrastructure numérique et de milieu de travail numérique à des clients de différents secteurs. L'entreprise soutient ces solutions grâce à son expertise en matière de conseils, de mise en oeuvre et de services gérés auprès de tous les principaux fournisseurs de TI du marché. Cette approche multidimensionnelle permet à Converge de répondre aux besoins opérationnels et technologiques uniques de tous les clients des secteurs public et privé. Pour en savoir plus, visitez convergetp.com.

SOURCE Converge Technology Solutions Corp.

18 avril 2024 à 16:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :